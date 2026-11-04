El modelo descentralizado salva a los supermercados españoles del 'hackeo' de neveras a 50 ºC en Europa

Josep Albors es responsable de Investigación y Concienciación de ESET España; afirma que la motivación de los atacantes aún no está clara y que la ausencia de incidentes en España no garantiza inmunidad.

¿Quién es Josep Albors y qué dice sobre la motivación de los atacantes que manipularon los frigoríficos?

En los países atacados se perdió miles de kilos de alimentos, hubo pérdidas millonarias y desabastecimiento puntual; en España no se han detectado incidentes, pero expertos como ESET advierten de que no se puede descartar que ocurran.

¿Qué consecuencias reales han tenido los ataques en Francia y en los países afectados y qué riesgo hay para España?

Las inversiones en aperturas y reformas actualizan instalaciones frigoríficas y sistemas de control, lo que mejora la resiliencia ante intrusiones y reduce la probabilidad de fallo masivo.

¿Qué papel tienen las inversiones y la renovación de tiendas en la defensa ante estos ciberataques?

Separación de las redes propias de los supermercados de las usadas por servicios externos (doble check), segmentación de sistemas y mantenimiento preventivo con equipos modernos.

¿Qué medidas concretas citan las fuentes del sector español para reducir el riesgo de manipulación remota de los sistemas de frío?

Porque en España es habitual que el control remoto de las instalaciones frigoríficas esté descentralizado y las redes de los supermercados se segmentan respecto a servicios externos, lo que limita el alcance de un ataque informático.

¿Por qué los supermercados españoles no han sufrido el hackeo que elevó a 50 °C los congeladores en Francia y otros países?

Aunque no se han detectado ciberincidentes en los establecimientos españoles, los expertos advierten de que el riesgo sigue existiendo.

El sector de la distribución en España invierte unos 3.000 millones de euros anuales en reformas y modernización tecnológica, lo que refuerza la seguridad y eficiencia de sus instalaciones.

España se ha librado por el momento de los ataques gracias a un modelo descentralizado de control frigorífico y a la separación de sus redes internas de las externas.

Una oleada de ciberataques en varios países europeos ha alterado la temperatura de los congeladores de supermercados, provocando pérdidas millonarias y desperdicio de alimentos.

Primero fue Francia. Luego han sido Bélgica, Países Bajos, Suecia, Irlanda, Luxemburgo, Finlandia y Estonia. Los supermercados de estos países europeos han vivido una oleada de ciberataques que han elevado la temperatura de sus congeladores provocando que la comida se estropee. Situación de la que se libra, al menos de momento, España. ¿Por qué?

En España es poco habitual que los supermercados externalicen el control remoto de sus instalaciones frigoríficas mediante sistemas externos centralizados, según fuentes del sector de la distribución.

"Esta descentralización o atomización constituye una medida de seguridad, ya que limita el alcance potencial de un ataque informático y reduce el riesgo de interrupciones simultáneas en distintos establecimientos", señalan.

Así, estas fuentes detallan que una de las prácticas habituales de seguridad consiste en separar las redes propias de los supermercados de aquellas utilizadas por servicios externos de control remoto (doble check).

Esta segmentación permite reducir la exposición de los sistemas y limitar las consecuencias de posibles accesos no autorizados.

Además, los supermercados españoles cuentan con una infraestructura de refrigeración moderna, preparada para responder a condiciones climáticas exigentes, incluidas las altas temperaturas y las olas de calor.

La prevención de incidencias y la continuidad operativa de los equipos frigoríficos son prioridades permanentes, tanto desde el punto de vista tecnológico como del mantenimiento de las instalaciones.

Inversiones y F-Gas

A esto hay que sumar que la distribución alimentaria realiza un importante esfuerzo inversor para modernizar sus establecimientos, incorporar nuevas tecnologías y mejorar sus sistemas de refrigeración.

El sector moviliza unos 3.000 millones de euros anuales en aperturas y reformas, según el Informe de Distribución Alimentaria de Proximidad 2025 realizado por la patronal de Mercadona y Dia (Asedas).

Entre 2020 y 2025, más de 10.500 supermercados (el 40% de la red) fueron inaugurados o reformados integralmente. Muchas de estas inversiones incluyen instalaciones frigoríficas con sistemas de control actualizados, señalan dichas fuentes.

Y ahora los supermercados se preparan para la adaptación de las instalaciones frigoríficas al Reglamento europeo F-Gas, que requerirá más de 2.500 millones de euros.

Oleada de ataques

Así que de momento no se han detectado ataques de este tipo en España, pero “esto no significa que no puedan producirse”, recuerda Josep Albors, responsable de Investigación y Concienciación de la compañía de ciberseguridad ESET España.

Si bien es cierto, la distribución española cuenta con un fuerte escudo en caso de que los hackers quieran actuar en nuestro país.

Además, el experto asegura que “la motivación de los atacantes para establecer los objetivos en los países afectados aún no está clara”.

El primer país afectado fue en Francia. Ocurrió durante la noche del 11 al 12 de octubre de 2026. En esa madrugada se manipularon los sistemas de frío de cientos de supermercados de cadenas como Intermarché, Carrefour, Leclerc o Coopérative U.

La segunda oleada ha tenido lugar tres semanas después, en la madrugada del domingo 1 al lunes 2 de noviembre de 2026.

En esa franja horaria se ejecutaron las instrucciones simultáneas en establecimientos de Bélgica, Países Bajos, Suecia, Irlanda, Luxemburgo, Finlandia y Estonia.



Ambos ataques se coordinaron deliberadamente en horario nocturno para que el apagado o calentamiento forzado de los congeladores (que llegaron a alcanzar hasta 50 °C en algunos casos) no fuera detectado por los empleados hasta la apertura de las tiendas a la mañana siguiente.

En todos los casos las consecuencias fueron las mismas. Es decir, “el desperdicio de miles de kilos de alimentos en los supermercados afectados, algo que provoca pérdidas millonarias y el desabastecimiento en estos centros”, detalla el experto.