Del restaurante familiar al imperio del pistacho manchego: LaLola llega a Madrid rumbo a los 50 quioscos en España

Planean abrir entre 15 y 20 quioscos para mayo próximo y alcanzar 50 en tres años, con objetivo de facturar entre seis y siete millones en 2026; se han fijado un tope voluntario de alrededor de dos millones de kilos procesados para preservar calidad y control familiar.

¿Cómo proyectan crecer Carlos y José Torres y qué límites se han puesto?

Han empezado a ofrecer pistacho en distintos formatos y productos elaborados en sus islas comerciales; (potencial): esa venta directa puede reducir el markup al eliminar intermediarios y mantener un precio orientativo cercano a 16,50-17 euros por kilo.

¿Qué consecuencias tiene para los consumidores que LaLola venda directo en quioscos?

Venden pistacho a mercados exteriores y, según la compañía, exportan a dieciseis países mientras mantienen suministro a granel y marca blanca para grandes superficies como Alcampo y Carrefour.

Tras ampliar su capacidad de procesado por la demanda y crear la marca durante la pandemia, la empresa abrió su primer quiosco en el centro comercial Arturo Soria en Madrid para vender pistachos y derivados directamente al consumidor.

¿Cómo ha pasado Pistachos LaLola1947 de cultivar pistachos a vender en quioscos en Madrid?

La empresa la lideran los hermanos Carlos y José Torres, que transformaron la plantación familiar en Villacañas en una marca comercial; el nombre homenajea a su madre, Lola, nacida en 1947, y busca reivindicar el papel de las mujeres que sostienen negocios familiares.

¿Quiénes son los fundadores de Pistachos LaLola1947 y por qué eligen ese nombre?

La firma prevé duplicar su facturación para cerrar 2026 entre los 6 y 7 millones de euros, fijando un tope voluntario de producción de 2 millones de kilos para preservar la calidad.

La compañía familiar controla todo el proceso productivo sin intermediarios, vendiendo pistachos y derivados a precios asequibles en 16 países y suministrando a grandes superficies.

Pistachos LaLola1947, empresa originaria de Villacañas (Toledo), inicia su expansión en España con la meta de abrir 50 quioscos comerciales en tres años y entre 15 y 20 para mayo del próximo año.

El pistacho no está de moda. Es una tendencia consolidada y un lujo que empresas como Pistachos LaLola1947 han hecho accesible desde su Villacañas natal (Toledo).

Lo que surgió como una afición casi por aburrimiento en el seno de una familia hostelera tradicional se ha transformado en todo un imperio manchego del oro verde que vende a 16 países y pretende abrir hasta 50 quioscos en toda España.

Pero para entender este éxito, hay que viajar al pasado que ha marcado el actual legado familiar.

Concretamente, a 1984. Año en el que la familia de Carlos Torres inicia su andadura en el negocio de la hostelería, llegando a tener un hotel y hasta salones de boda con el paso del tiempo.

Más adelante, en un intento de asumir las funciones, el padre de Carlos decide delegar en sus hijos e irse al campo en 2010-2011 a plantar pistachos como una afición. Antes lo había intentado con viñedos, pero no había tenido suerte.

Años después, el volumen cosechado desbordó las expectativas y, ante la falta de procesadoras locales, construyeron primero una pequeña planta y, posteriormente, una fábrica más grande.

Durante la pandemia de 2020 decidieron crear su propia marca tostando los pistachos en la cocina del restaurante familiar y dándolos a probar primero a la familia y amigos, recuerda Carlos Torres en una entrevista en EL ESPAÑOL-Invertia.

Calos Torres en la fábrica de Pistachos LaLola1947. Pistachos LaLola1947

Y de ahí pegaron el gran salto al mundo, aunque también llegó el primer problema.

“Vendíamos a 16 países, procesábamos una cantidad de kilos bastante grande, pero teníamos una marca fea que se llamaba Europea del Pistacho”, cuenta Torres.

Así que se pusieron a pensar cómo se podían llamar y aquí es donde surge la historia de Pistachos LaLola1947, un nombre que rinde homenaje a la madre de los fundadores y al año en el que nació.

Pero, ¿quién es la Lola? “La Lola es una mujer huérfana desde los seis años que crio a sus hermanos y trabajó toda su vida en el negocio familiar”, comenta con orgullo su hijo.

