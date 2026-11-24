La Torre Sherman, de nueve plantas y ~30.940 m², concentra quirófanos neurológicos, resonancias y consultas ambulatorias; la Torre McGivney, de siete plantas y ~17.240 m², alberga diagnóstico por imagen, cuidados intensivos y áreas de recuperación y descanso para el personal.

qué instalaciones específicas diferencian a la Torre Sherman de la Torre McGivney?

El diseño prevé aumentar capacidad dejando dos plantas de hospitalización sin acondicionar para habilitarse posteriormente y así ampliar camas y servicios cuando sea necesario.

cómo se ha planificado la ampliación futura del complejo construido por Turner?

Ha ampliado la capacidad asistencial regional con 184 camas y unidades especializadas como cuidados intensivos, monitorización de epilepsia y tres resonancias magnéticas, lo que permite atender más pacientes con patologías neurológicas complejas.

qué impacto inmediato tiene la apertura del centro para los pacientes del área de New Haven?

Turner gestionó y ejecutó la construcción integral del complejo, entregando las dos torres, el aparcamiento subterráneo y los sistemas técnicos como refrigeración por agua y generación de energía de emergencia.

¿qué ha hecho exactamente Turner, la filial estadounidense de ACS, en este proyecto?

Es un complejo hospitalario especializado en neurología de aproximadamente 48.000 m² y 184 camas, diseñado para atención neurológica avanzada y rehabilitación. Incluye dos torres, cuatro quirófanos, diagnóstico por imagen y un jardín terapéutico en la azotea.

¿qué es el Centro de Neurociencias Adams del Hospital Yale New Haven que ha construido Turner (ACS)?

El complejo incluye un aparcamiento subterráneo para 200 vehículos y se ha diseñado con margen para ampliar su capacidad asistencial en el futuro.

Las instalaciones disponen de 184 camas de hospitalización, cuatro quirófanos neurológicos, tecnología avanzada de diagnóstico por imagen y un jardín terapéutico.

El proyecto cuenta con una superficie de 48.000 metros cuadrados repartidos en dos torres contiguas, la Torre McGivney y la Torre Sherman.

Turner, filial estadounidense de ACS, ha finalizado la construcción del Centro de Neurociencias Adams en Connecticut por 462 millones de dólares.

Turner, filial estadounidense del Grupo ACS, ha finalizado la construcción del Centro de Neurociencias Adams del Hospital Yale New Haven, en Connecticut (Estados Unidos).

El proyecto, valorado en 462 millones de dólares, permitirá ampliar la capacidad de atención neurológica especializada en la región.

La compañía ha celebrado junto al hospital y al resto de socios del proyecto la inauguración de las nuevas instalaciones, que cuentan con una superficie de alrededor de 48.000 metros cuadrados.

Turner se ha encargado de la gestión de la construcción del complejo, compuesto por dos torres contiguas con 184 camas de hospitalización, cuatro quirófanos, una unidad de rehabilitación, instalaciones avanzadas de diagnóstico por imagen y un jardín terapéutico en la azotea.

"Un proyecto de esta magnitud y complejidad solo puede tener éxito gracias a la dedicación, la colaboración y el trabajo en equipo de todos los involucrados", ha señalado James Labrie, director de Construcción de Turner.

Asimismo, el directivo ha destacado que el verdadero éxito del proyecto se medirá por su impacto en la vida de los pacientes y en su recuperación.

Capacidad de ampliación

La primera de las edificaciones, denominada Torre McGivney, cuenta con siete plantas y una superficie de 17.240 metros cuadrados.

Se ha levantado sobre el centro de cirugía ambulatoria del hospital y alberga unidades de diagnóstico por imagen, preparación y recuperación de pacientes, cuidados intensivos y una zona de descanso para el personal sanitario.

Por su parte, la Torre Sherman dispone de nueve plantas y 30.940 metros cuadrados. En ella se encuentran los quirófanos neurológicos, tres equipos de resonancia magnética, consultas ambulatorias, unidades de medicina y cirugía y una unidad de monitorización de epilepsia.

El edificio también dispone de un aparcamiento subterráneo con capacidad para 200 vehículos, sistemas de refrigeración por agua y equipos de generación de energía de emergencia.

Además, el diseño del complejo contempla la posibilidad de aumentar su capacidad asistencial en el futuro. Para ello, se han dejado dos plantas de las unidades de hospitalización pendientes de acondicionar.

El proyecto se completa con un jardín terapéutico de cerca de 743 metros cuadrados en la azotea y dos puentes peatonales que conectan las nuevas torres con las instalaciones quirúrgicas ya existentes del hospital.