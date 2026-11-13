ACS refuerza su apuesta por los centros de datos y se lanza al negocio nuclear para duplicar su beneficio operativo en 2030

ACS presenta una posición financiera sólida: deuda neta reducida a 908 millones tras bajar 1.319 millones, inversiones de 2.172 millones en nueve meses y previsión de generar 9.000–11.000 millones de caja en cuatro años; eso le da capacidad para adquisiciones y proyectos que generen ingresos recurrentes.

¿Qué riesgos y palancas financieras ha esgrimido ACS para financiar su estrategia hasta 2030?

La filial Turner en Estados Unidos es clave: aporta experiencia internacional y buena parte de la nueva cartera, y ACS suma más de 1.300 proyectos y unos 26.000 millones en contratos de infraestructuras de nueva generación. Además, la estrategia incluye operar centros propios vía Coravel.

¿Quiénes están impulsando el crecimiento de ACS en centros de datos dentro del grupo?

El Real Decreto en tramitación introducirá “objeciones esenciales” y requisitos energéticos y medioambientales que incrementarán costes; ACS afirma que sus proyectos en España avanzan más rápido de lo previsto y que el país mantiene ventaja por sus precios de la energía.

¿Cómo afecta la regulación que prepara el Gobierno sobre centros de datos al plan de ACS en España?

ACS espera ingresar entre 27.000 y 30.000 millones anuales del negocio de centros de datos en 2030 y contribuirá a que el grupo alcance 84.000–86.000 millones de ingresos totales; la compañía prevé más que duplicar su beneficio operativo neto ese año. La expansión incluye desarrollar y operar activos propios (ACS Digital & Energy y Coravel).

¿Qué impacto tendrá para ACS el empeño en centros de datos sobre sus ingresos y beneficios en 2030?

ACS ha creado ACS Nuclear para agrupar capacidades internas y competir en proyectos nucleares y SMR; busca triplicar su cartera de 2.500 millones a entre 8.000 y 9.000 millones en 2030. Apunta a capturar contratos de construcción, mantenimiento, modernización y desmantelamiento donde ya participa en unos 140 proyectos.

¿Por qué ha creado ACS la plataforma ACS Nuclear con sede en Reino Unido?

Estados Unidos se mantiene como mercado estratégico clave para ACS, apoyado en el sólido desempeño de sus filiales Turner y Cimic.

La compañía lanza ACS Nuclear en Reino Unido para triplicar su cartera de proyectos nucleares y elevarla hasta los 9.000 millones de euros.

El grupo impulsa su negocio de centros de datos de la mano de la IA, con el objetivo de ingresar hasta 30.000 millones de euros anuales en 2030.

ACS prevé alcanzar hasta 86.000 millones de euros en ingresos en 2030, duplicar su beneficio operativo neto y elevar el dividendo a 4,9 euros por acción.

ACS pisa el acelerador y pone rumbo a una nueva etapa de crecimiento histórico. El grupo de infraestructuras mira a 2030 con objetivos ambiciosos y una posición privilegiada en algunos de los negocios con mayor proyección mundial.

Su hoja de ruta pasa por alcanzar hasta 86.000 millones de euros en ingresos, más que duplicar su beneficio operativo neto y elevar el dividendo hasta los 4,9 euros por acción.

La inteligencia artificial y la energía nuclear se colocan en el centro de esta estrategia. Dos negocios con los que ACS quiere aprovechar el auge de las inversiones tecnológicas y energéticas para dar un nuevo salto en su crecimiento.

Unas previsiones que reflejan la confianza de la compañía en su capacidad para seguir creciendo y que sitúan los próximos cuatro años como una etapa decisiva en su trayectoria.

ACS llega a este nuevo ciclo con una cartera de contratos histórica y una sólida presencia en los principales mercados internacionales.

Así lo ha puesto de manifiesto la compañía este jueves durante su Capital Markets Day, el encuentro con inversores y analistas en el que ha presentado su estrategia para los próximos cuatro años.

"Las infraestructuras son el nuevo oro", ha asegurado su consejero delegado, Juan Santamaría, convencido de que el mundo se encuentra ante un "superciclo de inversiones sin precedentes".

Boom de los centros de datos

Uno de los grandes protagonistas de esta nueva etapa es el negocio de los centros de datos.

El avance de la inteligencia artificial está multiplicando la necesidad de instalaciones capaces de almacenar y procesar enormes cantidades de información.

Y ACS ya ocupa una posición destacada en este mercado.

