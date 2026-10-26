Adiós al ‘Ikea portugués’ en España: A Loja do Gato Preto va a concurso con 4,8 M€ de deuda tras el abandono de su matriz

El cierre reduce la presencia de cadenas especializadas en decoración de origen extranjero y elimina una red que llegó a tener entre 25 y 27 tiendas, con pérdida de oferta en varias comunidades autónomas.

Qué impacto tiene el cierre de A Loja do Gato Preto en el retail español y en su oferta de decoración.

El juez declaró el concurso ordinario voluntario y da plazo a los acreedores hasta finales de octubre para solicitar nombramiento de administrador concursal e informe sobre acciones de responsabilidad o calificación culpable; si nadie lo pide, se concluirá el concurso.

Qué dice el auto judicial sobre el concurso y qué puede ocurrir ahora con los administradores.

Tras la covid la cadena aplicó un ERE y cerró 13 establecimientos, lo que provocó una caída del 42% de ventas y pérdidas adicionales que dejaron el patrimonio neto en negativo antes de 2026.

Cómo hemos llegado a que la filial española tuviera pérdidas y cierre definitivo.

Ya se extinguieron 49 contratos de trabajo y se cerraron todas las tiendas en el primer semestre de 2026, con gastos extraordinarios por indemnizaciones y rescisión de contratos.

Qué consecuencias ha tenido ya el cierre de A Loja do Gato Preto para sus trabajadores y tiendas.

Porque la filial española acumulaba pérdidas y patrimonio neto negativo y la matriz controladora dejó de aportar apoyo financiero, lo que dejó a la compañía sin liquidez para atender deuda por 4,8 millones de euros.

¿Por qué A Loja do Gato Preto ha solicitado el concurso de acreedores tras el abandono de su matriz?

La cadena de decoración, presente en España desde 2002, no logró revertir la caída de ventas provocada por el descenso del consumo y los costes del ERE previo.

El cierre definitivo se programó para el primer semestre de 2026, implicando el despido de sus 49 empleados y la clausura de sus últimos 8 puntos de venta.

La decisión llega tras el abandono financiero de su matriz portuguesa, el Grupo Aquinos, que ya no podía seguir soportando las pérdidas acumuladas por la filial española.

A Loja do Gato Preto ha cesado por completo sus operaciones en España y ha solicitado el concurso voluntario de acreedores con una deuda de 4,8 millones de euros.

El sector del retail despide a otra de las cadenas habituales en los centros comerciales. A Loja do Gato Preto (la tienda del gato negro, en portugués) ha cesado operaciones cerrando todas sus tiendas y ha solicitado el concurso de acreedores tras el abandono financiero de su matriz portuguesa.

La empresa de artículos del hogar conocida como el Ikea portugués ha quebrado con una deuda de 4,8 millones de euros, según el auto de la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Madrid (Plaza nº 8).

Desde hace años atravesaba graves problemas. Entre 2023 y 2024, tras la crisis de la Covid, anunció un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y cerró 13 establecimientos comerciales, lo que originó una caída del 42% de las ventas. Se quedó sólo con ocho puntos de venta.

La filial española acumulaba números rojos de ejercicios anteriores por más de 36,5 millones de euros y registró pérdidas adicionales de 7,47 millones de euros en 2025, lo que dejó su patrimonio neto en terreno negativo (-3,33 millones de euros).

Hasta ahora, A Loja do Gato Preto subsistía gracias al apoyo financiero de su matriz portuguesa, que está controlada por el Grupo Aquinos desde 2020.

Esta empresa llegó a simplificar el nombre a Gato Preto con la intención de darle una nueva identidad comercial.

Pero no mejoró la situación. Actualmente la matriz ya no está en capacidad de seguir dando ese apoyo.

Por eso, la dirección acordó el cierre total de todas las tiendas durante el primer semestre de 2026.

También extinguió la totalidad de los contratos de trabajo (contaba con 49 trabajadores en el momento del cierre) y causó baja de su actividad comercial, según se detalla en las cuentas de la compañía depositadas recientemente en el Registro Mercantil.

A eso hay que añadir que la A Loja do Gato Preto arrastraba un descenso del consumo en el sector y un deterioro de ventas que no se logró revertir. Su facturación en 2025 fue sólo de 2,8 millones de euros, un 12,4% menos.

Y el cierre de 13 establecimientos comerciales generó gastos extraordinarios elevados por indemnizaciones laborales y costes directos de rescisión.

Ahora , finalmente se despide del mercado español al que llegó en 2002. Se hizo famosa por vender muebles, decoración para el hogar y artículos de menaje, con un estilo propio de diseño portugués.



En su momento de máxima expansión en el mercado español (hacia los años 2020-2021), A Loja do Gato Preto llegó a tener una red de entre 25 y 27 tiendas, ubicadas principalmente en grandes centros comerciales y arterias urbanas de Madrid, Cataluña, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Galicia.

Auto del juez

El concurso de acreedores fue solicitado el 14 de julio de 2026, tuvo entrada en el juzgado el 2 de septiembre de 2026 y fue declarado en concurso ordinario voluntario mediante auto del 14 de octubre de 2026.

Ahora, el juez da hasta finales de octubre a los acreedores para requerir un administrador concursal que estudie si hay acciones sociales de responsabilidad contra los administradores de la empresa o elementos para calificar el concurso de A Loja do Gato Preto como culpable.

Si en ese plazo ningún acreedor legitima la solicitud del informe, el juzgado decretará directamente la conclusión del concurso.