Aunque está presente en 130 países, su negocio exterior depende de mercados concretos (Reino Unido, China, Caribe y algunos países africanos), por lo que la verdadera internacionalización requerirá otras dos o tres décadas y grandes inversiones.

Sigue una estrategia industrial a largo plazo centrada en adquirir capacidad productiva antes de la demanda y en desarrollar marcas, con planes estratégicos a treinta años que explican la multiplicación por diez de la compañía.

¿Qué tipo de estrategia empresarial sigue Carceller y cómo explica eso el crecimiento de Damm?

Rompió pactos laborales arriesgados y se preparó logísticamente con almacenes paralelos para aguantar una huelga; además pidió a su padre que comprara acciones mientras otros vendían, lo que reforzó el peso familiar y su poder directivo.

¿Cómo logró Demetrio Carceller afianzarse en la presidencia de Damm pese a la oposición sindical?

La alianza garantizó grandes volúmenes de producción (incluida la cerveza Steinburg) y reabrió canales de distribución para zumos y refrescos, lo que aumentó ingresos industriales y consolidó la expansión de las marcas de Damm.

¿Qué consecuencias tuvo para Damm el acuerdo de fabricación con Mercadona y Juan Roig?

Porque aprovechó la obligación de desinversión para adquirir capacidad productiva a bajo coste y reforzar su control sobre Damm; así pudo convertir una derrota en una oportunidad de expansión industrial.

¿Por qué Demetrio Carceller compró las fábricas que Heineken tuvo que vender tras la intervención de Competencia?

Con una facturación que supera los 2.000 millones de euros y presencia en 130 países, el nuevo gran reto estratégico de la cervecera se centra en consolidar su expansión internacional.

El empresario transformó la gestión interna de Damm desde 1994 a través de una visión industrial previa al auge turístico y la diversificación en marcas como Cacaolat, Rodilla y Nestea.

Tras no poder comprar Cruzcampo, Carceller aprovechó la regulación a Heineken para adquirir capacidad productiva por 1.000 millones de pesetas y pactar la fabricación de Steinburg con Mercadona.

Fernando Trías de Bes publica 'Detrás de una estrella', un libro centrado en la figura de Demetrio Carceller y en cómo multiplicó por diez el tamaño de Damm.

A finales de 2025, Damm contactó con el economista y escritor Fernando Trías de Bes para escribir un libro que resumiera la historia de la cervecera con motivo del 150 aniversario. Sin embargo, al recorrer la etapa moderna a partir de los Juegos Olímpicos de 1992, el autor se dio cuenta de que la verdadera historia estaba detrás de la biografía empresarial de su presidente, Demetrio Carceller.

Así surgió ‘Detrás de una estrella’, un libro que se centra en este directivo y en cómo consiguió multiplicar Damm por diez con una “manera de operar muy atípica”, cuenta el escritor en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL-Invertia.

Y lo hizo, además, rechazando la venta de la empresa cuando su padre se lo ofreció. Tras analizar en profundidad los estados financieros de la cervecera, Carceller vio que la compañía “bien gestionada valía muchísimo más”, detalla el autor del libro.

El escritor y economista Fernando Trías de Bes. Imagen cedida.

Pero los inicios no fueron fáciles. Damm arrastraba acuerdos sindicales muy rígidos, un fondo de pensiones y normas internas que nadie se atrevía a tocar, como la obligación de dar prioridad de contratación a los hijos de los trabajadores cada vez que se abría una vacante.

Carceller decidió romper esos pactos sabiendo que desencadenaría una huelga. Y aquí llegó su primer movimiento magistral.

“Él se prepara con unos almacenes paralelos para tener cerveza disponible y poder aguantar durante la huelga. Negocia todos esos cambios, mientras tanto el resto de accionistas va vendiendo acciones y él le pide a su padre que no venda, sino que compre acciones”, cuenta el economista.

