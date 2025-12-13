El Gobierno ordenará el lío de datos sobre cargadores eléctricos y obligará a informar del origen de la electricidad

España cuenta ya con más de 50.000 puntos de recarga operativos, aunque existen 15.000 fuera de servicio; la electromovilidad crece, pero el país aún está 10 puntos por debajo de la media europea.

La información sobre geolocalización, características, precios y disponibilidad de los cargadores seguirá siendo pública, pero los datos de ventas se difundirán solo de forma agregada.

Los operadores deberán reportar las ventas de electricidad y especificar si la energía utilizada es renovable, anticipando la futura implantación del sistema de créditos de electricidad renovable.

El Gobierno modificará la normativa para simplificar y centralizar la información sobre puntos de recarga de vehículos eléctricos, obligando a informar sobre el origen renovable de la electricidad suministrada.

El Gobierno ha lanzado una audiencia pública para ordenar y ampliar la información que deben remitir los operadores de puntos de recarga de vehículos eléctricos.

La propuesta, una modificación de la Orden TED/445/2023, busca simplificar trámites, mejorar la coordinación entre administraciones y obliga a declarar al Gobierno el origen renovable o no de la electricidad suministrada en cada recarga.

El Ministerio para la Transición Ecológica considera que, tras un año y medio de funcionamiento del Registro de Infraestructura de Recarga Eléctrica (RIPREE), es necesario “poner orden” en los flujos de información.

Actualmente, los operadores deben enviar datos duplicados tanto al Ministerio como a las comunidades autónomas.

Esta propuesta permite que toda la información pueda canalizarse a través del Sistema de Gestión y Visualización (SGV), una plataforma que se encargará de centralizar, gestionar y visualizar la información sobre los puntos de recarga de vehículos eléctricos en España.

La reforma introduce también un cambio de gran calado. Los operadores de los cargadores deberán comunicar las ventas de electricidad efectuadas en cada servicio de recarga y especificar el origen renovable de toda la energía suministrada.

Tal y como explica el propio ministerio, este requisito anticipa la puesta en marcha, prevista para 2027, del sistema de créditos de electricidad renovable incluido en el futuro real decreto de fomento de combustibles limpios.

Aunque la geolocalización, características técnicas, precios y disponibilidad de los cargadores seguirán siendo información pública, los datos de ventas solo podrán difundirse de forma agregada por zonas geográficas, respetando la confidencialidad.

Además, los operadores dispondrán de tres meses desde la entrada en vigor de la orden para adaptar sus sistemas de envío de datos dinámicos.

Según el Ministerio, los cambios no añaden cargas adicionales, y en algunos casos las reducen, al eliminar duplicidades y unificar los canales de comunicación con la Administración.

La audiencia pública estará abierta hasta el martes 30 de diciembre y permitirá a empresas, autonomías y ciudadanos presentar alegaciones antes de que el texto pase a su aprobación definitiva.

Situación actual

La red de recarga pública para vehículos eléctricos en España supera ya los 50.000 puntos operativos.

Eso sí, hay otros 15.000 puntos que están fuera de servicio, según el Barómetro de Electromovilidad elaborado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

El informe de Anfac destaca que el indicador global de electromovilidad en España alcanza 21,2 puntos, subiendo 2,5 puntos respecto al trimestre anterior, impulsado especialmente por el incremento de vehículos electrificados (+3,9 puntos).

Este crecimiento sitúa a España por encima del aumento promedio de la UE, que llega a 34,1 puntos (+1,5 puntos).

Aunque España se aleja de los países rezagados y se aproxima a la media europea, todavía existe una brecha de 10 puntos.

En el ranking europeo, Noruega lidera con 116,9 puntos, seguida de Países Bajos (90,6) y Alemania (40,4).