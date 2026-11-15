Ni premio ni dinero extra por reciclar: así son las máquinas de retorno de latas en los ‘súper’ cuyo estreno se retrasa

España pone en el mercado unos 17.000 millones de envases anuales (unos 300.000 toneladas de PET y latas), lo que hace el sistema técnicamente complejo y exige coordinar operadores, adaptar normativa y desplegar una red de máquinas en tiempo récord.

El sistema exigirá puntos de retorno extensos: se calculan al menos 60.000 máquinas y habrá que definir obligaciones o exenciones para cerca de 500.000 puntos de venta y más de 300.000 establecimientos Horeca. En municipios pequeños la solución podría ser que el bar local actúe como punto de retorno.

La normativa fija un mínimo de 0,10 euros por envase, pero la cifra exacta la establecerá la entidad gestora del sistema, según explica la Asociación SDDR, que agrupa a más de cincuenta grandes compañías.

¿Quién gestiona cuánto será el depósito por envase en el SDDR?

Ahora los consumidores seguirán usando contenedores amarillos y no recuperarán ningún depósito porque aún no se ha cobrado en la compra. En el futuro podrían empezar a pagar un depósito por envase y recuperar ese importe al devolver el envase en los puntos de retorno.

¿Qué consecuencias tiene el retraso del SDDR para los consumidores ahora y qué podría pasar después?

La activación se ha retrasado por trámites pendientes: la autorización de la Comunidad de Madrid, la adaptación del Real Decreto 1055/2022 al Reglamento (UE) 2025/40 y la definición de operadores del sistema. Estos hitos administrativos y la complejidad técnica han pospuesto la fecha prevista del 23 de noviembre de 2026.

¿Por qué se ha retrasado la puesta en marcha del SDDR en comercios y supermercados?

Se prevé la instalación de al menos 60.000 máquinas de devolución para dar servicio a cerca de 500.000 puntos de venta de bebidas y establecimientos hosteleros en toda España.

El sistema cobrará un depósito mínimo de 0,10 euros por envase de bebida, el cual el consumidor recuperará íntegramente al devolver el recipiente vacío en los puntos habilitados.

El estreno del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) se ha retrasado debido a tramitaciones burocráticas, administrativas y a la complejidad logística.

El 23 de noviembre de 2026 era la fecha señalada en el calendario para que entrara en funcionamiento el llamado Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) en comercios, supermercados y tiendas. Sin embargo, los retrasos burocráticos y administrativos han retrasado esta fecha.

Es decir, los ciudadanos que deseen devolver sus envases de bebidas deberán seguir haciéndolo a través de los sistemas de recogida selectiva existentes, como los contenedores amarillos, y no recibirán la devolución de un depósito que no hayan pagado previamente.

Al menos de momento, pero en un futuro deberán prepararse para un nuevo sistema que cambiará la forma de reciclar por completo.

¿En qué consisten estas máquinas que llegarán en un futuro a las tiendas?

Se trata de un sistema a través del cual, al comprar una bebida incluida en el sistema, el consumidor abonará una pequeña cantidad económica adicional (depósito) al precio del producto, que recupera íntegramente al devolver el envase vacío en los puntos habilitados, ya sea de forma manual o en máquinas automáticas.

En el caso de las máquinas, cuando se devuelve el envase, estas emiten un vale o cupón canjeable por dinero, descuentos en futuras compras o devoluciones en formato digital.

¿De cuánto es el depósito? “La normativa fija un mínimo de 0,10 euros por envase, aunque será la entidad gestora la que determine la cifra exacta”, explica a este periódico Antonio Romero, secretario general de la Asociación Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), que incluye más de 50 grandes compañías.

El consumidor no gana dinero por reciclar ni recibe ningún premio porque en realidad sólo está recuperando “el importe que paga al comprar la bebida”.

Si no deposita ese envase en la red de puntos de retorno no recupera el depósito de 10 céntimos.

¿Cuándo estará disponible?

El SDDR no entrará en vigor automáticamente el 23 de noviembre de 2026 debido a hitos administrativos pendientes y a la complejidad técnica.



Su activación depende de tres condiciones: obtener la autorización de la Comunidad de Madrid (actualmente en trámite), completar la adaptación normativa del Real Decreto 1055/2022 al Reglamento europeo (UE) 2025/40, y definir cuántos operadores gestionarán el sistema.



Se han postulado cuatro operadores distintos. “Autorizar a más de uno obligaría a adoptar medidas para garantizar la coordinación entre los distintos operadores del sistema, lo que podría dilatar aún más el proceso”, indica Antonio Romero.

La autorización del sistema en Madrid abriría las puertas a adoptar el mismo sistema en las 16 comunidades autónomas restantes.

Pero hay más aspectos que traban el proceso. “La convocatoria de elecciones generales del 29 de noviembre y la formación del nuevo Gobierno pueden hacer que ese desarrollo reglamentario se alargue”, lamentan desde la asociación.

Ante este escenario, la asociación defiende un modelo único y universal para garantizar una gestión homogénea.

El apartado logístico también supone un gran reto. Cada año se ponen en el mercado en España unos 17.000 millones de envases de bebidas de un solo uso, equivalentes a 300.000 toneladas de PET y latas.

“Esto hace de nuestro sistema uno de los más complejos de Europa, al que se le pide que esté en marcha en un tiempo récord”, reconoce el gerente.

Estas complicaciones hacen que no haya una fecha exacta para su puesta en funcionamiento, aunque se espera que sea pronto.

Hay antecedentes en otros países que muestran la dificultad del proceso. Portugal lo aprobó en 2022 y lo ha puesto en funcionamiento en 2026.

Supermercados, bares…

El sistema afectará a muchos puntos de venta. Se calcula que, como mínimo, se necesitarán 60.000 máquinas de devolución y retorno en el territorio español.

De hecho, el desarrollo normativo deberá concretar las obligaciones y posibles exenciones para los cerca de 500.000 puntos de venta de bebidas, evaluando las particularidades del pequeño comercio, quioscos, puntos on the go y los más de 300.000 establecimientos del canal Horeca.

En las ciudades, los consumidores tendrán más máquinas a su disposición porque existen más comercios. Pero, ¿qué pasará en los pueblos?

Hay que tener en cuenta que España cuenta con 8.132 municipios en total, de los cuales 4.975 tienen menos de 1.000 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por ejemplo, en poblaciones pequeñas es probable que sea el bar el que tenga que tener ese punto de retorno para que los vecinos puedan reciclar sus envases.

Desde la asociación se trabaja en un modelo flexible y adaptable a las diferentes realidades locales, que busque un equilibrio entre eficiencia económica y ambiental, cobertura territorial y facilidad para el consumidor.