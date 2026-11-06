El empresario Gregorio Jiménez, la familia Sánchez Galán y grupo Costa compran Burger King por 2.300M a Cinven

Desde 2017 las ventas de la compañía pasaron de 282 millones a 1.541 millones en 2025 y el Ebitda creció de 52 millones a 245 millones, mientras que la red suma más de 1.150 restaurantes y 26.000 empleados.

¿Cómo ha evolucionado RBE desde 2017 y qué métricas avalan su transformación?

Grupo Costa entra con 100 millones y Royal Park, el family office de Ignacio Sánchez Galán, aporta 80 millones; Point Break participa con 200 millones; todos son accionistas junto a Jiménez para financiar la adquisición y apoyar el proyecto a largo plazo.

Ya ocurrido: la nueva estructura aporta capital y financiación, con un préstamo asegurado de 1.400 millones y nuevos inversores, lo que refuerza la capacidad de expansión operativa; podría permitir más aperturas y proyectos de diversificación en los próximos años.

¿Qué consecuencias tiene para RBE y sus franquiciados el cambio de accionariado liderado por Jiménez?

Ha adquirido la participación de Cinven en Restaurant Brands Europe, propietaria de las cadenas Burger King y Popeyes; la operación está valorada por encima de 2.300 millones de euros.

Gregorio Jiménez es el presidente ejecutivo y fundador de Restaurant Brands Europe; ha liderado la compañía desde la creación de Restaurant Brands Iberia y, con el acuerdo para comprar la participación de Cinven, asume el 51% para liderar la nueva etapa de crecimiento del grupo.

¿Quién es Gregorio Jiménez y por qué pasa a controlar el 51% de Restaurant Brands Europe?

RBE gestiona más de 1.150 restaurantes propios en España, Portugal e Italia, emplea a 26.000 personas y alcanzó los 1.541 millones de ventas en 2025.

La transacción cuenta con el respaldo de Santander CIB, JP Morgan y BBVA, que han asegurado un préstamo de 1.400 millones de euros.

Jiménez asumirá el 51% del capital junto a socios como Grupo Costa (100 millones) y Royal Park, el family office de Ignacio Sánchez Galán (80 millones).

Gregorio Jiménez y un grupo de inversores compran Restaurant Brands Europe a Cinven en una operación valorada en más de 2.300 millones de euros.

Restaurant Brands Europe, dueña de Burger King y Popeyes, inicia una nueva etapa de crecimiento liderada por Gregorio Jiménez tras el acuerdo alcanzado para la adquisición de la participación de Cinven en la compañía.

La operación, valorada por encima de los 2.300 millones de euros, da paso a una nueva estructura accionarial liderada por Gregorio Jiménez, el actual presidente ejecutivo y fundador de RBE, junto con un grupo de inversores comprometidos con el desarrollo a largo plazo del proyecto.

Como resultado de la operación, Gregorio Jiménez pasará a controlar el 51% de Restaurant Brands Europe, con la participación de Grupo Costa (con una inversión de 100 millones) y Royal Park, el family office de Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, con 80 millones de euros.

Además, RBE tendrá como accionistas también a los fondos Point Break (que entra con 200 millones) y RAM, Fernando Núñez (en representación de Grupo Ibérica) y Santiago Jiménez (hermano de Gregorio Jiménez), así como al actual equipo directivo de RBE.

Está previsto que en el futuro entre también Peninsula en el capital. Además, "hay conversaciones avanzadas con varios inversores adicionales para que entren en el capital en las próximas semanas", según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia.

Gregorio Jiménez. Imagen cedida.

Santander CIB y JP Morgan han actuado como asesores financieros del consorcio y, junto a BBVA, como financiadores, asegurando un préstamo por importe de 1.400 millones de euros, reflejando la confianza de las principales entidades financieras en la solidez del negocio y en sus perspectivas de crecimiento futuro.

A&O Shearman han actuado como asesores legales.

Transformación

Bajo el liderazgo de Gregorio Jiménez y del actual equipo directivo, la compañía mantendrá su apuesta por el crecimiento sostenible, la excelencia operativa, la innovación y la generación de valor a largo plazo para empleados, franquiciados, clientes, socios e inversores.

Restaurant Brands Europe ha experimentado una profunda transformación desde 2017.

Durante este periodo, la compañía ha multiplicado por más de cinco sus ventas, pasando de 282 millones de euros a 1.541 millones de euros en 2025, mientras que el Ebitda ha crecido de 52 millones a 245 millones de euros, multiplicándose casi por 5.

Actualmente, RBE cuenta con más de 1.150 restaurantes propios en España, Portugal e Italia y es un motor de creación de empleo, con más de 26.000 trabajadores.

Tras la creación de Restaurant Brands Iberia en 2017, el grupo impulsó una ambiciosa estrategia de expansión de Burger King y abrió una nueva etapa de diversificación con la llegada de Popeyes a España en 2019.

En 2022, la entrada de Cinven en el accionariado impulsó una nueva fase de crecimiento. La llegada a Italia en 2024 dio lugar a Restaurant Brands Europe, ampliando la dimensión y el alcance internacional del grupo.