La compañía prevé ingresar entre 27.000 y 30.000 millones de euros anuales con este negocio en 2030, frente a los 17.000 o 18.000 millones previstos para este ejercicio.

El grupo acumula experiencia en más de 1.300 proyectos de centros de datos y cuenta con una cartera de contratos de infraestructuras de nueva generación de aproximadamente 26.000 millones de euros, un 94% más que hace un año.

Buena parte de este crecimiento llega de la mano de Turner, su filial estadounidense, convertida en uno de los grandes referentes internacionales en la construcción de estas instalaciones.

Asumir la gestión

Sin embargo, la estrategia de ACS va más allá de su construcción. El grupo también quiere desarrollar y operar sus propios proyectos a través de ACS Digital & Energy y de Coravel, su sociedad conjunta con Global Infrastructure Partners, de BlackRock.

Y es que ante el boom de estas infraestructuras, la compañía contempla además instalaciones de menor tamaño, inferiores a dos megavatios, con las que aspira a alcanzar una red de 30 centros en 2030.

En España, ACS asegura que sus proyectos avanzan "a mayor velocidad de lo previsto". El primero en llegar será el centro de datos de Alcalá de Henares (Madrid), una instalación de 50 megavatios cuya comercialización se encuentra en una fase avanzada.

"Será la primera entrega. Estamos en conversaciones muy avanzadas y creemos que podremos cerrarla en los próximos meses", ha adelantado Santamaría.

El grupo mantiene además su objetivo de alcanzar 1,3 gigavatios de capacidad operativa en 2027.

La baza de la energía nuclear

Sin embargo, la inteligencia artificial no será el único motor de crecimiento del grupo. Y es que la energía nuclear también va a ocupar un importante lugar en su estrategia.

En su gran evento de inversores, ACS ha anunciado la creación de ACS Nuclear, una nueva plataforma con sede en Reino Unido que reunirá las capacidades de sus distintas compañías en este mercado.

Su objetivo es elevar la cartera de proyectos nucleares desde los 2.500 millones de euros actuales hasta entre 8.000 y 9.000 millones en 2030.

El grupo ya participa en unos 140 proyectos relacionados con esta tecnología, desde la construcción de instalaciones hasta su mantenimiento, modernización y desmantelamiento, por lo que no es un sector ajeno a la compañía.

Asimismo, también quiere ampliar su presencia en el desarrollo de pequeños reactores modulares, conocidos como SMR, una tecnología con importantes perspectivas de crecimiento.

La apuesta energética se completa con una nueva área de Energía, Agua e Industria. A ella se suman otros mercados estratégicos, como los minerales críticos y la seguridad y defensa.

De hecho, ACS cuenta con una cartera de unos 5.000 millones de euros en defensa y espera seguir ampliando su actividad en este ámbito.

Nuevos ingresos

Sin embargo, la apuesta por estos negocios no se queda únicamente en nuevos proyectos. ACS también ha puesto cifras al crecimiento que espera conseguir durante los próximos cuatro años.

Y es que los planes de crecimiento de ACS también se reflejan en sus previsiones económicas. El grupo espera alcanzar entre 84.000 y 86.000 millones de euros en ingresos en 2030, frente a los 56.000 millones que calcula para este año. Unas cifras que suponen aumentar su facturación más de un 50% en cuatro años.

Por su parte, los beneficios también crecerán. La compañía prevé más que duplicar su beneficio operativo neto.

ACS espera alcanzar entre 2.200 y 2.400 millones de euros en 2030, frente a los 1.160 millones previstos para 2026.

Además, la empresa espera generar entre 9.000 y 11.000 millones de euros de dinero disponible procedente de su actividad durante los próximos cuatro años. Recursos que permitirán financiar nuevas inversiones y seguir ampliando sus negocios.

Los accionistas también se beneficiarán de este crecimiento. El grupo prevé elevar el dividendo desde los 2,4 euros por acción de este año hasta los 4,9 euros en 2030. Es decir, más del doble.

EEUU mantiene su protagonismo

Pese al protagonismo de España y Europa en la empresa, Estados Unidos continuará siendo uno de los principales mercados de ACS. Una pieza fundamental en su estrategia de crecimiento.

Santamaría se ha mostrado "comodísimo" con la situación del país tras las recientes elecciones de medio mandato y ha reafirmado su confianza en las oportunidades que ofrece el mercado estadounidense.

