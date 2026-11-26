Para clientes y ciudadanos el cambio supone que la seguridad será gestionada por una filial del propio grupo, lo que puede implicar uniformidad en protocolos y coordinación interna; cualquier cambio operativo concreto dependerá de la implantación de Sicor en cada centro.

¿Cómo afecta a los ciudadanos y clientes que El Corte Inglés deje la seguridad a cargo de Sicor?

El proceso arrancó con la compra del 100 por cien de Mega 2 en marzo de 2020, su reorganización y rebautizo como Sicor en julio de 2020, y desde entonces el grupo ha ido sustituyendo contratos externos por servicios propios cuando vencen.

¿Cómo hemos llegado hasta que Sicor asuma la seguridad de El Corte Inglés?

Sicor es la filial de servicios integrales de El Corte Inglés, nacida tras la compra de Mega 2 y renombrada en 2020, que agrupa seguridad física, alarmas, limpieza, logística y auxiliares; la empresa la incluye en su plan estratégico 2027-2032 como pieza clave.

¿Quién es Sicor y por qué El Corte Inglés la considera estratégica?

Lo ocurrido reduce la facturación que Securitas obtenía de los grandes almacenes y puede afectar a su cartera en España, aunque el impacto concreto dependerá del volumen y duración de los contratos vencidos. Lo ya ocurrido: El Corte Inglés dejó de renovar y traspasa los servicios a Sicor; posible consecuencia: menor negocio para Securitas en clientes del grupo.

¿Qué consecuencias tiene para Securitas perder el contrato con El Corte Inglés?

El Corte Inglés decidió sustituir proveedores externos por capacidades internas al renovar sus contratos, integrando los servicios en Sicor como parte de su apuesta estratégica por internalizar seguridad y servicios integrales. Esta decisión se aprobó en el consejo de administración del 25 de noviembre.

¿Por qué El Corte Inglés ha dejado de renovar el contrato de seguridad con Securitas y lo ha traspasado a su filial Sicor?

El grupo presidido por Cristina Álvarez prevé invertir 5.000 millones de euros entre 2027 y 2032 para impulsar tiendas, tecnología, logística y gestión patrimonial.

Sicor, nacida tras la compra de Mega 2 en 2020 y rebautizada en julio de ese año, se considera una pieza clave en el plan estratégico de la compañía.

La decisión se adoptó en el consejo de administración celebrado el pasado 25 de noviembre como parte de su estrategia de sustituir proveedores externos por capacidades internas.

El Corte Inglés ha decidido no renovar su contrato de seguridad con Securitas para traspasar progresivamente el servicio a su filial propia, Sicor.

El Corte Inglés ha decidido no renovar su contrato de seguridad con la empresa Securitas y traspasar este tipo de servicios a su filial Sicor.

Fuentes de los grandes almacenes justifican a EL ESPAÑOL-Invertia esta decisión por su apuesta decidida en Sicor.

Eso quiere decir que cuando vencen los contratos con empresas externas los van sustituyendo por sus capacidades propias, señalan.

La decisión se adoptó en el consejo de administración de El Corte Inglés celebrado el pasado miércoles 25 de noviembre, según avanza El Confidencial.

Securitas fue la compañía que se hizo cargo de una buena parte de la factura del incendio del Windsor, el edificio en el que estaba ubicado el mayor centro comercial de la cadena, además de las oficinas de Deloitte y Garrigues.

Ahora, este servicio de seguridad lo asumirá la división de seguridad y servicios integrales de El Corte Inglés que arrancó operaciones hace unos años.

En marzo de 2020, El Corte Inglés adquirió el 100 % de Mega 2 para diversificar su negocio fuera del retail.

Posteriormente, en julio de ese mismo año, rebautizó la compañía como Sicor (un acrónimo de Seguridad Integral Corte Inglés) y la estructuró como un grupo con varias filiales (seguridad física, alarmas, limpieza, logística y servicios auxiliares).

Para el consejo de El Corte Inglés su filial de servicios de seguridad y limpieza es una pieza estratégica en el plan aprobado para 2027-2032.

La empresa presidida por Cristina Álvarez invertirá 5.000 millones de euros en este periodo de tiempo.

Estas inversiones se destinarán a las tiendas, la tecnología, la logística y determinados proyectos de gestión patrimonial.

La idea es iniciar una nueva etapa de crecimiento más industrial, basada en el impulso de la tienda y el consiguiente incremento de ventas.