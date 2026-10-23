Las renovables aportan 17.501 millones al PIB en 2025 y marcan un récord con 140.621 empleos

La fotovoltaica lideró la creación de empleo (sumó 3.793 puestos) y concentró la mayoría de las nuevas instalaciones (11,3 GW), pero también fue responsable de gran parte de los vertidos zonales, especialmente en nudos saturados. Fuente El Español: artículo principal y respaldo sobre curtailment: https://www.elespanol.com/invertia/empresas/energia/20250821/record-generacion-renovable-tirada-sin-usar-julio-supero-no-poder-entrar-sistema-saturacion-redes/1003743892889_0.html — "más de la mitad de los curtailments fueron de fotovoltaica... 392 GWh"

¿Qué papel jugó la fotovoltaica en el crecimiento de empleo y en los nuevos vertidos en 2025?

El sector pide reforzar redes, desplegar almacenamiento (baterías, bombeo), hibridar parques, desarrollar redes inteligentes e interconexiones y electrificar la demanda para desplazar consumo. Fuente El Español: misma cobertura — "Necesitamos más flexibilidad (baterías, bombeo, tarifas dinámicas)..." y "la solución ante la falta de redes es cargar las baterías..."

¿Qué soluciones plantea el sector para reducir los vertidos y mejorar la integración en la red?

Los vertidos y horas con precios cero reducen ingresos operativos, deterioran la cobertura de costes de inversión y complican la financiación de nuevos proyectos porque los bancos exigen estudios de curtailment futuros. Apoyo El Español: https://www.elespanol.com/invertia/empresas/energia/20250821/record-generacion-renovable-tirada-sin-usar-julio-supero-no-poder-entrar-sistema-saturacion-redes/1003743892889_0.html — "los propios bancos ya piden informes... qué porcentaje de su producción se va a haber impactada"

¿Cómo afectan los vertidos y las horas de precios cero a la rentabilidad de los proyectos renovables?

Ya ocurrió un ahorro bruto de 7.589 millones de euros en el mercado mayorista; descontada la retribución específica al sector (3.249 millones), el ahorro neto para consumidores fue de 4.340 millones.

¿Qué consecuencias tuvo ya para los consumidores que la producción renovable abaratará el mercado mayorista en 2025?

APPA atribuye ese 17% al aumento de vertidos por limitaciones de evacuación y a las restricciones de la "operación reforzada" tras el apagón del 28 de abril de 2025, que redujeron el espacio operativo para renovables. Fuente El Español: https://www.elespanol.com/invertia/empresas/energia/20250821/record-generacion-renovable-tirada-sin-usar-julio-supero-no-poder-entrar-sistema-saturacion-redes/1003743892889_0.html — "La red no puede absorber tanta renovable... Se desaprovechó mucha energía verde: más de un 10%..."

¿Por qué APPA dice que en 2025 se «tiró a la basura» el 17% de la energía renovable?

Los vertidos de energía aumentaron hasta el 17% en 2025 y rozan el 25% en 2026, lo que supone desperdiciar la electricidad equivalente al consumo de 6,3 millones de hogares.

La capacidad instalada creció en 12,5 GW hasta llegar a los 104,5 GW totales, con la tecnología fotovoltaica liderando el 90% de la nueva potencia añadida.

El sector alcanzó un récord histórico de empleo con 140.621 puestos de trabajo, impulsado principalmente por el crecimiento de las instalaciones eólicas y fotovoltaicas.

Las energías renovables aportaron 17.501 millones de euros al PIB español en 2025, lo que representa el 1,04% de la economía nacional tras registrar un crecimiento del 7,2%.

Las energías renovables consolidaron su papel en la economía española durante el ejercicio 2025 al alcanzar una contribución total al Producto Interior Bruto (PIB) de 17.501 millones de euros -en términos reales-.

Esto representa el 1,04% de la economía nacional, según los datos del Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España 2025, elaborado por Deloitte para APPA Renovables.

La cifra se situó en los 13.737 millones de euros en términos reales de 2015, suponiendo así un aumento del 7,2% en su contribución económica total.

En concreto, la aportación directa de las energías renovables al PIB fue de 9.958 millones de euros, un 8,2% superior a la de 2024, mientras que la demanda de bienes y servicios a otras actividades generó una aportación indirecta de otros 3.778 millones de euros, con un crecimiento del 4,6%.

Este crecimiento del sector 'verde' vino acompañado de un récord en la creación de empleo, al sostener 140.621 puestos de trabajo (90.797 directos y 49.824 indirectos), un 5,6% más que en 2024.

Este incremento fue liderado por la fotovoltaica para venta a red, que sumó 3.793 empleos, y la eólica, que añadió 1.731 puestos.

