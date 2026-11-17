La cartera a 30 de septiembre era de 9.523 millones, un 2,6% más que en 2025; a corto plazo la cobertura de actividad es de 24,7 meses, por encima de dos años pero menor que los 25,7 meses del año anterior.

¿Cómo está la cartera de OHLA y qué implica su nivel actual para la actividad futura?

Supone un contrasplit de una acción nueva por cada diez antiguas, que reduce el número de títulos en circulación y ajusta el precio teórico por acción.

¿Qué supone para los accionistas la agrupación de acciones que se somete a la junta extraordinaria?

El endeudamiento neto bajó un 43% hasta 278 millones, y casi la totalidad corresponde a deuda neta con recurso.

¿Cómo ha cambiado la deuda neta de OHLA en 2026 y qué tipo de deuda es la mayoritaria?

Ya ocurrido: la filial fue condenada a pagar 43,9 millones de dólares, lo que redujo el resultado neto; sin ese cargo OHLA habría registrado un beneficio de 27,4 millones.

¿Qué impacto tuvo el litigio 'Flaggers' de la filial Judlau en los resultados de OHLA?

Porque mejoraron sus indicadores operativos: el Ebitda subió un 26,9% hasta 152 millones y la facturación creció un 4,8% hasta 3.134 millones, lo que compensó impactos extraordinarios.

¿Por qué OHLA ha vuelto a beneficio en los nueve primeros meses de 2026?

La constructora ha reducido su endeudamiento neto un 43%, situándolo en 278 millones de euros, y su cartera total de contratos ascendió a 9.523 millones.

El resultado positivo se logró pese al impacto extraordinario de 38,6 millones de euros por el litigio de su filial Judlau Contracting en Estados Unidos.

La facturación de la compañía creció un 4,8% hasta los 3.134 millones de euros, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) aumentó un 26,9%, alcanzando los 152 millones.

OHLA ha registrado un beneficio neto de 0,8 millones de euros hasta septiembre de 2026, dejando atrás las pérdidas de 45,6 millones registradas en el mismo periodo del año anterior.

OHLA cerró los nueve primeros meses de 2026 con un beneficio neto de 0,8 millones de euros, frente a las pérdidas de 45,6 millones registradas en el mismo periodo del año anterior, según ha comunicado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este regreso a los beneficios se explica por la buena evolución de sus principales indicadores operativos.

En concreto, el resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en 152 millones de euros hasta septiembre, un 26,9% más que en los nueve primeros meses de 2025.

Por su parte, la compañía alcanzó una facturación de 3.134 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 4,8% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

"Esta mejora operativa ha permitido a OHLA cerrar el tercer trimestre con un resultado neto positivo pese al impacto extraordinario del litigio 'Flaggers'", ha señalado la constructora española en referencia al hecho de que su filial en Estados Unidos, Judlau Contracting, fue condenada el pasado mes de junio a pagar 43,9 millones de dólares (38,6 millones de euros) por un litigio relacionado con cuestiones laborales en el Estado de Nueva York.

Excluyendo el efecto de esta contingencia, OHLA habría alcanzado un beneficio neto de 27,4 millones, según se desprende de su última cuenta de resultados.

"Cabe destacar que los resultados relativos a los nueve primeros meses de 2026 comienzan a reflejar los avances en la implementación del plan de ahorro de costes de estructura, que está contribuyendo a mejorar la eficiencia de la organización y a reforzar la rentabilidad de sus operaciones, en línea con los objetivos definidos por la compañía", ha explicado.

A 30 de septiembre de 2026, la cartera del grupo ascendía a 9.523 millones, una cifra un 2,6% superior a la de cierre de 2025.

A corto plazo, se sitúa en los 8.585,8 millones, representando una cobertura de actividad de 24,7 meses de ventas, superior a los dos años, pero que compara desfavorablemente con los 25,7 meses de septiembre de 2025.

En el plano financiero, el endeudamiento neto descendió un 43%, hasta los 278 millones de euros, casi el 100% vinculado a la deuda neta con recurso.

Por divisiones, resalta el comportamiento del área de construcción, cuyo Ebitda alcanzó los 167,6 millones de euros, un 8,6% más que en el mismo periodo del año anterior.

Además, el margen Ebitda de la citada división se situó en el 6,5%, lo que supone una mejora de dos décimas respecto a los nueve primeros meses de 2025.

Por último, cabe recordar que OHLA celebra este martes su junta general extraordinaria de accionistas.

En la misma, se someterá a votación la agrupación de las acciones de la compañía (contrasplit), a razón de una acción nueva por cada diez antiguas.

Asimismo, la junta abordará el refuerzo de su gobierno corporativo mediante la ratificación del nombramiento de María Luz Medrano Aranguren y el nombramiento de María Eugenia Sidaoui Dib, ambas como consejeras independientes de la sociedad.