Ya ha provocado escrutinio público y la reapertura de pasivos fiscales potenciales que podrían traducirse en pagos millonarios; además, puede afectar la reputación y obligar a revisiones internas de gobernanza y cumplimiento.

¿Qué consecuencias tiene para Aldi Nord que esta trama salga a la luz ahora?

En documentos internos los asesores calificaron las operaciones como "agresivas" y en 2016 advirtieron de un riesgo significativo de impugnación por parte de Hacienda, así como de pasivos financieros relacionados con garantías asociadas.

¿Qué riesgos reconocieron internamente los asesores de Deutsche Bank sobre estas transacciones?

Las autoridades fiscales impugnaron al menos uno de los acuerdos tras una investigación en 2011, lo que inició una larga disputa legal y llevó a que se estimaran obligaciones tributarias por cientos de millones de euros.

¿Qué pasó cuando las autoridades fiscales alemanas revisaron esos acuerdos con Deutsche Bank y las fundaciones de Aldi Nord?

El banco diseñó esas estructuras para transformar ingresos por ventas de activos en dividendos preferenciales, buscando reducir la carga fiscal de las fundaciones y maximizar la exención sobre hasta el noventa y cinco por ciento de los ingresos. Esta ingeniería estaba orientada a optimizar la tributación mediante reclasificación de ingresos.

¿Por qué Deutsche Bank propuso inversiones en derechos de Hollywood, aeronaves y buques para las fundaciones de la familia Albrecht?

Son dos fundaciones patrimoniales creadas por la familia Albrecht que poseen participaciones en el imperio minorista Aldi Nord y gestionan activos del grupo. Estas entidades han sido utilizadas para estructurar inversiones y decisiones fiscales del clan familiar.

¿Quiénes son las fundaciones Jakobus-Stiftung y Markus-Stiftung vinculadas a la familia Albrecht?

Aldi Nord defiende la legalidad de los acuerdos, mientras que la investigación no afecta a Aldi Süd, la otra rama independiente del imperio familiar.

Las autoridades fiscales alemanas impugnaron el acuerdo en 2011 y los propios asesores del banco calificaron las transacciones como agresivas y de alto riesgo.

El sistema, presentado en 2005 a las fundaciones Jakobus y Markus, implicaba inversiones en aeronaves, buques y películas de Hollywood para eximir hasta el 95% de las ganancias.

Una filtración masiva revela que la familia Albrecht, propietaria de Aldi Nord, utilizó un esquema fiscal de Deutsche Bank para evitar 200 millones de euros en impuestos.

Una filtración masiva de más de 15 millones de documentos internos del mayor banco de Alemania —conocida como la investigación Inside Deutsche Bank— ha salpicado a los dueños de Aldi Nord (la familia Albrecht) por utilizar un esquema fiscal diseñado por la entidad para ahorrarse unos 200 millones de euros en impuestos.

Estos acuerdos, que implican inversiones en derechos cinematográficos de Hollywood, aeronaves y activos navieros, han salido a la luz como parte de una investigación internacional publicada por medios como Der Spiegel, ZDF o The New York Times.

El proyecto se presentó en 2005 a dos fundaciones vinculadas a la familia Albrecht, fundadora de Aldi: Jakobus-Stiftung y Markus-Stiftung, que poseen parte del imperio minorista Aldi Nord.

Fue diseñado para permitir que las fundaciones vendieran activos reduciendo sustancialmente sus obligaciones fiscales, con transacciones estructuradas de manera que los ingresos pudieran ser tratados como dividendos preferenciales en lugar de ganancias de capital sujetas a impuestos. Según estos acuerdos, hasta el 95% de los ingresos podrían estar exentos de impuestos.

Entre los activos involucrados se encontraban los derechos de películas de Hollywood como 2 Fast 2 Furious y 8 Mile, además de aeronaves, buques portacontenedores y transbordadores.

Sin embargo, las autoridades fiscales alemanas impugnaron uno de los acuerdos tras una investigación realizada en 2011, lo que desencadenó una larga disputa legal.

Según los documentos filtrados, los propios asesores de Deutsche Bank describieron posteriormente las transacciones como "agresivas" y advirtieron en 2016 que existía un riesgo significativo de que las autoridades fiscales las impugnaran con éxito.

Las posibles obligaciones tributarias se estimaban en cientos de millones de euros, y Deutsche Bank también se enfrentaba a riesgos financieros debido a las garantías asociadas a los acuerdos.

Aldi Nord defendió los acuerdos, sosteniendo que las fundaciones cumplieron con las leyes fiscales vigentes en ese momento y habían cumplido con sus obligaciones tributarias.

División en Aldi

Cabe recordar que Aldi Nord es la rama norte del grupo que controla el negocio en España, Francia, Polonia, Benelux y Portugal. La investigación, por tanto, es independiente a Aldi Süd, sumida en una oleada de despidos.

Esta división se origina a los pocos años de crearse el imperio. En 1945, los hermanos Albrecht (Theodor y Karl) se hicieron cargo del pequeño negocio de alimentación que su familia gestionaba.

En los años 60, tras el éxito cosechado, se crea la marca Aldi basada en el descuento como modelo de negocio.

Entonces, la empresa se divide en dos (separación que existe hoy en día): Aldi Nord para Theo y Aldi Süd para Karl.