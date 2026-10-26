El juez abre la fase de liquidación de Tubos Reunidos, acuerda su disolución y cesa a sus administradores

La SEPI es el principal acreedor: en 2021 otorgó un rescate por 112,8 millones con cargo al Fondo de Solvencia, y el grupo arrastra un pasivo superior a 263 millones al cierre de 2025. Ese endeudamiento condiciona la valoración de ofertas y la defensa de intereses por parte de la SEPI.

¿Qué papel tiene la SEPI en esta crisis y cuánto debe Tubos Reunidos a sus acreedores?

Cinco inversores han presentado ofertas; entre los nombrados figuran el empresario José Antonio Jainaga y la multinacional india Welspun, que se postula entre las favoritas para adquirir las plantas.

¿Quiénes son los compradores interesados en las fábricas de Tubos Reunidos en Amurrio y Trapagaran?

Ya ocurrido: el auto decreta el cese de los administradores sociales y sustituye sus funciones por la administración concursal. Potencial: esa administración podrá vender activos y decidir el despiece o conservación de la unidad productiva según lo que resulte más rentable para pagar acreedores.

¿Qué consecuencias tiene la disolución para los administradores y quién toma ahora las decisiones en Tubos Reunidos?

El auto responde a la solicitud conjunta de la propia sociedad y del administrador concursal tras fracasar la atracción de inversores para la matriz y la imposibilidad de cerrar un convenio con acreedores. El procedimiento concursal es el 296/2026 y formaliza el paso a liquidación.

¿Por qué el juez ha abierto la fase de liquidación de Tubos Reunidos y ha acordado su disolución?

La compañía arrastra un pasivo superior a 263 millones de euros al cierre de 2025, siendo la SEPI su principal acreedor tras el rescate de 112,8 millones concedido en 2021.

El proceso de venta de las unidades productivas continúa con cinco inversores interesados en sus activos industriales, entre ellos José Antonio Jainaga y la multinacional india Welspun.

La administración concursal, asumida por PKF-Attest Concursal, sustituye a los órganos de administración del fabricante vasco tras no alcanzarse un convenio con los acreedores.

El Tribunal de Instancia de Vitoria-Gasteiz abre la fase de liquidación de Tubos Reunidos, acuerda la disolución de la sociedad y cesa a sus administradores.

La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Vitoria-Gasteiz ha notificado este lunes el auto por el que abre la fase de liquidación de Tubos Reunidos.

También acuerda la disolución de la sociedad y decreta el cese de sus administradores sociales, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De esta forma, los órganos de administración del fabricante vasco de tubos de acero sin soldadura --cuyo documento ante el supervisor firma Inés Núñez de la Parte, secretaria del consejo de administración-- quedan sustituidos a todos los efectos por la administración concursal, ejercida por la mercantil PKF-Attest Concursal.

La resolución judicial, enmarcada en el procedimiento concursal 296/2026, da respuesta a la solicitud presentada por la propia compañía el pasado martes, 20 de octubre, de común acuerdo con el administrador concursal.

Como publicó EL ESPAÑOL-Invertia, el consejo de administración dio este paso tras constatar que ningún inversor había mostrado interés por adquirir las acciones de la sociedad matriz cotizada y ante la imposibilidad de alcanzar un convenio con los acreedores.

Proceso de venta

Por su parte, la empresa subraya en el documento remitido al supervisor que la disolución de la sociedad principal no frena la adjudicación de sus fábricas. "El proceso de venta de unidades productivas va a seguir siendo llevado a cabo con criterios de transparencia y publicidad, competitividad e igualdad de oportunidades por parte de la Administración Concursal", explica.

En la actualidad, cinco inversores han presentado ofertas por los activos industriales de la compañía vasca, cuyas plantas principales se ubican en Amurrio (Álava) y Trapagaran (Vizcaya).

Entre los interesados figuran el empresario José Antonio Jainaga --dueño de Sidenor y presidente de Talgo, que ha sugerido repetir el esquema de esta última para hacerse con la firma a coste cero-- y la multinacional india Welspun, que se postula entre las favoritas.

Asimismo, el proceso está marcado por el elevado pasivo del grupo, que cerró el ejercicio 2025 con más de 263 millones de euros de deuda.

Su principal acreedor es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que en 2021 le otorgó un rescate de 112,8 millones de euros con cargo al Fondo de Solvencia y que ha optado por defender sus intereses ante las ofertas presentadas.

Tubos Reunidos solicitó el concurso voluntario el pasado 4 de mayo tras una huelga indefinida y protestas sindicales que bloquearon las opciones de inversión previas.