El directivo considera que la demanda de centros de datos seguirá creciendo durante los próximos años al otro lado del Atlántico por lo que "la pregunta no es si se van a construir o no, sino dónde se van a crear", ha explicado.

No obstante, Santamaría ha aclarado que los cambios políticos en Estados Unidos podrían modificar las condiciones para autorizar nuevos centros de datos, especialmente por las exigencias medioambientales.

Una evolución que ACS seguirá de cerca mientras continúa ampliando su presencia en uno de los mayores mercados de infraestructuras del mundo.

Las oportunidades tampoco se limitan al mercado estadounidense. ACS también confía en seguir ampliando su actividad en Europa, aunque cada país presenta sus propias condiciones.

Fuera de nuestras fronteras, la empresa destaca el potencial de Alemania y Europa del Este, donde espera que las nuevas inversiones comiencen a materializarse en 2027.

Por su parte, en nuestro país, el crecimiento de estos centros tendrá que adaptarse a nuevas normas. El Gobierno prepara una regulación que exigirá a estas instalaciones cumplir mayores requisitos energéticos y medioambientales.

Santamaría reconoce que esto aumentará los costes, pero destaca que España cuenta con una ventaja competitiva gracias a sus precios de la energía.

El consejero delegado confía en las oportunidades de crecimiento de ACS en España, independientemente del resultado de las elecciones del 29 de noviembre, por lo que no le preocupa la situación.

El impulso de las filiales

El crecimiento de ACS también se apoya en el buen comportamiento de sus principales filiales.

Turner ha elevado sus ventas un 23,8% en términos comparables durante los nueve primeros meses del año. Su Ebitda ha crecido un 41%, hasta los 905 millones de euros, y su cartera de proyectos alcanza los 48.947 millones.

Por su parte, la australiana Cimic ha registrado un aumento del 12,3% en su beneficio ordinario antes de impuestos, hasta los 355 millones, y mantiene una cartera superior a los 24.000 millones de euros.

También destaca la evolución de la división de Ingeniería y Construcción, con un crecimiento del 22,6% en su Ebitda, hasta los 544 millones.

En el negocio de infraestructuras, Abertis continúa aumentando su actividad. Sus ingresos han crecido un 4% y su Ebitda un 5%, gracias a la evolución del tráfico y las tarifas.

Además, ACS quiere seguir impulsando la construcción de nuevas infraestructuras y apostar por proyectos que le permitan obtener ingresos de forma continuada durante los próximos años, más allá de los beneficios de su construcción.

Estas previsiones llegan después de unos primeros nueve meses de 2026 con resultados positivos.

ACS ganó 789 millones de euros, un 20,5% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que sus ingresos crecieron un 12,3%, hasta los 41.262 millones.

También aumentó un 13% su resultado bruto de explotación (Ebitda), hasta los 2.506 millones de euros. Un indicador que permite conocer cuánto genera la actividad de la empresa antes de descontar gastos financieros, impuestos y amortizaciones.

A ello se suma una cartera récord de contratos pendientes de ejecutar por valor de 110.994 millones de euros, un 24% más que un año antes. Es decir, trabajos que ACS ya tiene adjudicados y que irá desarrollando en los próximos años.

Santamaría también ha destacado la presencia internacional del grupo y la seguridad de su modelo de negocio.

Y es que según ha explicado el directivo, alrededor del 90% de sus contratos tiene menos riesgos económicos que los proyectos tradicionales de construcción.

Nueva etapa de inversiones

Todo ello llega acompañado de una sólida posición financiera.

ACS cerró septiembre con una deuda neta de 908 millones de euros, tras reducirla en 1.319 millones respecto al mismo mes del año anterior.

Durante los nueve primeros meses de 2026, el grupo destinó 2.172 millones de euros a inversiones financieras.

Entre ellas destacan los 644 millones invertidos en centros de datos, los 727 millones para adquirir la participación minoritaria restante de Thiess y los 524 millones destinados a aumentar su presencia en Hochtief.

En esta línea, Santamaría ha destacado la capacidad financiera de ACS para seguir creciendo mediante adquisiciones, nuevos proyectos y activos capaces de generar ingresos recurrentes.

El grupo afronta así los próximos cuatro años con una cartera de contratos histórica, una presencia internacional cada vez mayor y una posición destacada en algunos de los negocios con mayor potencial de crecimiento.

La inteligencia artificial, la energía, la defensa y la modernización de infraestructuras marcarán el futuro de la inversión mundial. Y ACS ya ha puesto en marcha su estrategia para seguir siendo uno de los que muevan el tablero.