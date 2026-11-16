El negocio de Aldi en España se salva de la oleada de despidos que sacude a la otra rama del imperio familiar

Aldi Nord sufrió bloqueo en decisiones estratégicas por la pelea entre Theo Albrecht junior y Babette Albrecht, lo que le hizo perder terreno frente a Lidl y Aldi Süd hasta un acuerdo extrajudicial en 2023.

La separación viene de los hermanos fundadores Theodor y Karl Albrecht, que asignaron Aldi Nord y Aldi Süd; esa estructura familiar condicionó la gestión y decisiones estratégicas de cada rama.

¿Quiénes son los responsables de la división entre Aldi Nord y Aldi Süd y cómo influyó en su estrategia?

Aldi Nord prevé abrir diez tiendas entre octubre y diciembre y cerrar el año con más de 520 establecimientos en España, y contratará 430 profesionales en ese periodo.

¿Qué planes de expansión y contratación mantiene Aldi Nord en España pese al ajuste de Aldi Süd?

Ya ha supuesto el anuncio de entre 1.500 y 2.000 puestos corporativos y tecnológicos a recortar en Alemania, Reino Unido y Austria; en algunos países ya se han producido cierres y traslados.

¿Qué consecuencias ha tenido el ajuste de Aldi Süd para el empleo en Europa?

Porque las dos ramas del grupo funcionan de forma independiente desde la histórica división entre los hermanos Albrecht; España pertenece a Aldi Nord y los recortes afectan a Aldi Süd.

¿Por qué Aldi España no participa en los despidos de Aldi Süd?

Aldi mantiene sus planes de expansión en España, previendo alcanzar las 520 tiendas y contratar a 430 profesionales en el último trimestre.

España queda al margen de los despidos al depender de Aldi Nord, la otra rama del imperio familiar que gestiona el negocio en el país.

Aldi Süd recorta entre 1.500 y 2.000 puestos corporativos y tecnológicos en países como Alemania, Reino Unido y Austria.

Aldi ha metido la tijera en Europa. La cadena de supermercados ha anunciado el recorte de entre 1.500 y 2.000 puestos corporativos y tecnológicos entre Alemania, Reino Unido y Austria. De este ajuste laboral se libra España, gracias a la división histórica surgida en el seno del imperio alemán.

Los recortes se centran en Aldi Süd y no en Aldi Nord. La rama norte del grupo es la que controla el negocio en España, Francia, Polonia, Benelux y Portugal.

Y según confirman a este periódico, no hay planes en Aldi Nord para llevar a cabo ningún tipo de recorte. Todo lo contrario. La división española continúa con su hoja de ruta.

Aldi encara la recta final de su plan de expansión de 2026 en España con la apertura de 10 nuevas tiendas previstas entre octubre y diciembre, que permitirán a la compañía cerrar el año con más de 520 tiendas en el país.

El crecimiento de la red comercial irá acompañado también del refuerzo de los equipos de Aldi en España. Así, entre octubre y diciembre, prevé contratar a 430 profesionales.

División

Como hemos comentado, España se libra porque el imperio millonario de Aldi se dividió en dos hace muchos años por decisión de sus fundadores.

Hablamos de los hermanos Albrecht (Theodor y Karl), que 1945 se hicieron cargo del pequeño negocio de alimentación que su familia gestionaba. En los años 60, tras el éxito cosechado, se crea la marca Aldi basada en el descuento como modelo de negocio.

La empresa se divide en dos (separación que existe hoy en día): Aldi Nord para Theo y Aldi Süd para Karl.

Tras la muerte de los dos hermanos, sus herederos son quienes gestionan las dos divisiones. Al frente de Aldi Nord está Theo Albrecht hijo, mientras que Karl Hans Albrecht lidera Süd.

Este último es la parte de la familia recatada que amasa una fortuna estimada, según Bloomberg, en 11.410 millones de euros (puesto 144 de los más ricos del mundo).

Pese a que la parte del sur es la que está acometiendo los despidos, es la del norte la que más ha dado qué hablar por la guerra de herederos.

Theo Albrecht junior se enfrentó a su cuñada Babette Albrecht, sus cinco hijos y sus líos. Él era mucho más austero, reservado y fiel a la disciplina de su padre.

Ella y sus hijos tenían un estilo de vida mediático y fastuoso que Theo Jr. consideraba perjudicial para la imagen de un supermercado de descuento.

La disputa bloqueó durante años la toma de decisiones estratégicas en las fundaciones que controlaban Aldi Nord, provocando que la cadena perdiera terreno frente a su eterno rival, Lidl (del Grupo Schwarz), y frente a su hermana, Aldi Süd.

Finalmente, en 2023 se selló la paz con un acuerdo extrajudicial y una reestructuración completa del gobierno corporativo de Aldi Nord.

Despidos

Ahora es Aldi Süd quien está dando mucho que hablar por sus recortes laborales.

En Reino Unido está en negociaciones para despedir a 150 personas de división de tecnología tras prescindir de 103 trabajadores de finanzas y 20 de compras.

La anterior reestructuración de la sede central de Aldi en febrero de 2025 puso en riesgo hasta 350 puestos de trabajo.

En Alemania es peor. A principios de año anunció el recorte de hasta 500 puestos de trabajo en su sede central de Mülheim an der Ruhr (Alemania).

Pretende eliminar alrededor de 1.250 puestos de trabajo hasta finales de 2027, concentrándose en su filial tecnológica Aldi DX.

En Austria está por determinar. De momento, se ha cerrado el centro logístico de Weißenbach a finales de 2026 y el traslado de oficinas.