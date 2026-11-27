Significa mayor control sobre el cumplimiento de contratos y pagos: las sanciones refuerzan la obligación legal de registrar y respetar precios y plazos, lo que puede mejorar la posición negociadora de productores frente a distribuidores e industriales.

¿Qué significa para los productores que la AICA sancione a empresas como García Carrión, Carrefour y Danone?

Encaja en una tendencia amplia: desde 2014 la AICA ha impuesto 4.947 infracciones por un total de 27,9 millones de euros, con el 45% de incumplimientos relacionados con plazos de pago y cuantías aún pendientes de cobro.

¿Cómo encaja este paquete de multas en la actividad de la AICA desde 2014?

Danone fue sancionada por dos faltas contractuales: omitir el precio en un contrato alimentario y no formalizar contratos por escrito, con multas de 9.600 euros y 1.800,60 euros respectivamente.

Ya impuesto, Carrefour ha recibido tres multas iguales que suman 36.002 euros por no incluir el precio en un contrato alimentario, incumplir plazos de pago y por obstrucción a la administración; esas sanciones afectan su expediente administrativo y pueden requerir cambios contractuales.

¿Qué consecuencias ha tenido para Carrefour la sanción de 36.002 euros?

La AICA sancionó a García Carrión por incumplir plazos de pago y por reincidencia en infracciones muy graves; la multa combina 52.919,74 euros por retrasos y 100.001 euros por reincidencia.

¿Por qué ha multado la AICA a García Carrión con 152.920,74 euros?

Desde 2014, el organismo acumula sanciones por valor de 27,9 millones de euros, con el sector minorista de distribución acumulando más de 10 millones.

Carrefour acumula sanciones por 36.002 euros y Danone recibe penalizaciones de 11.400,6 euros por irregularidades contractuales y retrasos en los pagos.

García Carrión lidera las penalizaciones al recibir multas por 152.920,74 euros, incluyendo una sanción de 100.001 euros muy grave por reincidencia.

La AICA ha sancionado a 21 empresas con más de 609.000 euros en el cuarto trimestre de 2026 por vulnerar la Ley de la Cadena Alimentaria.

La Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha multado a 21 empresas por incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria. En la lista se encuentran los gigantes de la alimentación García Carrión, Carrefour y Danone, que juntos suman 200.000 euros en sanciones.

La cuantía más elevada durante el cuarto trimestre de 2026 se la ha llevado García Carrión.

Esta bodega suma un total de 152.920,74 euros, desglosados en una multa de 52.919,74 euros por incumplir los plazos de pago y otra de 100.001 euros calificada como infracción muy grave por reincidencia.

Entrada a García Carrión. Imagen cedida.

Carrefour acumula sanciones por un importe total de 36.002 euros. Esta cuantía se divide en tres multas idénticas de 18.001 euros cada una.

La primera responde a no incorporar en el contrato alimentario el precio exigido; la segunda, por incumplimiento de los plazos de pago establecidos; y la tercera, por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración.

Por su parte, Danone registra una penalización global de 11.400,6 euros derivada de dos infracciones contractuales.

La empresa de alimentación recibió una multa de 9.600 euros por omitir en el contrato alimentario el precio y otra adicional de 1.800,60 euros por no formalizar sus contratos alimentarios por escrito.

La cooperativa Covirán también ha sido castigada con 56.565,54 euros por incumplimiento de los plazos de pago.

En total, en el cuarto trimestre de 2026 Agricultura ha interpuesto 32 sanciones a 21 empresas por más de 609.000 euros.

Multando desde 2014

La AICA es el organismo público que vela por el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.

Entre sus funciones, está la de realizar inspecciones de oficio, pero también lleva a cabo comprobaciones basándose en denuncias acerca de un posible incumplimiento o por alertas, riesgos o indicios de posibles infracciones.

Desde su creación en 2014 y hasta 2025, el importe total de las sanciones impuestas asciende a los 27,9 millones de euros, correspondientes a 4.947 infracciones.

Aunque de momento, las infractoras sólo han pagado 17,3 millones de euros, según la memoria anual de la AICA recientemente publicada y correspondiente a 2025.

Al organismo le falta por recaudar algo más de 10 millones de euros.

El importe acumulado de las sanciones impuestas a la distribución comercial minorista (supermercados, hipermercados y tiendas) es el más alto de todos los eslabones, ya que supera los 10 millones de euros. De ese total, ya han pagado 8,7 millones de euros.

De hecho, una de las cadenas más sancionadas en los últimos años es Dia, con cerca de 300.000 euros en sanciones desde 2023 (año en que la AICA comenzó a hacer públicas sus sanciones).

No obstante, el 42% de las infracciones impuestas desde 2014 recaen en el sector de las frutas y hortalizas, seguido del vinícola y del lácteo con un 24% y un 12%, respectivamente.

Históricamente, el 45% de las infracciones totales se debe a incumplimientos de los plazos de pago, especialmente entre las empresas mayoristas y la industria alimentaria.

En lo relativo a 2025, la memoria de la agencia recoge sanciones por 991 infracciones, casi cuatro veces más que en 2024.

De ellas, un 62% estuvieron protagonizadas por bodegas de vino y la mitad fueron por el incumplimiento de la obligación de inscribir los contratos en el Registro de Contratos Alimentarios.