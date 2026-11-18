La fábrica de Valladolid cerró en 2024 con 166 despidos y fue vendida a la empresa de transportes Martínez Marcos, que subrogó algunos puestos de trabajo.

¿Qué pasó con la histórica fábrica de Valladolid y cuántos empleos se vieron afectados?

Los recortes y la subida de materias primas llevaron a pérdidas de 7,8 millones en 2025 y a una caída de ventas del 8,9%, hasta 517,5 millones, por descenso de volumen en categorías como el pan de molde.

¿Cómo han afectado los recortes a los resultados económicos de Bimbo en España en 2025?

Los despidos redujeron la plantilla a 1.513 empleados en 2025, una caída de 163 personas respecto a 2024.

¿Qué efectos han tenido estos ERE en la plantilla de Bimbo en España?

La provisión de 11,02 millones engloba 6,55 millones para el ERE en la red comercial en 2026, 2,05 millones por el cierre de Valladolid y 2 millones remanentes del despido colectivo de Paracuellos de 2022.

¿Qué incluye la provisión de 11 millones que Bimbo ha dejado para 2026?

Bimbo explica esos pagos por el cierre de tres fábricas (Madrid, Alicante y Valladolid) y por expedientes de regulación de empleo para su red comercial; el mayor desembolso de 2024 fue por el cierre de Valladolid.

¿Por qué Bimbo ha pagado más de 31 millones en indemnizaciones en los dos últimos años?

Tras recortar su plantilla a 1.513 empleados, la filial registró pérdidas de 7,8 millones en España y un descenso de ventas del 8,9%.

La compañía mantiene provisionados 11,02 millones de euros a cierre de 2025 para afrontar nuevos costes de reestructuración y despidos en 2026.

Los costes por despidos sumaron 23,2 millones de euros en 2024 y 8,16 millones en 2025, principalmente por el ERE comercial y el cierre de plantas como Valladolid.

Bimbo ha gastado más de 31 millones de euros en indemnizaciones tras cerrar tres fábricas y aplicar varios ERE que han afectado a más de 600 trabajadores en España.

En los últimos años, Bimbo ha cerrado tres importantes fábricas (Madrid, Alicante y Valladolid) y ha acometido varios Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), que han afectado a más de 600 trabajadores en España.

Esa factura se traduce en un gasto de más de 31 millones en indemnizaciones en los dos últimos años y en una provisión de más de 11 millones por reestructuración a cierre de 2025, según las cuentas de Bimbo Donuts Iberia recientemente depositadas en el Registro Mercantil.

En total, la suma de los gastos por indemnizaciones de ambos años junto con las provisiones específicas para reestructuración asciende a 42,43 millones de euros.

Durante 2025, Bimbo anunció un ERE para 352 trabajadores de su red de distribución. Ese año registró gastos por indemnizaciones de 8,16 millones de euros.

De ellos, 3,3 millones de euros fueron precisamente para asumir los costes de reestructuración de la red comercial.

El resto, algo más de 3 millones correspondieron a lo que Bimbo llama "plataformizar", es decir, redefinir el modelo organizativo y de la red comercial.

Y otros 901.000 euros se destinaron a algunos costes adicionales asociados a la planta de Valladolid.

Cierre de plantas en 2024

Cabe recordar que Bimbo cerró la histórica fábrica de Valladolid en 2024 con 166 despidos. No obstante, la logró vender a la empresa de transportes Martínez Marcos, que subrogó algunos puestos de trabajo.

Ese mismo año también llegó a un acuerdo con Grupo Graine International para vender la planta de El Verger (Alicante), de la que despidió a 48 trabajadores.

Y es que el ejercicio 2024 fue un año de muchas reestructuraciones. La cifra en indemnizaciones fue aún mayor: 23,2 millones de euros en despidos.

Principalmente se debieron a las indemnizaciones del cierre de la planta de Valladolid por 9,7 millones de euros, y de los costes de reestructuración de la red comercial por importe de 8,3 millones de euros. También hubo costes de reorganización en el área de administración (2,1 millones).

Provisiones

Pero el proceso de reestructuración no queda ahí, sino que afectará a las cuentas de 2026.

A 31 de diciembre de 2025, Bimbo ha provisionado 11,02 millones de euros destinados a despidos a corto plazo (de cara a 2026).

Estas provisiones incluyen: 6,55 millones dotados en 2025 para el ERE en su red comercial; 2,05 millones asociados al cierre de la fábrica de Valladolid; y 2 millones remanentes por el despido colectivo en el centro de Paracuellos acordado en 2022.

Como consecuencia de estos despidos en los últimos años, la plantilla en 2025 ascendió a 1.513 empleados. Se redujo en 163 personas con respecto a 2024.

En este ejercicio, los números económicos de Bimbo también se vieron afectados por sus recortes y el aumento del precio de las materias primas.

La compañía mexicana perdió 7,8 millones de euros en España y sus ventas disminuyeron un 8,9% (hasta los 517,5 millones de euros) por el descenso de volumen en categorías como el pan de molde.