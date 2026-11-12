Salen a la venta las marcas de juguetes Freak Marbles y Aqua Dragons con perfiles y listados de Amazon incluidos

Amy Holden es la emprendedora e inventora australiana que fundó World Alive en 2004 en Barcelona; ha sido fundadora, directora general y la cara visible de la compañía.

¿Quién es Amy Holden y qué papel ha tenido en World Alive?

El segundo lote incluye más de 320.000 unidades de stock —278.944 de Aqua Dragons— almacenadas en La Roca del Vallès; el comprador podrá comercializarlas libremente fuera de campañas de fidelización y usar marcas, imágenes y listados de Amazon.

Ya ocurrido: la licencia perpetua a favor de Magneds limita el uso de Freak Marbles en campañas de fidelización; posible consecuncia: futuros compradores no podrán explotar ese canal sin el consentimiento de Magneds.

¿Qué consecuencias tiene para los compradores que Magneds tenga una licencia perpetua para campañas de fidelización?

El lote incluye derechos de propiedad industrial e intelectual (marcas, modelos de utilidad, diseños comunitarios, dominios y registro en Amazon Brand Registry) y tiene un precio de salida de 25.000 euros.

¿Qué incluye exactamente el lote de Freak Marbles que se vende y cuánto vale de salida?

Porque World Alive ha entrado en concurso de acreedores y ha pasado a fase de liquidación, y la administración concursal (FTI & Partners) ha abierto un proceso de venta directa de activos que incluye la marca Freak Marbles.

¿Por qué ha salido a la venta la marca Freak Marbles de World Alive?

Las pujas también abarcan un estocaje de más de 320.000 unidades de productos terminados, perfiles de Amazon Brand Registry, patentes y derechos de propiedad intelectual.

El proceso incluye marcas reconocidas como las canicas coleccionables Freak Marbles, con un precio de salida de 25.000 euros, y el fenómeno STEM Aqua Dragons.

La juguetera barcelonesa World Alive ha entrado en fase de liquidación y saca a la venta sus activos en tres lotes tras declarar concurso de acreedores.

Nueva oportunidad en el sector del retail juguetero a las puertas de la Navidad. La empresa World Alive ha entrado en liquidación y acaba de salir a la venta sus marcas, dos de ellas muy conocidas: las canicas Freak Marbles y la incubadora de mascotas acuáticas Aqua Dragons.

En concreto, la administración concursal de World Alive (FTI & Partners Corporate Recovery Spain), en el marco del concurso voluntario tramitado por la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Barcelona (Plaza nº 7), ha abierto un proceso de venta directa de activos dividido en tres lotes.

El primer lote incluye la marca Freak Marbles (española e internacional) y engloba derechos de propiedad industrial e intelectual (marcas, modelos de utilidad, diseños comunitarios, dominios y registro en Amazon Brand Registry).

Según la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia este lote tiene un precio de salida de 25.000 euros.

Si bien los derechos arrastran un conflicto de cotitularidad y una licencia perpetua y exclusiva para campañas de fidelización en favor de la empresa holandesa Magneds.

Canicas Freak Marbles de World Alive que regalaba Dia. Dia

Freak Marbles son canicas coleccionables. Se trata de unas bolitas que modernizan el tradicional juego de las canicas, combinándolas con personajes originales, fundas intercambiables (skins) y elementos de rol.

Se lanzaron en 2023 y han tenido mucho éxito, tanto que la cadena de alimentación Dia premia la fidelidad de sus compradores con estas canicas.

Otros lotes

El segundo lote contiene un stock de más de 320.000 unidades de productos terminados y componentes de Aqua Dragons (278.944 unidades), Freak Marbles (17.807) y del proyecto de yoga y mindfulness para niños Soulmates (23.982). Todos ellos están depositados en una nave en La Roca del Vallès (Barcelona).

No tienen un precio mínimo. Aunque el comprador que puje por la mercancía no podrá destinar estos productos a campañas de fidelización, sí podrá comercializarlos libremente fuera de ese canal con derecho a usar marcas, imágenes y listados de Amazon.

Aqua Dragons es otra marca de gran éxito entre el público infantil. Se lanzó en 2012 y pronto se convirtió en un auténtico fenómeno en el segmento de juguetes STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por su siglas en inglés). Se distribuyeron en más de 40 países.

Se trata de un concepto único que permite a los niños incubar y criar sus propias mascotas acuáticas vivas a partir de una bolsita con los huevos hibernantes de la misteriosa Artemia Salina.

Uno de sus mayores hitos fue el de enviar millones de huevos a la estratosfera mediante un globo meteorológico para que los niños pudieran criar "mascotas que habían estado en el espacio".

Los dos packs tienen el mismo plazo para presentar ofertas: del 11 al 30 de noviembre de 2026, hasta las 14:00 horas del último día.

Juguete Aqua Dragons. World Alive

El último lote contiene marcas secundarias como Soulmates, Kamikaze Racers (coches acrobáticos de alto rendimiento) o World Alive.

No tiene un precio mínimo, pero sí un plazo distinto en su puja: del 11 al 25 de noviembre de 2026.

Concurso de acreedores

A pesar del reconocimiento de sus juguetes innovadores, la exigencia financiera de las campañas internacionales, la gestión de inventario y las tensiones del sector retail han llevado a World Alive al concurso de acreedores en junio de este año y a su posterior fase de liquidación.

En su último ejercicio auditado, correspondiente a 2023, la compañía incrementó sus ventas un 12,7% hasta los 1,4 millones de euros, pero perdió más de 62.000 euros, según datos del Registro Mercantil.

Detrás de esta empresa juguetera se encuentra la emprendedora e inventora australiana Amy Holden, quien ha sido su fundadora, directora general y principal cara visible desde la creación de la compañía desde 2004 en Barcelona.