La Familia Torres Santoos. Arriba: Carlos y José Ángel Torres; y abajo Loli Torres, José Torres, Lola Santos y Pilar Torres Pistachos La Lola

Carlos la define como una mujer luchadora, trabajadora, simple, sencilla y honesta, que les ha enseñado en esta vida a trabajar y a ser disciplinados con una frase que la hace suya: “es lo que hay”.

“Y por eso nace Pistachos LaLola1947, para hacer un homenaje a todas aquellas mujeres sencillas, discretas, que han llevado a la familia siempre en un segundo plano y que en realidad son el carácter y la personalidad de todos los empresarios de este país”, señala.

Apertura de quioscos

Y ahora se embarcan en una nueva aventura: llevar el pistacho desde el campo hasta la mesa del consumidor.

¿Cómo? Pues abriendo quioscos en zonas comerciales de toda España. El primero ha sido en Madrid hace unos días, concretamente en el centro comercial de Arturo Soria. El segundo, en el espacio comercial Luz del Tajo, en Toledo.

Jose Toores, la Lola, y Carlos Torres n la inauguración del quiosco de Pistachos LaLola1947en Madrid. Pistachos LaLola1947.

Y el plan de Pistachos LaLola1947 es mucho más ambicioso.

“Para mayo del año que viene nuestra intención es tener entre 15 y 20 quioscos abiertos y llegar a los 50 en tres años”, avanza Carlos, que junto con su hermano José dirigen la empresa de pistachos.

En sus islas comerciales la idea es vender tanto pistacho en distintos formatos (tostado, con sal, garrapiñado y chocolateado) como derivados de repostería (brownies, cookies, helados, tarta de queso con crema y granillo) y artículos de merchandising.

A estos espacios llegan sin intermediarios, como siempre han trabajado. Es decir, controlando todo el ciclo desde la poda, recolección y secado hasta el envasado final.

Quisco de Pistachos LaLola1947 en Toledo. Pistachos LaLola1947.

Eso les permite defender su pistacho como un “lujo accesible” o un producto gourmet asequible, con precios orientativos de 16,50 euros a 17 euros por kilo.

Al eliminar intermediarios, el precio final sube menos. Carlos se compara con el producto de los americanos, muy extendido por Europa.

“Es lo que costaría comprar en un supermercado pistacho americano, pero estás comprando Vega Sicilia a precio de Félix Solís”, dice haciendo un símil con el mundo del vino.

Si bien es cierto, mantienen en paralelo el suministro a granel y con marca blanca a grandes superficies (como Alcampo o Carrefour) y a distribuidores gourmet como Espinaler.

Facturación

Con este plan, también apuntan alto. Pistachos LaLola1947 espera finalizar 2026 duplicando la facturación de 2025. Es decir, cerrar con entre 6 y 7 millones de euros.

Cifras altas si tenemos en cuenta que en 2019 facturaron 100.000 euros en pistachos.

Quisco de Pistachos LaLola1947 en Madrid. Pistachos LaLola1947.

Todo bajo un trabajo familiar que Carlos desea que continúe en un futuro.

Su prioridad no es el dinero ni engordar la empresa para venderla a los fondos que tan interesados están en el cultivo de este fruto seco, sino mantener un proyecto familiar a largo plazo en honor al legado de su madre.

De hecho, tienen fijado un tope voluntario de crecimiento en torno a los 2 millones de kilos procesados para no perder el control de calidad ni la cercanía en la gestión.

Por ello, en un futuro quieren mantener ese legado familiar y, además, Carlos sueña con ver a Pistachos LaLola1947 “en todas las calles de todas las grandes ciudades vendiendo pistachos y productos elaborados con pistacho”.

Foto de la Familia Tores Santos. Pistachos LaLola1947.

Todo ello sabiendo que hay que delegar en el equipo.

Tanto que a Carlos en el entorno de confianza de la empresa le apodan en broma Amancio (en referencia a Amancio Ortega) por su insistencia en delegar responsabilidades bajo lemas internos como BLV (búscate la vida) o recordando que “Amancio Ortega no está en todos los Zaras y los Zaras abren”.

Y aunque el tamaño de Zara es casi imposible de igualar, lo cierto es que Pistachos LaLola1947 comienza a hacerse un hueco en muchos centros comerciales de España llegando desde un pequeño pueblo de Toledo.