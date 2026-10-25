El menú del día en los bares se encarece, pero resiste a la inflación y al auge de los platos preparados de los 'súper'

En 2016 costaba 11,7 euros y en 2026 subió a 14,7 euros, un aumento real del 25,6% en diez años; significa una subida sostenida que, sin embargo, ha crecido por debajo del IPC reciente.

¿Cómo han evolucionado los precios del menú del día en la última década y qué significa ese cambio?

Detrás está su función social y económica —pausa laboral, servicio, comida casera y precio cerrado— y la capacidad del sector para ajustar oferta (medio menú, para llevar) y contener costes sin perder calidad.

¿Qué hay detrás de que el menú del día "resista" pese a la inflación y la competencia de los 'súper'?

Mercadona y otras cadenas generalizaron el 'Listo para Comer', lo que ha impulsado el consumo de platos preparados y ofrecido una alternativa rápida al menú; eso ha obligado a la hostelería a adaptarse y diferenciar la experiencia.

¿Cómo ha influido Mercadona y el auge de los platos preparados en la evolución del menú del día?

Ya ocurrido: los trabajadores siguen teniendo una opción asequible para comer fuera al mediodía; posible consecuencia: si los salarios no suben al ritmo de la inflación, el acceso podría empeorar y aumentar la demanda de opciones más baratas o platos preparados.

¿Qué consecuencias tiene para los trabajadores que el menú del día se mantenga y suba por debajo del IPC?

Por la subida de costes que soporta la hostelería: alimentos muy usados (huevos, legumbres, carne, pescado), energía y salarios, que han elevado los gastos operativos y han obligado a trasladar parte del incremento al precio.

¿Por qué ha subido el precio medio del menú del día a 14,7 euros en 2026?

El menú del día resiste frente al auge de los platos preparados de supermercados adaptándose con fórmulas como el medio menú, la opción para llevar y el menú ejecutivo.

El sector afronta el encarecimiento de materias primas clave como huevos, carnes y legumbres, además de un fuerte aumento de la energía del 21,7% y de los costes laborales.

A pesar de las subidas acumuladas, el coste de los menús se mantiene por debajo de la tasa de inflación general (4,9% en septiembre) a costa de que la hostelería asuma parte de los costes.

El precio medio del menú del día en España alcanza los 14,7 euros en 2026, lo que supone un incremento del 3,5% respecto al año anterior y un 25,6% más que en 2016.

El menú del día en bares y restaurantes sobrevive. Y lo hace subiendo su tarifa cada año. En 2026, su precio medio es de 14,7 euros, un 3,5% más que en 2025, cuando fue de 14,2 euros.

Si lo comparamos con los 11,7 euros que costaba en 2016, el incremento es de un 25,6%. Es decir, es tres euros más caro.

Eso quiere decir que el menú se encarece, pero lo hace por debajo del IPC, que en septiembre subió al 4,9%.

"La hostelería ha ajustado y sacrificado una parte de su rentabilidad ante el incremento de costes", defiende Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España, en conversación con EL ESPAÑOL-Invertia.

Esos costes a los que tienen que hacer frente son la subida de alimentos muy usados en el sector: huevos (12,3%), las legumbres y hortalizas (9,8%), la carne de vacuno (7,9%) o el pescado fresco y congelado (4,5%).

Pero hay más. A estas presiones se suman el fuerte incremento de los productos energéticos (21,7%) y el aumento de los costes laborales de la restauración, que avanzaron un 1,5% en el primer semestre, según datos de la patronal.

El menú del día también sube su precio en un entorno en el que los hábitos de consumo han cambiado.

La comida preparada ha ganado peso en la sociedad española gracias, en parte, a que el líder del sector (Mercadona), lanzó hace ocho años su sección 'Listo para Comer'.

El resto de las cadenas de distribución ha seguido estos mismos pasos.

Un menú del día. iStock

En 2025, el consumo de los platos preparados en España creció un 3,5%, según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados (Asefapre).

Su integración en la vida de los españoles también se refleja en el crecimiento del consumo per cápita. Cada español consumió una media de 18 kilos de platos preparados, un 4,7% más.

No obstante, para la patronal de hostelería la experiencia no tiene nada que ver.

¿Por qué? Porque el menú del día "ofrece una pausa en el trabajo para socializar, un servicio con atención, comida tradicional, una experiencia distinta y opciones saludables", añade Gallego.

Supervivencia

Ante esta situación, ¿cómo es posible que el menú del día en bares y restaurantes sobreviva incluso subiendo su precio?

"El menú del día sobrevive porque responde a una necesidad económica y social muy concreta: comer fuera de casa a un precio relativamente asequible, con una comida completa y sin tener que dedicar tiempo a cocinar", explica José Manuel Corrales, profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea.

Además, se ha ido adaptando con el paso del tiempo, tanto en zonas de oficinas con menú para ejecutivos como en puntos céntricos de las ciudades para turistas o en barrios para obreros.

En este último caso, por ejemplo, el menú del bar es un recurso económico especialmente relevante para las personas trabajadoras que comen fuera de casa durante su jornada laboral.

Ofrece un paréntesis durante la jornada y una opción variada, saludable y sostenible. "Eso contribuye al bienestar y a la felicidad", comenta Emilio Gallego.

Además, su precio cerrado y previsible permite planificar el gasto cotidiano.

Otro factor importante es que en muchos casos ofrece comida casera o tradicional y una mejor relación calidad-precio frente a pedir a la carta.

También se ha asentado el medio menú, siempre mucho más económico y pensado para aquellos que disponen de menos tiempo para comer o prefieren comer menos cantidad.

La adaptación a distintas necesidades alimentarias está ampliamente extendida, así como la de ofrecer el menú para llevar.

"La hostelería está demostrando una gran capacidad de adaptación y el sector está haciendo su parte para responder a los nuevos hábitos y presupuestos", defiende Cristina Afán, directora de Asuntos Públicos de Edenred España.

Sea como sea, el menú del día se reinventa y se adapta para no morir en estos tiempos de inflación y sobrevivir en un futuro.

"Con el tsunami de costes, el menú del día ha demostrado ese ajuste y así se mantendrá porque es un sector con mucha competencia", afirma el portavoz de Hostelería de España.

Y ahí está el reto, en "contener los costes sin deteriorar la calidad percibida por el cliente", recuerda el profesor de la Universidad Europea.