No obstante, en rueda de prensa, el director general de APPA Renovables, José María González Moya, consideró que en 2026 estas condiciones "se están dando la vuelta" y estas cifras del año pasado dan "una imagen que no es del todo real de lo que está sufriendo el sector hoy en día".

En lo que respecta a potencia renovable instalada, España cerró el año con 104,5 gigavatios (GW) -excluyendo el autoconsumo- tras incorporar 12,5 GW adicionales.

La fotovoltaica lideró las instalaciones con 11,3 GW nuevos -el 90% del total añadido-, alcanzando los 50,4 GW acumulados, mientras que la eólica sumó 1,2 GW, para situarse en los 33,3 GW.

Por su parte, el autoconsumo añadió 1.214 MW y alcanzó una potencia acumulada de 9.590 MW.

Aunque la generación renovable aumentó un 1,3%, hasta los 151,1 teravatios hora (TWh), su cuota en el 'mix' eléctrico cedió levemente hasta el 54,3%, frente al 55,7% de 2024.

Es debido, principalmente, al incremento del 27,9% en el uso de los ciclos combinados de gas natural tras el protocolo de operación reforzada activado a raíz del apagón del 28 de abril de 2025.

En el ámbito comercial, la balanza de bienes y servicios del sector arrojó un superávit de 652 millones de euros, respaldado por el saldo positivo de los equipos eólicos (886 millones) y las exportaciones netas de servicios (612 millones).

Por otra parte, el despliegue renovable evitó la importación de 24,9 millones de toneladas equivalentes de petróleo (tep) en combustibles fósiles, generando un ahorro económico de 14.814 millones de euros corrientes.

Asimismo, redujo las emisiones en 69,2 millones de toneladas de CO2e, valoradas en 5.115 millones de euros en derechos de emisión.

Un ahorro de 7.589 millones

En el mercado mayorista de electricidad, la producción renovable abarató el coste de adquisición en 7.589 millones de euros. Descontando la retribución específica recibida por el sector (3.249 millones de euros), las renovables generaron un ahorro neto de 4.340 millones de euros para los consumidores.

No obstante, el sector renovable advierte sobre los retos de integración en la red, ya que los vertidos en el sistema peninsular crecieron un 55,2%, hasta los 19,7 TWh, suponiendo así que en 2025 el 17% de la energía renovable, fundamentalmente eólica y solar, del país "se tiró a la basura", afirmó González Moya.

A este respecto, indicó que también contribuyó que, a las limitaciones de evacuación, se añadieron las exigencias de seguridad y control de tensión de la 'operación reforzada' posterior al apagón, que redujeron el espacio para la generación renovable.

Además, subrayó que esta espiral al alza de los vertidos, después de pasar del 12% en 2024 al 17% en 2025, sigue creciendo, situándose ya en lo que va de este año en cerca del 25%.

"No puede ser que estar desperdiciando una cuarta parte de la energía renovable. Es como si le decimos a los países del Golfo que el 25% de sus reservas las quemen", dijo.

'Operación reforzada'

Por ello, pidió que la llamada 'operación reforzada' "sea realmente eso y se vaya a una operación normal", ya que aseguró que "está haciendo mucho daño".

"Pero nadie nos asegura cuándo va a acabar este escenario", añadió al respecto. Igualmente, estimó que de los 37.000 MW renovables -posteriores al año 2020- que pudieran estar prestando el control de tensión en tiempo real, a octubre hay ya unos 15.000 MW habilitados.

"Creo que es un buen contingente. Ojalá y Dios quiera, esto ayude a que se retire esa operación reforzada", aseveró.

En este mismo sentido, el presidente de APPA, Santiago Gómez, consideró este crecimiento de los vertidos de energía de "especialmente preocupante", ya que es "energía disponible en las instalaciones que podría producir y que se está dejando de aprovechar".

6,3 millones de hogares

"En España se desperdicia cada año la energía renovable suficiente para abastecer 6,3 millones de hogares".

"Tenemos que preguntarnos por qué desperdiciamos tanta electricidad mientras la factura sigue tan cara. Detrás de los proyectos hay inversiones realizadas y recursos propios que podrían estar sustituyendo importaciones del exterior".

"Reducir estos vertidos debe convertirse en una prioridad de la política energética", dijo.

Asimismo, alertó sobre el incremento de los precios cero o negativos en el mercado, ya que, a pesar de que pueden ser "una buena noticia inmediata para los consumidores porque se benefician de ellos, su generalización es muy mala noticia para los productores y para el sistema en su conjunto".

"Las instalaciones tienen costes de inversión, financiación y mantenimiento que deben cubrir. La acumulación de horas sin ingresos suficientes deteriora la rentabilidad y dificulta la financiación de nuevos proyectos", añadió al respecto.

A este respecto, el sector señala el refuerzo de las redes, el almacenamiento y la electrificación de la demanda como prioridades clave para aprovechar plenamente la capacidad renovable en los próximos años.