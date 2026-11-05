Dia vende su negocio en Argentina por 48 millones de euros y se queda sólo en España

La compradora, una sociedad controlada por Grupo de Narváez que opera ChangoMás, aporta experiencia local y preserva la red comercial, la relación con franquiciados y proveedores, lo que asegura la continuidad operativa.

La filial acumuló una caída de ventas en el país superior al 20% desde 2023, registró pérdidas contables de 54 millones de euros en los doce meses hasta junio de 2026 y consumió 14 millones en caja.

¿Cómo afectaba la situación económica de Argentina a los resultados de la filial de Dia?

La operación liberará fondos que se destinarán principalmente a acelerar la expansión orgánica en España y reforzar el perfil crediticio de Dia de cara a su próxima ventana de refinanciación.

¿Qué consecuencias tiene la venta para los supermercados de Dia en España?

La venta se ha pactado por 53,8 millones de dólares, unos 48 millones de euros al tipo de cambio actual, y el cierre está previsto para el 12 de noviembre de 2026.

¿Qué importe recibirá Dia por la venta de Dia Argentina y cuándo se cerrará la operación?

Dia vendió la filial para concentrar recursos en su mercado más rentable, España, y evitar nuevas inyecciones de capital en un entorno macroeconómico argentino desfavorable.

¿Por qué Dia ha vendido su filial en Argentina a Dorinka (Grupo de Narváez)?

La operación permite al grupo aislarse de la volatilidad del tipo de cambio y eliminar futuras necesidades de capital en Argentina, mercado que registró pérdidas de 54 millones de euros en el último año.

Los fondos obtenidos se utilizarán para acelerar la expansión orgánica en España, donde la cadena cuenta con más de 2.400 supermercados de barrio.

La transacción culmina la transformación estratégica de la compañía tras abandonar otros mercados como Portugal y Brasil, centrando ahora el 100% de sus recursos en España.

Grupo Dia acuerda la venta de su filial en Argentina a Dorinka por unos 48 millones de euros, con cierre previsto para noviembre de 2026.

Tras valorar diferentes alternativas estratégicas para su filial argentina y llevar a cabo un proceso competitivo, Grupo Dia ha acordado la venta de Dia Argentina a Dorinka por un importe de alrededor de 53,8 millones de dólares (unos 48 millones de euros al tipo de cambio de hoy), a percibir en el marco del cierre de la operación, previsto para el 12 de noviembre de 2026.

Dorinka es una sociedad controlada por Grupo de Narváez (GDN), que opera en el país la cadena de supermercados ChangoMás (anteriormente Walmart Argentina).

Esta operación culmina la transformación estratégica emprendida por Dia en los últimos años, tras la desinversión de formatos de gran superficie y negocios no alimentarios, junto con las salidas de Portugal y Brasil.

Con esta decisión, el Grupo orienta todos sus recursos a su negocio más rentable y de mayor crecimiento, es decir, España.

Al mismo tiempo, esta operación elimina la necesidad de futuras aportaciones de capital para sostener la filial argentina en un entorno macroeconómico desafiante en el país y aísla los resultados de la volatilidad del tipo de cambio.

Los fondos obtenidos con la operación se destinarán principalmente a acelerar el plan de expansión orgánica en España, donde Dia ya cuenta con más de 2.400 supermercados de barrio, reforzando además el perfil crediticio del Grupo de cara a la próxima ventana de refinanciación.

La operación se produce en un contexto aún desafiante para el consumo en Argentina, donde las ventas de los supermercados acumulan una caída superior al 20% desde 2023.

En el periodo de doce meses hasta junio de 2026, la filial registró unas pérdidas contables de 54 millones de euros y absorbió 14 millones en caja.

Esta operación da continuidad al negocio argentino, al contar con un comprador con amplia experiencia en la operación local de supermercados, preservando la red comercial y la relación con franquiciados y proveedores.