Para Sacyr supone reforzar su presencia en Portugal y ampliar su cartera de activos concesionales en Europa; para la conexión implica avance en la ejecución de una infraestructura estratégica que mejorará la alta velocidad entre Lisboa y Oporto si se confirma la adjudicación.

¿Qué consecuencias tiene para Sacyr y para la conexión Lisboa‑Oporto que el consorcio liderado por Sacyr sea propuesto adjudicatario?

El proyecto cuenta con 600 millones de euros procedentes de fondos públicos europeos, que complementan la inversión cercana a 2.800 millones y reducen la parte privada necesaria en la estructura financiera del DBFM.

¿Qué financiación pública acompaña al proyecto adjudicado a Sacyr y cómo afecta al coste total?

El contrato DBFM duraría 30 años, con 5,5 años de construcción y 24,5 de operación, y la remuneración será principalmente mediante pagos por disponibilidad con algunos abonos durante la construcción.

¿Qué duración y modelo de pago tiene la concesión que propone Infraestruturas de Portugal para Sacyr?

Incluye diseño, construcción, financiación y mantenimiento de 60 kilómetros de alta velocidad de doble vía más 22 kilómetros de conexiones a la red convencional, ampliación de 16,5 kilómetros de vía convencional en Taveiro‑Coimbra B, 14 puentes y dos túneles.

¿Qué trabajos incluye exactamente el contrato de 2.800 millones que se propone a Sacyr para Oiã‑Soure?

Porque el jurado del concurso consideró por unanimidad que la oferta del consorcio liderado por Sacyr cumple todos los requisitos económicos y técnicos exigidos para el contrato DBFM.

¿Por qué Portugal ha propuesto adjudicar a Sacyr el tramo Oiã‑Soure de la alta velocidad entre Lisboa y Oporto?

La iniciativa contará con 600 millones de euros de financiación procedentes de fondos públicos europeos.

La actuación incluye el diseño, construcción y mantenimiento de 60 kilómetros de alta velocidad, conexiones ferroviarias y la adaptación de la estación de Coimbra.

El proyecto supone una inversión cercana a 2.800 millones de euros e ingresos concesionales estimados en 5.000 millones a lo largo de 30 años.

El consorcio liderado por Sacyr (55%) junto a ACA y DST ha sido propuesto para adjudicarse el tramo de alta velocidad Oiã-Soure en Portugal.

El consorcio liderado por Sacyr Concesiones, con una participación del 55%, junto a las compañías portuguesas ACA y DST, ha sido propuesto como adjudicatario de la concesión del tramo Oiã-Soure de la línea ferroviaria de alta velocidad entre Lisboa y Oporto.

El proyecto contempla una inversión cercana a los 2.800 millones de euros y una cartera de ingresos concesionales de aproximadamente 5.000 millones de euros durante toda la vida del contrato.

El jurado del concurso ha determinado por unanimidad en su informe final que la oferta presentada por el consorcio cumple todos los requisitos económicos y técnicos exigidos.

La propuesta de adjudicación de Infraestruturas de Portugal (IP) contempla el diseño, la construcción, la financiación y el mantenimiento de la nueva infraestructura ferroviaria bajo la modalidad de contrato DBFM (Design, Build, Finance and Maintain).

La remuneración se realizará principalmente mediante pagos por disponibilidad, aunque también se contemplan determinados abonos durante la fase de construcción.

Además, el proyecto contará con 600 millones de euros de financiación procedente de fondos públicos europeos.

El contrato tendrá una duración de 30 años, de los cuales 5,5 corresponderán a la fase de construcción y los 24,5 restantes a la de operación.

Un tramo de 60 kilómetros

Las obras incluyen la ejecución de 60 kilómetros de línea ferroviaria de alta velocidad de doble vía y ancho ibérico.

A ellos se suman otros 22 kilómetros correspondientes a las conexiones con la red ferroviaria convencional en Oiã, Adémia y Taveiro.

El proyecto también contempla la ampliación de 16,5 kilómetros de la línea convencional entre Taveiro y la entrada sur de la estación de Coimbra B, que pasará de contar con dos vías a disponer de cuatro.

Entre las principales actuaciones previstas figuran la construcción de 14 puentes y viaductos, que sumarán una longitud de 16,7 kilómetros, y dos túneles bitubo de 795 y 145 metros.

Asimismo, se llevará a cabo la adaptación de la estación de Coimbra.

Con este proyecto, Sacyr reforzará su presencia en Portugal y ampliará su cartera de activos concesionales en Europa, con una infraestructura estratégica para mejorar la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Lisboa y Oporto.