Consumo multa con 350.000 euros a Mediamarkt, Carrefour y otras empresas por falsos descuentos en el 'Black Friday'

Las claves nuevo Generado con IA El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha multado a siete grandes empresas, entre ellas Mediamarkt y Carrefour, con un total de 350.000 euros por aplicar falsas rebajas durante el Black Friday de 2023. Las sanciones se deben a prácticas como inflar precios antes del Black Friday para simular descuentos, además de otras técnicas engañosas como precios por goteo, ventas bajo presión y precios dinámicos. Consumo ha hecho pública la identidad de cinco de las empresas sancionadas y les obliga a retirar las falsas rebajas, además de advertir que el precio de referencia en las ofertas debe ser el más bajo de los últimos 30 días. La campaña de Consumo incluye la supervisión de "patrones oscuros" destinados a confundir al consumidor, como mensajes de escasez falsos y precios personalizados basados en datos personales.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha sancionado a Mediamarkt, Carrefour, PC Componentes, Notino Italia y Gestaweb 2020 por aplicar falsas rebajas durante el Black Friday de 2023, en el marco de una investigación que impuso multas por un total de 350.000 euros a siete grandes empresas.

El ministro Pablo Bustinduy anunció hace unos días que Consumo ha puesto en marcha una campaña de monitorización y vigilancia para investigar las posibles rebajas engañosas de las grandes empresas durante la conocida época de rebajas denominada Black Friday o viernes negro, y el posterior Ciber Monday que se celebrará durante los próximos días.

En concreto, la Dirección General de Consumo va a supervisar, a través de un barrido tecnológico, el hecho de que los operadores suban el precio de los productos antes del Black Friday para luego rebajarlo a su precio original, además de otros patrones oscuros ilícitos como los precios por goteo, técnicas de venta bajo presión, precios dinámicos o precios personalizados basados en datos personales. Todas ellas prácticas que reducen la transparencia y buscan inducir a error a la persona consumidora o que tome decisiones de compra precipitadas.

Esta campaña continúa la línea de las inspecciones llevadas a cabo por el Ministerio de Consumo en anteriores ediciones y que concluyeron este verano con siete expedientes sancionadores a operadores de comercio online por modificar los precios de forma engañosa en Black Friday, con multas que suman 350.000 euros, así como la prohibición de reiterar estas prácticas.

La naturaleza de las sanciones ha permitido hacer pública la identidad de cinco de las siete empresas multadas por Consumo, todas por infringir el artículo 47.1 m) de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, relativo al uso de prácticas comerciales desleales.

De mayor a menor cuantía, las compañías sancionadas son Notino Italia, con 110.000 euros; Gestaweb 2020, con 100.000; Media Markt, con 25.000; Carrefour, con 21.500; y PC Componentes, con 1.500 euros.

Estas son cinco de las siete empresas que fueron multadas, y a las que a la sanción económica se añade una sanción accesoria de publicidad, por lo que se difunde también el nombre de la marca. Además, las siete entidades han sido obligadas a retirar las falsas rebajas publicadas en su momento, por ser engañosas y desleales con los consumidores.

Desde Consumo advierten que en promociones y descuentos debe usarse como precio de referencia (esto es, el precio tachado a partir del cual se calcula el importe del descuento) el menor precio que se haya mostrado en los últimos 30 días, tal y como dicta el artículo 20 de la Ley 7/71996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.

"Patrones oscuros"

Consumo ampliará este Black Friday su supervisión sobre los llamados "patrones oscuros", prácticas destinadas a confundir o presionar al consumidor durante el proceso de compra.

Entre ellas se encuentran los precios por goteo, en los que se ocultan costes adicionales hasta las últimas fases del pago; las técnicas de venta bajo presión, como los relojes de cuenta atrás irreales o los mensajes falsos de escasez; y los precios dinámicos, que cambian según las circunstancias sin la debida explicación.

También se investigarán los precios personalizados basados en datos personales, por su posible carácter discriminatorio, y las comparaciones de precios engañosas que simulan descuentos mayores de los reales.