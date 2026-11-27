El artículo y expertos explican que la presión de precios hace que los hogares busquen más descuentos, reduzcan el número de artículos comprados o opten por alternativas más económicas, transformando el Black Friday en una herramienta de planificación del gasto.

¿Cómo influye la inflación en el comportamiento de compra del consumidor durante este Black Friday?

La patronal de logística UNO calcula más de 127 millones de envíos gestionados en la campaña y Navidad, un aumento del 2,4%, lo que obliga a mayor capacidad logística y planificación.

¿Qué volumen de envíos y qué cambios logísticos esperan las empresas para esta campaña y Navidad?

El informe NaviBlack 2026 de OneStrategy prevé que 84% de los compradores recurrirá al ecommerce, 73% visitará tiendas físicas y 57% combinará ambos canales.

¿Qué peso tendrá el canal online en el Black Friday según el informe NaviBlack 2026?

Fuentes y expertos prevén una redistribución de visitas y canales: el comercio espera más tráfico físico por la movilidad electoral, pero la omnicanalidad y el traslado de compras a jornadas distintas beneficiarán al ecommerce.

¿Cómo afectará el domingo electoral a las compras presenciales y online durante el Black Friday?

La patronal afirma que 29 millones de electores saldrán a la calle para votar, lo que puede aumentar el tránsito en ciudades y estimular consumo en comercios y restauración durante el fin de semana.

¿Por qué La Distribución dice que las elecciones del 29 de noviembre impulsarán las ventas del Black Friday?

Las empresas del sector logístico estiman que gestionarán más de 127 millones de envíos entre la campaña del Black Friday y las festividades navideñas.

El 69% de los consumidores planea comprar en esta campaña, previendo un gasto medio de 139 euros por persona, un 8% más que en la edición anterior.

El canal online se consolida como pieza clave: un 84% de los compradores recurrirá al ecommerce y un 57% combinará las compras digitales con las tiendas físicas.

La coincidencia del Black Friday con la jornada electoral estimula las perspectivas de consumo, impulsado por la movilización de votantes a la calle y la apertura autorizada del comercio el domingo.

Tras semanas de descuentos anticipados, el Black Friday da este 27 de noviembre su pistoletazo de salida oficial. Esta edición coincide además con el fin de semana electoral, una cita que, lejos de eclipsar la campaña, se perfila como la gran baza para dinamizar las ventas a pie de calle y en el canal online.

“Las perspectivas sobre las ventas son positivas porque coincide con las elecciones del 29 de noviembre”, señalan fuentes de La Distribución, la patronal de El Corte Inglés, Carrefour e Ikea.

¿Por qué? Porque “eso implica que el domingo 29 millones de personas saldrán a la calle para votar y puede estimular el consumo en la ciudad, tanto en el comercio como en la restauración”, añaden.

Además, es uno de los pocos fines de semana en los que el comercio tiene libertad para abrir sus tiendas el domingo en prácticamente toda España.

Excepto en Castilla y León, Navarra y La Rioja, que no han autorizado la apertura.

“Sorprende que en plena era digital todavía haya gobiernos autonómicos que prohíban al comercio competir con las mismas reglas de juego con las grandes plataformas asiáticas”, denuncia Matilde García Duarte, presidenta de La Distribución (antigua Anged).

Hay que tener en cuenta que el Black Friday es un evento que suele extenderse durante todo el fin de semana y culmina con el Cyber Monday (el 30 de noviembre de 2026).

Venta ‘online’

No obstante, “las elecciones pueden desplazar algunas visitas a las tiendas y concentrar la atención del consumidor”, explica a este periódico César Gómez López, profesor de EAE Business School.

El experto cree que es esperable una posible redistribución de las compras entre jornadas y canales gracias a la omnicanalidad.

Y es que el canal online es la otra baza que juega el comercio en el Black Friday. Según el informe 'NaviBlack 2026', elaborado por OneStrategy (Publicis Groupe España), el 84% de los compradores recurrirá al ecommerce y el 73% acudirá a tiendas físicas.

En detalle, el 57% combinará ambos canales, el 27% comprará exclusivamente por internet y el 16% lo hará sólo en establecimientos físicos.

Dicho informe revela que el 69% de los consumidores prevé realizar compras durante el Black Friday, con un gasto medio estimado de 139 euros, lo que supone un incremento del 8% respecto a los 129 euros registrados en 2024.

No obstante, la inflación también afectará a la hora de decidir qué comprar.

“La presión acumulada de los precios sobre el presupuesto familiar puede hacer que busquemos más descuentos y, al mismo tiempo, compremos menos productos o elijamos alternativas más económicas”, indica el experto.

Para la patronal de logística UNO, el Black Friday ha dejado de ser una campaña de compras impulsivas para convertirse en una herramienta de planificación del gasto familiar, en un contexto marcado por la contención del tique medio.

Este año, las empresas de logística y transporte gestionarán más de 127 millones de envíos durante esta campaña y la de Navidad, lo que supone un incremento del 2,4%, según datos de UNO.

Y es que el viernes negro es desde hace años una campaña que sirve para adelantar buena parte de las compras navideñas.

Para el consumidor, permite repartir el desembolso y buscar ahorro en regalos que ya tenía previsto comprar.

Para el retailer, supone una oportunidad de captar ese presupuesto antes que sus competidores.

“Ahora bien, una venta en noviembre no siempre es una venta adicional porque puede ser una compra que se habría realizado en diciembre a mayor precio”, detalla el profesor de la EAE.