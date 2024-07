Burger King, El Corte Inglés… Dabiz Muñoz engorda su lista de colaboraciones mientras moldea su imperio XO

Las dos últimas semanas de Dabiz Muñoz plasman a la perfección cómo es su día a día en el plano gastronómico y empresarial. El pasado lunes amplió su lista de colaboraciones con una alianza con Burger King, días antes de cancelar el traslado de su restaurante estrella, DiverXO, a la exclusiva urbanización madrileña de La Finca y de subir su menú hasta los 450 euros. Pero ¿por qué está de moda Dabiz Muñoz?

El consejero delegado de Restaurant Brands Iberia (Burger King), Luis Hérault, describió la elección de Dabiz Muñoz para crear dos nuevas hamburguesas premium para la cadena de comida rápida con un sólo calificativo: rompedor.

"Esta colaboración nos sitúa en el siguiente nivel, con una propuesta gastronómica sin precedentes para todos los públicos. Compartimos con Dabiz el placer por el buen comer y una infinita pasión por la cocina y esta creativa y sabrosa 'King Dabiz' nos permite ofrecer experiencias disruptivas a nuestros clientes", detalló durante la presentación de las dos nuevas hamburguesas que estarán disponibles hasta el mes de septiembre.

Spot de Burger King con Dabiz Muñoz.

Aquí en España, Dabiz Muñoz no necesita presentaciones de ningún tipo. Pero esta alianza, que ya funciona en Francia, se llevará a Portugal y a Italia. En estos países, Burger King tirará de sus galardones. Es decir, atraerá al público con las creaciones del mejor chef del mundo. Y es que por tercer año consecutivo ha sido nombrado el mejor del mundo, según The Best Chef Awards.

Y por si no fuera suficiente, también podrán usar como reclamo las cuatro estrellas Michelin con las que cuenta: su restaurante DiverXO tiene tres, mientras que RavioXO cuenta con una.

Pero no es la primera vez que una empresa quiere unir su marca a la imagen de Dabiz Muñoz. En 2021, el grupo Bimbo le fichó para crear una línea de Donuts bajo el sello XO.

Algo parecido pasó el año pasado cuando Häagen-Dazs se unió al chef para lanzar juntos el Turrón XO Macadamia Nut Brittle (el sabor más representativo y vendido de la marca americana de helados).

Este producto se puso a la venta en una selección de heladerías Häagen-Dazs, en supermercados Sanchez-Romero, en Supermercados, Hipermercados y Club del Gourmet de El Corte Inglés.

Y es precisamente El Corte Inglés donde podemos encontrar más colaboraciones. En sus centros, se vende desde hace años la colección de diez salsas del cocinero. Entre ellas, destaca la de kétchup ahumado, ponzu con trufa, pesto con Idiazábal, leche de tigre, yuzu y fruta de la pasión o la césar con pimienta de Jamaica.

Pero su relación con los grandes almacenes no se queda aquí. Desde hace más de una década está ligado a la compañía a través de otro de sus restaurantes: StreetXO.

Inicialmente estuvo en Serrano 52, pero después cambió de ubicación al número 47 de la misma calle tras el cierre del otro edificio de El Corte Inglés, que ahora ocupa el segundo Wow de Dimas Gimeno, expresidente de los grandes almacenes. Aunque el gran salto lo ha dado llegando a Dubái con este concepto culinario.

La gastroneta de GoXO ya está aparcada en el edificio Moda de El Corte Inglés de Alicante.

A esto hay que sumar que RavioXO está ubicado dentro del Gourmet Experience de El Corte Inglés del Paseo de la Castellana. Su ubicación hace que por primera vez haya un proyecto ubicado en unos grandes almacenes con una estrella Michelin.

Y, por último, en determinados momentos su cocina 'callejera' y más desenfadada con GoXO ha estado instalada en la puerta de algunos centros de la compañía con una foodtruck.

Food truck 'Pollos Muñoz', del chef Dabiz Muñoz. Redes sociales.

El concepto GoXo surgió en el confinamiento, cuando Dabiz Muñoz decidió crear una carta de comida casera imaginativa disponible para pedir por internet y recibirla en el propio domicilio. Es la experiencia gastronómica más asequible del chef.

Esta práctica ha derivado en un tour de foodtruck por España con un nuevo éxito: el de Pollos Muñoz. Se trata de una experiencia culinaria con el pollo frito como protagonista que ha triunfado en los mercadillos de Navidad de El Corte Inglés en Castellana (Madrid) y de Avenida Andalucía (Málaga).

Piedras en el camino

Sin embargo, Dabiz Muñoz no siempre ha tenido éxito con todo lo que ha hecho. En 2021, su andadura por Reino Unido no le fue tan bien como esperaba. El famoso cocinero se vio obligado a cerrar el restaurante StreetXO tras muchos años intentando luchar por ser viable. A pesar de no haber obtenido un gran éxito, nunca se ha arrepentido de ello.

“Opté por cerrarlo, aun a riesgo de equivocarme. El tiempo me ha dado la razón. Nos habíamos endeudado demasiado y me arriesgaba a perder lo que habíamos conseguido en 14 años”, aseguró en una entrevista a Cinco Días.

Y hace meses se conoció el cierre de GoXO en el Hotel NH Collection Constanza de Barcelona. No obstante, parece que solo se trata de un cambio de ubicación, según publicó El Periódico.

También han sido algo polémicas las subidas del precio del menú de DiverXO. La última fue hace poco, cuando anunció que el menú degustación costaría 450 euros, un 23,28% más. Ya en 2022 se incrementó hasta los 365 euros (maridaje y selección de vinos a partir de 300 euros). Antes era de 250 euros, pero el cocinero ya explicó que no era rentable y subió sus tarifas.

Dabiz Muñoz en Diverxo. INSTAGRAM (@dabizdiverxo)

Y, por último, también se ha echado atrás en el traslado de su restaurante a La Finca, la exclusiva urbanización en Pozuelo de Alarcón (Madrid), donde había previsto una inversión de hasta 14 millones de euros.

Este no hubiera sido el primer cambio de ubicación. Cabe recordar que DiverXO abrió en 2007 en la calle Bravo Murillo de Madrid. En 2014, siete años después, y con tres estrellas Michelín, se trasladó al Hotel NH Collection Madrid Eurobuilding donde está actualmente.

Movimientos empresariales

A la vez que el chef ganaba reconocimientos y engordaba su lista de colaboraciones, también reorganizaba parte de su negocio empresarial. En 2022, creó dos sociedades (RavioXO Madrid SL y Streetxo Madrid SL) para diferenciar y agilizar la gestión de dos de sus negocios más prometedores: RavioXO y StreetXo.

Y a principios de 2023, decidió escindir estas sociedades y Goxo Food Services de la matriz (Pig Wings) para crear unidades autónomas e independientes del negocio de restauración, con excepción del restaurante DiverXo, que está bajo el paraguas de otra de sus sociedades, Dukes Road (constituida en 2006).

Tampoco se escinde otra de sus empresas: Hungry Ant. No obstante, todas ellas están bajo la propiedad de Pig Wings, según datos del Registro Mercantil.