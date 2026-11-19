Busca construir una compañía multimarca y multicategoría que amplíe su portafolio hacia bebidas de hidratación saludable y capture nuevos momentos de consumo con recorrido a largo plazo.

Água das Pedras brota del manantial ya carbonatada, una característica natural presente solo en alrededor del 0,5% de las aguas minerales comercializadas, lo que la diferencia por su origen y burbujeo natural.

¿Qué distingue a Água das Pedras frente a otras aguas minerales en el mercado?

Ya ocurrido: el agua con gas creció y alcanzó 202,7 millones de litros en 2025; posible efecto: mayor disponibilidad y promoción de agua con gas premium en distribución moderna y hostelería, con más opciones para momentos de consumo vinculados a salud.

¿Cómo afecta a los consumidores españoles que Pascual quiera multiplicar por cuatro el negocio de agua con gas en cinco años?

Lo ocurrido: la producción permanecerá en el manantial de Pedras Salgadas, lo que preserva el origen y la trazabilidad del producto; posible consecuencia: refuerza su posicionamiento premium ante consumidores sensibles al origen.

¿Qué consecuencias tiene para Água das Pedras que la producción se mantenga en Portugal?

Pascual busca aprovechar su capilaridad y red comercial en España para acelerar el crecimiento de una marca con posicionamiento premium y burbujeo natural, combinando esa fuerza comercial con el know‑how de Super Bock en Pedras.

¿Por qué Pascual (Bebidas Bezoya) se ha aliado con Super Bock Group para traer Água das Pedras a España?

La operación se apoya en el crecimiento del agua con gas en España, que alcanzó los 202,7 millones de litros vendidos tras crecer un 14,3%.

La producción de Água das Pedras continuará realizándose en su manantial de origen ubicado en Pedras Salgadas (Portugal).

El objetivo de la alianza es multiplicar por cuatro el negocio de la marca en el mercado español durante los próximos cinco años.

Bebidas Bezoya (Pascual) y Super Bock Group crean una joint venture para impulsar el agua con gas Água das Pedras en España.

Bebidas Bezoya, compañía de Pascual, y Super Bock Group, propietario de Água das Pedras, han constituido una joint venture para impulsar el desarrollo del agua con gas en España, con el objetivo de multiplicar por cuatro el negocio en los próximos cinco años.

La alianza combina el posicionamiento de Pedras con la capacidad comercial de Pascual en España, su capilaridad y su conocimiento de los distintos canales, según informa el grupo de alimentación español en un comunicado.

Água das Pedras es un agua mineral con gas 100% natural: brota del manantial ya carbonatada. Esta singularidad está presente únicamente en torno al 0,5% de las aguas minerales comercializadas en el mundo.

La estrategia se centrará en acelerar el negocio de Pedras tanto en distribución moderna como en hostelería, reforzando su presencia y desarrollo en ambos canales.

La producción se mantendrá en Portugal en el manantial de Pedras Salgadas, preservando así el origen del producto.

Para Bebidas Bezoya, la operación refuerza su apuesta por ampliar el portafolio con marcas y categorías complementarias que respondan a las nuevas necesidades de hidratación saludable y a distintos momentos de consumo.

La alianza se enmarca además en el proceso de transformación y en la estrategia de Pascual de identificar oportunidades de crecimiento y desarrollar negocios con recorrido a largo plazo.

“En Bebidas Bezoya, nuestra ambición es construir una compañía multimarca y multicategoría, capaz de responder a las diferentes necesidades de hidratación saludable de los consumidores”, señala César Vargas, CEO de Pascual.

La operación se produce en un momento de transformación del consumo de bebidas, en el que están ganando terreno las categorías vinculadas a nuevos momentos de consumo, con mayor capacidad de diferenciación y una creciente conexión con la salud y el bienestar.

El agua con gas alcanzó los 202,7 millones de litros vendidos en España en 2025, tras crecer un 14,3%.