El contrato refuerza su presencia en la Línea Este de Fortaleza donde ya participa en la Fase 1 y se suma a contratos previos en metros y concesiones en Brasil, consolidando su cartera y capacidad operativa en el país.

¿Cómo afectará este contrato a la posición de Sacyr en el mercado brasileño de infraestructuras?

Sacyr ya ejecutó estaciones en São Paulo como Vila Prudente, Vila União, Vila Tolstoy, Camilo Haddad, São Lucas y la estación Jardín Colonial de la Línea 15‑Plata, y participa en la ampliación de la Línea 2‑Verde en consorcio, lo que aporta experiencia previa en proyectos similares.

¿Qué experiencia tiene Sacyr en obras de metro en Brasil que respalde este contrato en Fortaleza?

La Fase 1 contempla 7,3 kilómetros de línea con dos túneles de vía única de seis metros de diámetro excavados por tuneladoras EPB, una cola de maniobras de 120 metros, ocho estaciones (siete subterráneas y una en superficie), seis pozos de ventilación de diez metros, cocheras, talleres y sistemas de vía y explotación.

¿Qué obras e instalaciones incluye exactamente el proyecto de la Fase 1 de la Línea Este de Fortaleza?

Ya: la línea ofrecerá servicio a más de 150.000 usuarios diarios y mejorará la integración del transporte urbano; posible: una mayor reducción de tiempos de viaje y aumento de demanda si se completa la red prevista.

¿Qué consecuencias tiene para los usuarios que la Línea Este de Fortaleza incluya estas tres nuevas estaciones?

Sacyr ha firmado con la Secretaría de Infraestructura de Ceará el contrato que incluye proyectos básicos y constructivos, obra civil, suministro de equipos y servicios especiales, lo que le permitió presentar una oferta integral valorada en 1.230 millones de reales.

¿Por qué Sacyr ha ganado el contrato para construir las tres estaciones de la Línea Este del metro de Fortaleza?

Con este proyecto, la constructora española refuerza su presencia en Brasil, donde ya participa en la Fase 1 del metro de Fortaleza y en varias líneas del Metro de São Paulo.

La nueva infraestructura dará servicio a más de 150.000 usuarios diarios para mejorar la movilidad urbana de la ciudad brasileña.

El contrato con la Secretaría de Infraestructura de Ceará incluye los proyectos constructivos, la obra civil, suministro de equipos y servicios especiales.

Sacyr se ha adjudicado la construcción de tres estaciones subterráneas de la Línea Este del Metro de Fortaleza por 190 millones de euros.

Sacyr construirá las tres nuevas estaciones subterráneas (Sé, Luíza Távora y Leonardo Mota) de la Línea Este del Metro de Fortaleza (Brasil) por 1.230 millones de reales (unos 190 millones de euros, al cambio actual), según ha anunciado este miércoles.

El contrato, firmado con la Secretaría de Infraestructura de Ceará (Seinfra), incluye la redacción de los proyectos básicos y constructivos, la ejecución completa de la obra civil y de los servicios de ingeniería, el suministro de equipos y la prestación de servicios especiales.

La Línea Este de Fortaleza dará servicio a más de 150.000 usuarios diarios, lo que mejorará la movilidad urbana y la integración del transporte público en la ciudad, afirma la constructora en un comunicado.

Imagen de Sacyr del proyecto del metro de Fortaleza, en Brasil. Sacyr

La compañía destaca que esta operación le permite reforzar su presencia en la Línea Este del Metro de Fortaleza, donde ya participa en la ejecución de las obras de la Fase 1.

Esta prevé la construcción de 7,3 kilómetros de línea de metro, formada por dos túneles de vía única de unos 6 metros de diámetro interior, excavados con dos tuneladoras EPB; una cola de maniobras de 120 metros de longitud para el estacionamiento de trenes; ocho estaciones de viajeros (siete de ellas subterráneas y una en superficie).

También la construcción de seis pozos de ventilación de unos 10 metros de diámetro; unas cocheras y talleres de mantenimiento de trenes y la implantación de la vía y de los sistemas necesarios para la explotación del metro.

Este proyecto se suma a otros contratos de metro en Brasil que ha ejecutado anteriormente Sacyr Ingeniería e Infraestructuras, como las estaciones de Vila Prudente, Vila União, Vila Tolstoy, Camilo Haddad y São Lucas y la nueva estación Jardín Colonial de la Línea 15-Plata del Metro de São Paulo.

También está desarrollando en consorcio las obras de ampliación de la Línea 2 - Verde del Metro de São Paulo, en el tramo Vila Prudente-Dutra, mientras que Sacyr Concesiones opera la autopista Rota de Santa Maria (RSC-287), en el estado de Rio Grande do Sul.