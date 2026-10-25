Segunda edad de oro de las renovables: el sector se revitaliza con las baterías y una demanda que crece al 3% en este año

Se espera operar alrededor de 150 MW de baterías a finales de año, mientras que el PNIEC sitúa el objetivo en 22 GW para 2030, aunque promotores mencionan escenarios entre 20 GW y 60 GW según compromisos de instalación.

Ya se han producido pérdidas por restricciones cercanas a 391 millones y casi 10.000 GWh sin aprovechar, y en el futuro podría mejorar la rentabilidad si crece la demanda y se despliegan baterías y redes suficientes.

¿Qué consecuencias ya se han producido para los promotores renovables y qué podría ocurrir después?

En 2025 se tiraron 19,7 TWh en la península, un aumento del 55,2% respecto a 2024, y en 2026 el curtailment acumulado alcanza cerca del 25% de la producción renovable en lo que va de año.

¿Qué volumen de energía renovable se ha perdido por vertidos y cómo ha evolucionado?

Las baterías permiten almacenar excedentes solares y reducir vertidos, mejorando la rentabilidad de plantas renovables al alinear producción y consumo y evitar precios cero en horas solares.

¿Qué papel juegan las baterías en la “segunda edad de oro” de las renovables?

La demanda sube 3,2% por la electrificación industrial, vehículos eléctricos y crecimiento de centros de datos que consumen grandes volúmenes. La noticia indica que estos nuevos grandes consumidores son parte clave del repunte y de la previsión de subida sostenida de la demanda.

¿Por qué aumenta la demanda eléctrica en España un 3,2% en 2026 y qué peso tienen los centros de datos?

El almacenamiento es vital para el sector, que prevé cerrar el año con 150 MW en baterías operativas pero apunta al objetivo de alcanzar hasta 22 GW para 2030.

El vertido de energía no aprovechada (curtailment) alcanza ya cerca del 25% este año, acumulando pérdidas por casi 391 millones de euros en los últimos 30 meses.

La demanda eléctrica en España ha crecido un 3,2% en los primeros nueve meses de 2026, impulsada por la progresiva electrificación de la economía.

El sector renovable atisba una segunda edad de oro gracias a la recuperación del consumo eléctrico, el despliegue de baterías y nuevos grandes clientes como los centros de datos.

Los promotores renovables empiezan a vislumbrar una nueva etapa de crecimiento después de varios años marcados por la caída de los precios de la electricidad, con tendencia a cero o negativas especialmente en las horas solares, y la dificultad para rentabilizar las instalaciones.

"Llega una segunda edad de oro para el sector", señalan fuentes de un importante desarrollador renovable a EL ESPAÑOL-Invertia.

La recuperación de la demanda eléctrica, el desarrollo de las baterías y la llegada de nuevos grandes consumidores, como los centros de datos y la electrificación de la industria, están cambiando las perspectivas de un negocio que necesita nuevas vías para aprovechar toda la energía limpia que produce.

España ha registrado un incremento del 3,2% de la demanda eléctrica en los nueve primeros meses de 2026, hasta alcanzar los 198.105 GWh, según los últimos datos publicados por Red Eléctrica (REE).

Solo en septiembre, la demanda nacional creció un 1,8% en términos ajustados y un 5,7% en términos brutos, "y esperamos que esto se convierta en la tendencia de los próximos años, porque estamos electrificando la economía".

Electrificación de la economía

Este análisis coincide con las expectativas de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que dice que el mundo está entrando en una etapa en la que la demanda eléctrica crecerá mucho más rápido que en la última década, impulsada precisamente por los centros de datos, la industria y la electrificación.

Según sus cálculos, la demanda mundial de electricidad crecerá un 3,6% anual de media, frente al 2,8% registrado durante la década anterior. Es decir, avanzará aproximadamente un 50% más rápido que en los últimos diez años.

En la Unión Europea, el incremento previsto es del 2,3% anual durante ese mismo periodo, impulsado por los centros de datos, los vehículos eléctricos, las bombas de calor y la recuperación de la actividad industrial.

Pero el crecimiento de la demanda no garantiza automáticamente mejores precios para las renovables. Si la nueva capacidad solar sigue aumentando más rápido que el consumo en las horas centrales del día, pueden mantenerse los precios cero o negativos y los vertidos.

De ahí la importancia de las baterías, la flexibilidad y la electrificación de nuevos consumos.

Este repunte supone una señal positiva para los promotores renovables.

Las baterías, la clave

La necesidad de almacenamiento resulta especialmente evidente al observar la evolución de los vertidos renovables, conocidos en el sector como curtailment. Se trata de electricidad que las instalaciones podrían producir, pero que no llega a aprovecharse por restricciones de la red, congestión o limitaciones operativas del sistema.

El fenómeno ha adquirido una dimensión creciente en España. Según un análisis de Aurora Energy Research publicado en junio de 2026, durante el primer semestre del año se registraron 2,5 TWh de generación renovable que no pudo integrarse en la red.

Esta cifra supera en un 50% el volumen contabilizado durante todo 2024 y triplica los vertidos del mismo periodo de 2025. Solo en junio se descartaron 1,2 TWh, casi seis veces más que en el mismo mes del año anterior.

Según el Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España 2025, de APPA Renovables, los vertidos en el sistema peninsular crecieron en 2025 un 55,2%, hasta los 19,7 TWh, suponiendo así que en 2025 el 17% de la energía renovable, fundamentalmente eólica y solar, del país "se tiró a la basura".

Y esta espiral al alza de los vertidos, después de pasar del 12% en 2024 al 17% en 2025, sigue creciendo, situándose ya en lo que va de este año en cerca del 25%.

Según los datos de seguimiento de Curtailment.es recogidos por EL ESPAÑOL-Invertia, las restricciones de producción acumuladas durante los últimos 30 meses hasta septiembre de 2026 han supuesto pérdidas de cerca de 391 millones de euros para el sector, han afectado a unas 1.560 plantas y han dejado sin aprovechar casi 10.000 GWh de electricidad.

Desafíos pendientes

El sector afronta así una oportunidad para recuperar parte del atractivo inversor que perdió durante los años de precios bajos.

Pero la recuperación no está garantizada. La demanda tendrá que crecer de forma sostenida y acompasarse con la más potencia instalada; las baterías deberán desplegarse a una escala suficiente, y las redes necesitarán inversiones que permitan transportar la electricidad desde los puntos de generación hasta los centros de consumo.

"Esperamos que a finales de año estén operando unos 150 MW de baterías en España, pero el PNIEC (Plan de Energía y Clima) espera que en 2030 lleguen a ser 22 GW", añaden.

"Es posible que sean 20 GW y hasta 60 GW si nos fiamos de todos los que nos dicen que quieren instalar baterías hibridadas con sus parques renovables o en stand-alone", señalan las mismas fuentes.

La transición hacia esta nueva fase también exigirá adaptar las estrategias comerciales de los promotores. Ya no bastará con instalar nueva capacidad de generación al menor coste posible: será cada vez más importante decidir dónde construir, cuándo producir, cómo almacenar y a qué clientes vender la energía.