La estrella del almacenamiento en España serán las baterías que puedan verter energía a la red durante ocho horas seguidas

El artículo recuerda el objetivo de 22,5 GW en el PNIEC pero advierte que el volumen de proyectos en tramitación no garantiza su ejecución; las barreras regulatorias, fiscales y financieras actuales ponen en duda que todos esos proyectos lleguen a construirse.

¿Cómo de probable es que España alcance 22,5 GW de almacenamiento en 2030 según la cobertura de El Español?

Entrarían baterías electroquímicas, bombeo hidráulico reversible, baterías de flujo, almacenamiento térmico con reconversión eléctrica, aire comprimido, aire líquido y sistemas basados en CO2, siempre que acrediten las horas de descarga y otros requisitos de madurez y adicionalidad.

¿Qué tipos de tecnologías entrarían en la definición de almacenamiento de larga duración que propone alinnea?

El informe sugiere eliminar el IVPEE y revisar IAE y cánones para evitar cargas dobles y distorsiones; eso reduciría costes operativos de proyectos de almacenamiento y, en teoría, disminuiría el impacto sobre el coste final o ralentizaría subidas asociadas a nuevos servicios, aunque el efecto depende de cómo se repercutan los ahorros.

¿Cómo afectaría a la factura de la luz la propuesta de eliminar el IVPEE y revisar otros impuestos sobre el almacenamiento?

Ya ocurrido: el informe pide separar esos atributos para que las subastas y contratos valoren distintos servicios y faciliten la financiación; eso puede permitir que proyectos con ingresos combinados (revenue stacking) sean viables. Podría ocurrir: si se aplica, aumentaría la entrada de inversión privada al reducir riesgo y mejorar la previsibilidad de ingresos.

¿Qué consecuencias tiene para los proyectos de baterías que el mecanismo de capacidad reconozca firmeza, flexibilidad y duración por separado?

El informe de alinnea propone ocho horas porque ese umbral mide la capacidad real de una instalación para suministrar electricidad continuada y permite clasificar soluciones por prestaciones, no por tecnología. Esa referencia ya se usa en modelos como Reino Unido y California y es revisable según las necesidades del sistema.

¿Por qué alinnea propone fijar ocho horas de descarga como referencia para el almacenamiento de larga duración?

España busca alcanzar los 22,5 GW de almacenamiento en 2030 dentro del PNIEC, para lo que necesita superar barreras regulatorias, fiscales y financieras.

Se reclama adaptar la fiscalidad eliminando el impuesto a la producción eléctrica (IVPEE) y revisando cánones para no penalizar la carga y devolución de energía.

El documento plantea desplegar un mecanismo de capacidad con contratos estables y la posibilidad de combinar ingresos ('revenue stacking') para asegurar la financiación de los proyectos.

Un informe de alinnea propone fijar un umbral de ocho horas de descarga continua como referencia neutra para definir el almacenamiento energético de larga duración en España.

El almacenamiento energético quiere dejar de ser uno de los grandes asuntos pendientes de la transición energética en España. Sin embargo, el sector todavía se enfrenta a barreras regulatorias, fiscales y financieras que dificultan que muchos proyectos pasen del papel a la construcción.

Para acelerar su despliegue, el informe 'Acelerando el almacenamiento energético para la descarbonización y la electrificación. Claves para definir una hoja de ruta del sector', elaborado por alinnea, plantea tres prioridades.

Entre ellas, fijar ocho horas de descarga como referencia inicial para definir el almacenamiento de larga duración, adaptar la fiscalidad y diseñar un mecanismo de capacidad que facilite la financiación de los proyectos.

Sus conclusiones parten de un diagnóstico: el principal reto ya no consiste únicamente en aumentar la capacidad instalada, sino en crear las condiciones necesarias para transformar el interés inversor en proyectos viables y financiables.

Una de las propuestas más concretas del informe es establecer una definición nacional, verificable y tecnológicamente neutra del almacenamiento de larga duración.

El criterio principal serían las horas durante las que una instalación puede entregar electricidad, con ocho horas como umbral de referencia inicial, revisable en función de las necesidades del sistema.

