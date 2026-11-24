Portugal registró el mayor consumo per cápita de Ferrero Rocher, lo que subraya la relevancia estratégica de la Navidad para la compañía y refuerza la importancia del mercado luso en su estrategia regional.

¿Por qué Portugal registra el mayor consumo per cápita de Ferrero Rocher y qué significa para la compañía?

En la campaña anterior se vendieron alrededor de 13 millones de unidades entre Ferrero Rocher, Mon Chéri y Raffaello.

¿Qué volumen de ventas registró Ferrero en la pasada campaña navideña con sus bombones?

Lo ha hecho mediante ciclos de aprovisionamiento plurianuales y acuerdos directos con agricultores, con iniciativas como Ferrero Farming Values y Ferrero Hazelnut Company.

¿Cómo ha logrado Ferrero contener el alza de precios según su directora en España, Antonella Sottero?

La inflación de costes de las materias primas está provocando un estancamiento y cierta contracción del mercado, aunque Ferrero afirma que ha absorbido parte del impacto sin trasladarlo íntegramente al consumidor.

¿Qué impacto tiene la inflación en las ventas navideñas de Ferrero en España?

Porque el periodo de octubre a diciembre concentra entre el 35% y 40% de las ventas anuales de Ferrero en España y diciembre es el mes de mayor actividad, por la concentración de compras navideñas y ediciones limitadas.

¿Por qué Ferrero dice que diciembre concentra cerca del 20% de sus ventas en España?

El mercado español distribuye un 60% de sus ventas en hipermercados y supermercados y un 40% en tiendas de proximidad, apoyado en innovaciones y ediciones limitadas navideñas.

El peso relativo de la campaña navideña disminuye progresivamente gracias a la desestacionalización de sus marcas y su expansión hacia sectores como galletas y helados.

A pesar de la inflación y el estancamiento del consumo, la compañía registra un aumento en sus volúmenes tras haber absorbido parte del sobrecoste de las materias primas.

Ferrero genera entre el 35% y el 40% de sus ventas anuales en España durante el último trimestre, concentrando diciembre cerca del 20% del total.

El periodo de octubre a diciembre concentra entre el 35% y el 40% de las ventas anuales de Ferrero en España, siendo diciembre el mes de mayor actividad con cerca del 20% del total. Cifras que este año llegan en unas Navidades marcadas por la inflación y cierto estancamiento en el consumo.

Pese a ello, para el grupo italiano las previsiones son positivas en España, explica a EL ESPAÑOL-Invertia Antonella Sottero, directora general de Ferrero Ibérica desde 2017.

“Estamos registrando un crecimiento de nuestros volúmenes”, asegura la directiva, quien destaca que lo hacen en un “contexto exigente”.

Habla de un mercado que, en términos generales, “empieza a dar signos de estancamiento e incluso de cierta contracción, debido en buena parte a la subida generalizada de precios derivada de la inflación de los costes de las materias primas”.

En ese escenario, Sottero señala que han logrado absorber parte de este impacto sin trasladarlo íntegramente al consumidor final.

“Dentro de nuestro sector somos la compañía que menos ha incrementado sus precios, manteniendo un equilibrio entre la sostenibilidad del negocio y la accesibilidad de nuestros productos”, añade.

Esta contención de costes se apoya en ciclos de aprovisionamiento plurianuales y acuerdos directos con agricultores en origen mediante iniciativas como 'Ferrero Farming Values' y 'Ferrero Hazelnut Company'.

Bombones de Ferrero Rocher. Ferrero Ibérica

Además, la empresa viene de datos muy positivos tras la anterior campaña navideña en la que se vendieron alrededor de 13 millones de unidades entre Ferrero Rocher, Mon Chéri y Raffaello.

Portugal, mercado que también dirige la directiva, registró el mayor consumo per cápita de Ferrero Rocher en todo el mundo.

“Algo que pone de manifiesto la enorme relevancia estratégica que tiene la Navidad para nuestra compañía”, dice Antonella Sottero.

No obstante, el peso de la campaña de Navidad en Ferrero, curiosamente, es menor cada año debido a la desestacionalización de marcas globales como Kinder, Nutella y Ferrero Rocher o la expansión hacia nuevas categorías, como galletas y helados.

Mercado español

Pese a reducir el peso de la campaña de Navidad, el mercado español es muy importante. En nuestro país, sus ventas se distribuyen en un 60% a través del canal moderno (hipermercados y supermercados) y un 40% en el canal tradicional o tiendas de proximidad.

También es un escenario de grandes innovaciones. La pasada Navidad lanzaron 13 nuevas ediciones de bombones de sus principales marcas (Ferrero Rocher, Mon Chéri y Raffaello).

Botes de Nutella. Ferrero Ibérica

A eso se suman seis productos concebidos específicamente para estas fiestas y comercializados únicamente en este periodo, como las figuras de chocolate de Kinder o Kinder Maxi Sorpresa, entre otros.

“Estas ediciones limitadas dinamizan la categoría, despiertan el interés del consumidor y nos sitúan en el centro de la conversación en uno de los momentos clave del año”, detalla.



Además, Ferrero se sigue apoyando en su campaña navideña en inversiones publicitarias desde hace años.

Desde su icónica publicidad protagonizada por Isabel Preysler, que asoció la marca a la elegancia y a la sofisticación de su época, hasta la actual campaña ‘Juntos brillamos más’, la marca ha sabido evolucionar con la sociedad sin perder nunca su esencia.

Cabe recordar que el grupo italiano Ferrero aterrizó en España en 1985 con la importación de Kinder Sorpresa. Tres años más tarde se constituyó formalmente Ferrero Ibérica, responsable de los mercados de España y Portugal.