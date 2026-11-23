Juan Santamaría es el CEO del Grupo ACS y presidente ejecutivo del Grupo Cimic; ha declarado que la adquisición está en consonancia con la estrategia del grupo para ampliar capacidades en tecnología avanzada y ofrecer soluciones integradas a clientes.

¿Quién es Juan Santamaría y qué ha dicho sobre la operación?

La operación refuerza su posición en Asia —incluidos Malasia, Singapur, Hong Kong y Filipinas— y, según el grupo, le sitúa para aprovechar oportunidades también en Australia y Europa. Leighton Asia ya opera en múltiples países de la región.

Ya ocurrirá: los clientes podrán contratar soluciones integradas que abarcan diseño, MEP y salas blancas. Podría ocurrir: la integración puede acelerar plazos y reducir necesidades de coordinación entre contratistas, mejorando la competitividad de Leighton Asia.

¿Qué consecuencias tiene la adquisición para los clientes de semiconductores y centros de datos?

LWE aporta servicios MEP y una plantilla de unas 270 personas; CLIN ofrece diseño, fabricación y montaje de salas blancas consolidadas en Penang. Juntas añaden capacidades propias de ingeniería, suministro e instalación en Asia.

La compra busca integrar capacidades MEP y fabricación de salas blancas para ofrecer soluciones completas en sectores de alto crecimiento como semiconductores, centros de datos y farmacéutica. El grupo explica que la operación encaja con su estrategia de ampliar capacidades en tecnología avanzada.

Juan Santamaría, CEO de ACS, destaca que la compra posiciona al grupo para aprovechar oportunidades en tecnología avanzada en Asia, Australia y Europa.

A través de CLIN, la compañía suma fabricación y soluciones especializadas para salas blancas en Penang (Malasia).

La operación permite incorporar capacidades propias en servicios mecánicos, eléctricos y de fontanería (MEP), sumando una plantilla de unas 270 personas.

Leighton Asia, filial de Cimic (Grupo ACS), acuerda la adquisición de la empresa malasia LWE y de CLIN para reforzar su oferta en tecnología avanzada.

Leighton Asia, empresa del grupo Cimic, a su vez filial australiana del Grupo ACS, ha acordado la adquisición de la empresa malasia LWE y de CLIN con el objetivo de reforzar sus capacidades integrales en tecnología avanzada, según anuncia la constructora española este lunes.

La compra reforzará la oferta de Leighton Asia para clientes de sectores de alto crecimiento --como los semiconductores, la industria farmacéutica, la sanidad, los centros de datos, las energías renovables y el desarrollo industrial-- e incorporará capacidades MEP propias y una capacidad de fabricación de salas blancas "ya consolidada" en Penang (Malasia), informa en un comunicado.

LWE es una empresa malasia de servicios mecánicos, eléctricos y de fontanería (MEP, por sus siglas en inglés) que cuenta con una plantilla de unas 270 personas.

A través de CLIN, su negocio especializado en soluciones para salas blancas, ofrece servicios de diseño, fabricación, suministro e instalación de las mismas, entre otros.

"La adquisición de LWE y CLIN está en consonancia con nuestra estrategia de ampliar nuestras capacidades en tecnología avanzada y ofrecer a los clientes soluciones integradas que abarquen todo el proceso", ha declarado el CEO del Grupo ACS y presidente ejecutivo del Grupo Cimic, Juan Santamaría.

El directivo ha destacado que la operación sitúa a la compañía en una posición favorable para aprovechar sus oportunidades en los mercados de tecnología avanzada y salas blancas en Asia, Australia y Europa.

Por su parte, recuerda ACS, Leighton Asia opera en Hong Kong, Macao, Singapur, Filipinas, Indonesia, Malasia, India y Tailandia y ofrece servicios en sectores como las infraestructuras civiles, la tecnología avanzada, la edificación, la energía y los recursos, así como los sistemas mecánicos, eléctricos y de fontanería.