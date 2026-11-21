Según Euroconsult, una planificación adecuada y basar decisiones en diagnósticos técnicos podría ahorrar hasta un veinte por ciento de la inversión necesaria en rehabilitación.

Euroconsult pide auditorías constantes, diagnósticos técnicos rigurosos, planificación a largo plazo independiente de cambios de Gobierno, agilizar trámites y recurrir a colaboración público-privada para priorizar mantenimiento preventivo.

¿Cómo proponen evitar que se vuelva a llegar a crisis en infraestructuras según Euroconsult?

La patronal Seopan estima 407.341 millones para la próxima década, que incluyen 127.341 millones para conservación y mantenimiento y el resto para nuevas infraestructuras y otras necesidades, con partidas relevantes para carreteras, ferrocarriles e hidráulica.

¿Quién calcula que España necesita 407.341 millones y qué incluye esa cifra?

El déficit ha aumentado el riesgo de fallos en carreteras, ferrocarril y redes hidráulicas y ya se ha vinculado a incidentes graves; a corto plazo comporta mayores reparaciones y posibles restricciones de uso, y a medio plazo eleva el coste total de recuperación.

¿Qué consecuencias tiene para los ciudadanos el déficit de inversión acumulado entre 2011 y 2023?

Euroconsult calcula que hacen falta 20.400 millones en diez años para realizar diagnósticos técnicos y preparar proyectos de rehabilitación que identifiquen las instalaciones más deterioradas. Ese gasto busca priorizar intervenciones y evitar reparaciones innecesarias.

¿Por qué Euroconsult dice que España necesita 20.400 millones para diagnosticar sus infraestructuras?

Seopan calcula que España requerirá 407.341 millones de euros en diez años para la construcción, modernización y conservación de sus infraestructuras.

Euroconsult propone implantar un modelo de mantenimiento preventivo basado en diagnósticos técnicos rigurosos para priorizar actuaciones y ahorrar hasta un 20% de la inversión.

Entre 2011 y 2023 se acumuló un déficit de inversión de 150.000 millones de euros, según Seopan, lo que afectó a la conservación de carreteras, vías ferroviarias y redes de agua.

España necesita invertir más de 20.000 millones de euros en la próxima década para diagnosticar el estado real de sus infraestructuras tras 13 años de baja inversión.

España lleva años dejando para mañana el mantenimiento y la mejora de sus infraestructuras. Y ahora toca pasar factura.

Tras 13 años de inversión insuficiente, el país necesita destinar más de 20.000 millones de euros durante la próxima década para conocer el estado real de sus infraestructuras y detectar cuáles están más deterioradas.

Así lo señala Euroconsult Nuevas Tecnologías en un informe presentado este viernes. La ingeniería reclama un cambio de modelo y advierte de que España no puede seguir limitándose a reparar los desperfectos cuando ya han aparecido.

Y es que las carreteras, las vías ferroviarias o las redes de agua necesitan inversiones constantes. No basta con construirlas. También hay que mantenerlas en buen estado para evitar su deterioro y garantizar su funcionamiento.

Sin embargo, la conservación ha ido perdiendo protagonismo durante los últimos años.

Entre 2011 y 2023, España acumuló un déficit de inversión de unos 150.000 millones de euros, según los cálculos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan).

Una brecha que refleja la distancia entre el dinero destinado a infraestructuras y el nivel de inversión tomado como referencia por la patronal.

Ahora, el sector advierte de la necesidad de recuperar el tiempo perdido y actuar antes de que los problemas se agraven.

Una tarea que cobra especial importancia tras las dos tragedias ferroviarias ocurridas en menos de nueve meses, con 115 fallecidos.

"Estamos en un momento en el que ya no se puede seguir parcheando", advierte Leonardo Benatov, director general de Euroconsult, durante una jornada organizada en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Detectar antes de reparar

La propuesta de Euroconsult pasa por conocer primero el estado real de las infraestructuras.

Para ello, calcula que serían necesarios unos 20.400 millones de euros durante los próximos diez años para realizar diagnósticos técnicos y preparar proyectos de rehabilitación.

Esta evaluación permitiría identificar las instalaciones más deterioradas, establecer prioridades y evitar inversiones innecesarias.

Según la ingeniería, una planificación adecuada podría ahorrar hasta un 20% de la inversión necesaria.

Su directivo insiste en que no basta sólo con realizar auditorías. También es necesario analizar en profundidad y de forma constante el estado de las infraestructuras para detectar posibles riesgos y determinar dónde actuar primero.

"Las decisiones de inversión deben basarse en diagnósticos técnicos rigurosos, no en criterios políticos", sentencia, defendiendo una estrategia de mantenimiento preventivo.

La compañía plantea incluso restringir temporalmente el uso de determinadas infraestructuras ante la detección de riesgos graves.

También reclama agilizar los trámites administrativos para evitar retrasos en las reparaciones.

Y es que el deterioro no entiende de calendarios electorales. Por eso, Euroconsult pide un plan de inversiones a largo plazo, con independencia de los cambios de Gobierno, y defiende recurrir también a la colaboración público-privada.

Una factura millonaria

Pero conocer dónde están los problemas es sólo el primer paso. Según los cálculos de Seopan, España necesita invertir 407.341 millones de euros para conservar, modernizar y construir infraestructuras durante los próximos diez años.

De los 407.341 millones previstos por la patronal, 127.341 millones corresponden a conservación y mantenimiento.

Los otros 280.000 millones se destinan a nuevas infraestructuras y otras necesidades de inversión.

Las carreteras, los ferrocarriles y las infraestructuras hidráulicas concentran buena parte de las actuaciones.

Sólo mantener y conservar las carreteras exigiría 58.369 millones de euros. A ello se suman otros 20.280 millones para la red ferroviaria y 48.692 millones para las infraestructuras hidráulicas.

Unas necesidades que ponen de manifiesto la importancia de planificar las inversiones a largo plazo.

Y es que, tal y como recalca el sector, ahora, tras 13 años con déficit de inversión, el reto no es destinar más dinero, sino garantizar que llega a las infraestructuras que más lo necesitan. Y sobre todo, a tiempo, para evitar que se produzca una nueva tragedia.