El objetivo es evitar que la clasificación dependa de la tecnología utilizada y permitir que las distintas soluciones compitan en función de las prestaciones que aporten.

Bombeo y baterías

La propuesta de alinnea no se limita a las baterías electroquímicas. También contempla el bombeo hidráulico reversible, las baterías de flujo, el almacenamiento térmico con reconversión eléctrica, el aire comprimido, el aire líquido y los sistemas basados en CO2, siempre que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos.

El informe toma como referencias los modelos de Reino Unido y California, que utilizan las ocho horas de descarga como criterio para determinadas categorías o necesidades de contratación de almacenamiento de larga duración.

Solicitudes de acceso y conexión para almacenamiento alinnea

No obstante, cumplir ese umbral no debería dar acceso automáticamente a ayudas públicas: la elegibilidad tendría que considerar también la madurez tecnológica, la adicionalidad, el riesgo asumido y la existencia de fallos de mercado.

La definición busca orientar las inversiones hacia tecnologías capaces de responder a necesidades prolongadas de suministro y evitar que los instrumentos regulatorios favorezcan una solución concreta por encima de otras que puedan ofrecer prestaciones equivalentes.

Un mecanismo de capacidad

La segunda gran palanca es el diseño del mecanismo de capacidad.

El informe recuerda que la Comisión Europea aprobó el mecanismo español el 29 de mayo de 2026, con un presupuesto máximo de 9.000 millones de euros y una duración de diez años.

Previsión de nueva capacidad de baterías a gran escala en Europa. alinnea

Posteriormente, la Orden TED/966/2026, de 15 de septiembre, estableció su marco general para el sistema eléctrico peninsular.

Sin embargo, el documento subraya que todavía deben desarrollarse aspectos técnicos y operativos esenciales y convocarse las primeras subastas.

Por eso, considera determinante que el diseño definitivo permita financiar nuevas instalaciones y reconozca las diferentes aportaciones de la generación, el almacenamiento y la respuesta de la demanda.

En concreto, propone diferenciar entre firmeza, flexibilidad y duración del suministro, en lugar de agrupar todas las necesidades del sistema en un único producto.

También reclama que los proyectos puedan combinar los ingresos obtenidos en distintos mercados y servicios, una fórmula conocida como revenue stacking, para diversificar sus fuentes de ingresos.

La estabilidad de las reglas es otro de los elementos centrales. Los contratos deben ofrecer horizontes suficientemente largos para facilitar la financiación de inversiones intensivas en capital, mientras que las penalizaciones y garantías han de ser proporcionadas y conocidas antes de las subastas.

El informe también propone publicar con antelación los volúmenes de capacidad que se pretende contratar, los supuestos utilizados y los costes estimados para los consumidores.

Además, plantea evaluar los resultados de las primeras convocatorias, incluidos los precios, la nueva capacidad movilizada y la participación del almacenamiento y de la demanda.

La fiscalidad

La tercera prioridad es adaptar la fiscalidad a la naturaleza del almacenamiento, que puede consumir electricidad, guardarla y devolverla al sistema, además de prestar servicios de flexibilidad.

Según el informe, el marco tributario sigue respondiendo en buena medida a categorías concebidas para la generación y el consumo convencionales, lo que puede producir distorsiones en el tratamiento de estas instalaciones.

Entre las propuestas figura la eliminación definitiva del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (IVPEE), así como la revisión del impuesto sobre actividades económicas (IAE), determinados cánones autonómicos y otras figuras tributarias estatales, autonómicas y locales.

El documento también pide clarificar el tratamiento fiscal de la electricidad utilizada para cargar las instalaciones y posteriormente devuelta al sistema, y evitar que una misma actividad soporte cargas solapadas o criterios diferentes en función del territorio.

Además, plantea estudiar incentivos fiscales para las inversiones que aporten flexibilidad y contribuyan a la descarbonización.

España cuenta con el objetivo de alcanzar 22,5 GW de capacidad de almacenamiento en 2030, recogido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Pero el volumen de proyectos en tramitación no garantiza que todos lleguen a construirse.