De esa manera la familia gana más peso en la empresa en una situación conflictiva y Carceller se hace fuerte en una presidencia a la que llegó en 1994, sólo dos años después de empezar a trabajar en Damm.

Obsesión por crecer

Antes de sentarse a hablar con el directivo y asegurarse una libertad narrativa, el escritor le define como un empresario “de perfil bajo”, tranquilo y casi desconocido para el gran público.

Poco a poco se va dando cuenta de que también es muy racional, sensato, puramente industrial y de que está obsesionado con el crecimiento.

De esa obsesión por crecer nacería su mayor jugada como empresario tras el intento de compra de Cruzcampo. Cuando ya tenía apalabrada la adquisición, Heineken se la arrebató en el último instante mediante una oferta superior.

Para el escritor, una persona corriente quedaría bloqueada por el enfado, la frustración y los pensamientos negativos tras meses trabajando en una operación fallida.

Pero este no era el caso. “Todos los grandes éxitos de Demetrio Carceller en Damm nacen de una derrota”, afirma.

Cuando Competencia obligó a Heineken a desprenderse del 17% de su capacidad industrial, Carceller se lanzó a comprar esas fábricas por 1.000 millones de pesetas.

Libro 'Detrás de una estrella' Imagen cedida.

En paralelo, pactó con Juan Roig, presidente de Mercadona, la fabricación de la cerveza Steinburg (con 8 millones de hectolitros) en una de esas plantas adquiridas.

Además, logró que Roig volviera a añadir los zumos y refrescos de la empresa que Damm compró años antes a un proveedor de Mercadona.

El empresario valenciano vetó en sus lineales los zumos porque él quería haber adquirido la compañía.

“Tiene esa capacidad de coger una derrota y transformarla en una oportunidad todavía mayor”, dice el autor de esta obra.

Gran industrial

A diferencia de otros empresarios centrados en servicios o marketing, Fernando Trías destaca que Carceller apostó en los años 90 por adquirir capacidad productiva anticipando el auge demográfico y turístico de España. Después, desarrolló las marcas.

“Demetrio Carceller se hizo de oro comprando hierros”, asegura.

Un músculo productivo que le allanó el camino en sus negocios y le permitió diversificar.

Ejemplo de ello es que Carceller ya disponía de toda la estructura necesaria para pactar con Nestlé la distribución de Nestea (tras la ruptura con Coca-Cola).

No fueron las únicas operaciones que realizó. Damm entró en otras empresas como Cacaolat, Rodilla, Ebro Foods…

El libro también recoge proyectos que salieron mal, como la inversión en Pescanova o el acuerdo ferroviario Alfil Logistics con Renfe.

En este último caso, al detectar problemas de gestión e ineficiencias, el autor subraya que Carceller supo retirarse a tiempo sin llegar a perder dinero.

En este sentido, Trías de Bes señala que este empresario ha perdido numerosas operaciones de forma voluntaria por respetar sus “líneas rojas” y evitar poner en riesgo el futuro de la empresa.

Líneas rojas que también marcan mucho otro aspecto de su personalidad: la lealtad.

Al tratarse de una empresa familiar, prioriza el reparto de dividendos como elemento de cohesión entre accionistas, incluso si eso implica renunciar a operaciones muy atractivas.

Retos

Todas estas operaciones han permitido multiplicar por diez Damm, una cervecera que supera los 2.000 millones de euros de facturación. El autor aclara expresamente que “Carceller no es oportunista”, ya que sus movimientos no responden al azar, sino a “un plan estratégico diseñado a 30 años”.

Y ahora, el gran reto, está en la internacionalización. Aunque Damm ya está presente en 130 países, el grueso de su negocio exterior se concentra en territorios muy concretos como Reino Unido, China, el Caribe y algunos países africanos.

Fernando Trías de Bes advierte que “desarrollar esta expansión internacional no será fácil” y requerirá otras dos o tres décadas de trabajo. Y a Carceller aún “le queda cuerda”, concluye.