Moeve y Galp ponen fin a sus negociaciones para crear un 'campeón energético' ibérico

Ambas empresas acordaron inicialmente explorar la integración desde enero y prorrogaron las conversaciones hasta la segunda mitad de 2026, pero finalmente no lograron cerrar términos definitivos.

Lo ocurrido implica que no habrá una integración inmediata que escale inversiones conjuntas en combustibles bajos en carbono y recarga eléctrica; las iniciativas seguirán, por ahora, individualmente en cada empresa.

¿Cómo afectará el cierre de las negociaciones a la apuesta por combustibles bajos en carbono y movilidad eléctrica que proponían las compañías?

La fusión afectaba al negocio downstream, es decir refino, distribución y la venta en estaciones de servicio, además de actividades de trading y movilidad.

La operación proponía crear dos plataformas: IndustrialCo para refino, química, trading y combustibles bajos en carbono orientada a clientes B2B, y RetailCo para venta de combustibles, recarga eléctrica y servicios de conveniencia al cliente minorista.

No alcanzaron términos definitivos que cumplieran sus criterios estratégicos y financieros para respaldar una alianza duradera y generadora de valor, según han comunicado ambas compañías.

¿Por qué Moeve y Galp han puesto fin a las negociaciones para crear un "campeón energético" ibérico?

Ambas empresas cierran así el acuerdo no vinculante anunciado el pasado mes de enero, tras haber prorrogado el plazo de negociación durante el segundo semestre.

El proyecto contemplaba la creación de dos plataformas energéticas: IndustrialCo, enfocada al sector industrial y moléculas verdes, y RetailCo, centrada en movilidad y clientes minoristas.

Las compañías señalan que no se alcanzaron los términos estratégicos y financieros necesarios para respaldar una alianza duradera y generadora de valor.

Moeve y Galp dan por finalizadas sus conversaciones sin llegar a un acuerdo definitivo para integrar sus negocios de refino, distribución y venta en estaciones de servicio.

Moeve y Galp han puesto fin a sus negociaciones para crear un 'gigante energético' en la Península Ibérica mediante la fusión de sus negocios tradicionales de refino y distribución y venta en estaciones de servicio (downstream).

De esta forma, ambas compañías cierran la puerta a llevar a buen puerto el acuerdo no vinculante que habían alcanzado el pasado mes de enero para explorar esa posibilidad.

"No alcanzaron unos términos definitivos que cumplieran sus respectivos criterios estratégicos y financieros para respaldar una alianza duradera y generadora de valor", han destacado en un comunicado.

Hay que recordar que Moeve y Galp anunciaron a principios de año, antes de iniciarse la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que habían alcanzado un acuerdo no vinculante para avanzar en las negociaciones sobre la potencial integración de sus negocios de 'downstream'.

Inicialmente, ambos grupos se habían dado de tiempo para llevar a buen fin esas negociaciones hasta mediados de año, aunque ya en julio decidieron por alargar el plazo de las conversaciones durante el segundo semestre de 2026.

En concreto, la operación consistía en la creación de dos plataformas complementarias energéticas europeas; una industrial, denominada IndustrialCo, y que se focalizaría en los negocios de refino, química, 'trading', moléculas verdes y combustibles bajos en carbono, orientada al servicio de clientes B2B; y otra de movilidad que se centraría en la venta de combustibles (incluida la recarga de vehículos eléctricos) y servicios de conveniencia destinados a clientes minoristas y de movilidad, y que impulsaría a su vez el desarrollo de soluciones de movilidad de nueva generación, denominada RetailCo.

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