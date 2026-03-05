Nestlé eleva un 4,8% sus ventas en España y marca récord de inversiones en 2025 a la espera de detallar los despidos

Nestlé afronta un entorno de volatilidad e inflación, reforzando sus marcas y la innovación, mientras prepara ajustes laborales a nivel europeo.

La compañía aumentó un 26% su inversión en España, alcanzando los 96 millones de euros, principalmente en sus centros de producción.

Las exportaciones superaron los 1.000 millones por segundo año consecutivo y ya representan el 44% de las ventas totales.

Nestlé España cerró 2025 con unas ventas de 2.894 millones de euros, un 4,8% más que el año anterior.

Nestlé en España cerró el ejercicio 2025 con una cifra total de negocios que ascendió a 2.894 millones de euros, impulsada por el incremento de las ventas nacionales, que alcanzaron los 1.619 millones de euros (+4,8%), y por el crecimiento de las exportaciones.

Por segundo año consecutivo, estas superaron los 1.000 millones de euros. En concreto, las exportaciones alcanzaron los 1.274 millones y ya representan el 44% de las ventas totales, según informa en un comunicado.

La empresa de alimentación reconoce que el ejercicio estuvo marcado por “una volatilidad elevada y el encarecimiento de las materias primas clave (café o cacao) que, un año más, siguieron al alza”.

También asumen que la inflación continuó afectando al poder adquisitivo de los consumidores, acelerando los cambios en los hábitos de consumo iniciados en años anteriores.

En este marco, dice que la búsqueda de mayor agilidad y eficiencias fueron determinantes para apuntalar el crecimiento en el territorio nacional. Por ello reforzó el apoyo a sus marcas e incrementó la intensidad promocional.

Además, los negocios continuaron apostando por las innovaciones, que contribuyeron al crecimiento aportando cerca del 10% a las ventas locales.

“En un entorno de constante cambio, mantenemos la senda del crecimiento con un rumbo claro: crecer de manera sostenible, con nuestras fábricas en España como puntal de desarrollo, y apostando por nuestras marcas más estratégicas y por la innovación diferencial”, destaca Jordi Llach, director general de Nestlé España.

Todo ello en un momento complicado para la multinacional que anunció 16.000 despidos para los próximos dos años.

Aún no se han concretado cifras, pero la dirección en Europa deja a las filiales el papel de comunicar e iniciar los procesos de negociación de este ajuste laboral.

Inversión

Por otro lado, Nestlé elevó un 26% las inversiones realizadas en España que ascendieron a 96 millones de euros, la cifra más alta de la última década.

La mayor parte, 85 millones, se destinaron a potenciar la competitividad de los diez centros de producción que la compañía tiene en el país.

El resto, 11 millones de euros, se invirtieron en las áreas de administración, ventas y tecnologías de la información.

Por negocios, las inversiones más elevadas se destinaron a cafés, chocolates y nutrición.