El heredero de Carrefour asalta el ‘retail’ español: toma Clarel arropado por excargos de El Corte Inglés y Pescanova

El acuerdo está condicionado a la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que evaluará efectos sobre la competencia en el mercado de distribución de higiene y cuidado personal. La decisión regulatoria puede exigir remedios o bloquear la operación.

David Avilés es el nuevo CEO encargado de ejecutar la estrategia; José María Folache e Ignacio González aportan experiencia de primer nivel en distribución y gran consumo desde sus cargos previos en El Corte Inglés y Pescanova. Su incorporación busca dar músculo operativo y contactos sectoriales al fondo.

Abordador ha acordado aumentar su presencia mediante la ampliación de capital, lo que cambia la estructura accionarial. Respuesta (lo que podría ocurrir): el control total permitiría cambios en la dirección estratégica, reordenación de costes y posibles planes de expansión o sinergias con otras participadas del fondo.

¿Qué consecuencias tiene para Clarel y sus empleados que Abordador pase de 20% a la totalidad de la firma?

Gregoire Bontoux Halley es el propietario último de Abordador Capital y promotor de la operación; es heredero de la familia fundadora de Carrefour y controla el fondo desde Clervaux Invest en Luxemburgo. Ha invertido previamente en empresas españolas del retail y el consumo para ganar peso en el sector.

¿Qué papel tiene Gregoire Bontoux Halley en la operación y quién es exactamente?

Abordador busca convertir su participación minoritaria actual en control mayoritario para integrar Clarel en su cartera de retail y aprovechar sinergias operativas y de compra. La operación encaja en su estrategia de tomar el control de cadenas españolas mediante ampliaciones de capital.

Bontoux consolida su presencia en el 'retail' español tras sus inversiones en marcas como Kelme, Can Pizza, Majorica y su histórica presencia accionarial en Dia.

El fondo ha reforzado recientemente su estructura ejecutiva incorporando a David Avilés como CEO y a excargos directivos de El Corte Inglés y Pescanova a su Consejo Asesor.

La firma de inversión de Gregoire Bontoux Halley, heredero del imperio Carrefour, condiciona la operación a la aprobación final de la CNMC.

Abordador Capital acuerda realizar una ampliación de capital de 22 millones de euros para convertirse en accionista mayoritario y tomar el control total de Clarel.

Abordador Capital ha alcanzado un acuerdo con Grupo Trinity y Mando Capital para colocarse como accionista mayoritario de Clarel mediante una ampliación de capital de 22 millones de euros.

Un paso que va más allá de la enseña de higiene y cuidado personal, ya que consolida al fondo propiedad de Gregoire Bontoux Halley, heredero del imperio de Carrefour, dentro del retail español, en un momento de cambios en su propia organización.

Este verano, Abordador Capital reforzó su estructura con la llegada de David Avilés como nuevo CEO y la incorporación a su Consejo Asesor a dos referentes del sector de la distribución y el gran consumo: José María Folache (exdirector general de El Corte Inglés) e Ignacio González Hernández (ex CEO de Pescanova).

Con este equipo de peso en el sector, Abordador Capital pretende controlar Clarel en una operación en la que pasaría de tener el actual 20% a la totalidad de la firma que el grupo colombiano Trinity compró a Dia hace años.

No obstante, el acuerdo está sujeto a la correspondiente autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

De hecho, en 2024 el multimillonario francés inyectó 11,5 millones de capital en Clarel, empresa a la que Bontoux ya estuvo ligado cuando pertenecía a Dia.

A través de su vehículo de inversión, Naturinvest, entró con una participación minoritaria en el capital de la cadena de supermercados en plena opa del magnate Mikhail Fridman a través de LetterOne.

Hasta 2021, mantenía una participación del 2,9% en Dia, según la CNMV.

Pero se desconoce si sigue ostentando dicha participación, ya que los accionistas no están obligados a notificar su salida de la compañía. Según Reuters, ya no estaría en el capital de la cadena de supermercados.

El fondo

Gregoire Bontoux Halley es un multimillonario de perfil bajo del que no hay apenas fotografías ni entrevistas en medios de comunicación.

Es el heredero de una de las familias fundadoras de Carrefour. En concreto, es nieto de la familia fundadora del grupo de supermercados que en su día dio origen al gigante francés tras la fusión entre Pryca y Continente.

Este francés nacido en 1967 controla Abordador Capital desde Clervaux Invest, una sociedad radicada en Luxemburgo.

Bontoux Halley creó este vehículo de inversión en 2013 y desde entonces ha ido ganando peso en el retail español a través de firmas de las que poco a poco ha ido tomando el control mayoritario, como pretende hacer con Clarel.

Así, el año pasado incrementó su participación en la compañía española de calzado y textil deportivo Kelme hasta el 40% tras suscribir una nueva ampliación de capital. Con esta operación se convirtió en un accionista destacado.

Ese mismo año también tomó el control absoluto de la cadena de pizzerías de barrio Can Pizza. En marzo de 2025 compró el 85% y, a finales de año, se hizo con el 100%.

Además, ha anunciado una inversión de 7,2 millones de euros para expandir la cadena de pizzerías catalanas en Madrid y otras ciudades, tal y como contó su CEO, Reyes Giménez, en una entrevista en este periódico.

También es propietario desde 2021 de la empresa mallorquina de perlas artificiales Majorica. La compró por 9,5 millones en una subasta concursal (a través de la sociedad instrumental Majolaperla) para reflotar y relanzar la histórica marca balear.

A su porfolio (ya fuera del retail) hay que añadir un 24,2% de la startup tecnológica Foot Analytics, casi un 5% de Graphenano (empresa murciana de grafeno) y un 18,3% de la sociedad inmobiliaria P5A Barcelona Real Estate, según datos del Registro Mercantil.

Y tiene una participación pequeña de Renta Corporación, la firma dedicada a la rehabilitación y venta de edificios.