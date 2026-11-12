ACS descarta riesgos por las elecciones del 29-N y anticipa nuevas inversiones en infraestructuras en España

ACS retomó compras por una "apuesta oportunista" tras la caída de Hochtief y elevó su participación hasta 79,3% a cierre de septiembre, aunque niega que esté preparando una opa y no ha decidido si seguirá comprando.

¿Por qué ha comprado ACS más acciones de Hochtief y qué porcentaje controla ahora?

ACS y Acciona han solicitado información sobre el concurso porque, según ACS, las bases obligaban a pagar el valor de la concesión durante la construcción, mientras la propuesta ganadora de Ferrovial permite repartirlo a lo largo de 50 años; ACS estudia la documentación antes de decidir próximos pasos.

¿Qué conflicto mantiene ACS con Ferrovial por la autopista I‑24 en Tennessee y qué pide ACS ahora?

ACS busca acelerar lanzamientos y prevé alcanzar 1,3 gigavatios operativos en 2027; entre sus proyectos figura un centro de datos de 50 megavatios en Alcalá de Henares que entrará en funcionamiento pronto.

¿Cómo avanza ACS en su negocio de centros de datos y qué objetivos se ha marcado para 2027?

La norma puede encarecer el funcionamiento de los centros de datos al obligar a mayor suministro renovable, pero ACS sostiene que no compromete la viabilidad y planea compensar costes con PPAs y el menor precio de las renovables en España.

¿Qué impacto tendrá la nueva norma que exige 80% de energía renovable en los centros de datos de ACS?

Santamaría afirma que no observan riesgos electorales porque esperan que Europa mantenga un fuerte ritmo de inversión en infraestructuras en los próximos años, y que las necesidades de modernización y nuevos proyectos (centros de datos, electrificación, semiconductores) sostendrán la demanda.

¿Por qué dice Juan Santamaría que las elecciones del 29‑N no frenarán las inversiones de ACS en España?

El CEO, Juan Santamaría, califica de "oportunista" la compra de acciones en Hochtief hasta elevar su participación al 79,3%, descartando una opa.

En Estados Unidos, el grupo no ve en peligro sus proyectos tras las 'midterms', aunque analiza posibles retrasos en permisos y mantiene abierto su litigio con Ferrovial en Tennessee.

La compañía prevé alcanzar los 1,3 GW operativos en centros de datos para 2027 y confía en el potencial de su proyecto en Alcalá de Henares.

ACS descarta riesgos en sus inversiones en España por las elecciones del 29-N y prevé un aumento de la demanda en infraestructuras y centros de datos.

Las elecciones generales del próximo 29 de noviembre no frenarán las inversiones de ACS en España.

Así lo ha asegurado el consejero delegado del grupo, Juan Santamaría, durante la presentación de los resultados de los nueve primeros meses del año.

"No observamos ningún riesgo", ha afirmado el directivo, que confía en que Europa mantenga durante los próximos años un fuerte ritmo de inversión en infraestructuras, independientemente del resultado electoral español.

Y es que el grupo considera que las necesidades de inversión seguirán creciendo. Por un lado, será necesario modernizar infraestructuras que "se están volviendo obsoletas". Por otro, habrá que desarrollar nuevas instalaciones vinculadas a la industria, los centros de datos, la electrificación del transporte y los semiconductores.

"Habrá nuevas oportunidades en Europa durante varios años y las vamos a visualizar seguramente en el curso del próximo año, especialmente en Alemania, en Europa del Norte y del Este, y, sin duda, en España seguirá esta tendencia", ha explicado.

Un escenario que, según Santamaría, "va a ocurrir sin importar quién resulte elegido en las próximas elecciones generales en España".

Estas previsiones llegan en un momento en el que ACS espera cerrar el ejercicio con un beneficio ordinario de hasta 1.155 millones de euros, mientras prepara su nueva hoja de ruta estratégica hasta 2030.

Foco en los centros de datos

Una de las grandes apuestas del grupo continúa siendo el negocio de los centros de datos, donde ACS busca acelerar la puesta en marcha de nuevas instalaciones.

La compañía prevé alcanzar los 1,3 gigavatios (GW) operativos en 2027, mientras avanza en la comercialización de sus proyectos.

Entre ellos figura el centro de datos de Alcalá de Henares (Madrid), una instalación de 50 megavatios (MW) que entrará en funcionamiento muy pronto.

"Será la primera entrega. Estamos en conversaciones muy avanzadas y creemos que podremos cerrarla en los próximos meses", ha adelantado Santamaría.

Sin embargo, este crecimiento también tendrá que hacer frente a nuevas exigencias regulatorias. El Gobierno prepara una normativa para que el 80% de la energía consumida por estas instalaciones proceda de fuentes renovables.

Una obligación que, según el directivo, puede encarecer su funcionamiento, aunque no compromete la viabilidad de los proyectos.

Santamaría considera que la regulación española "no difiere mucho con respecto a otro tipo de protocolos en vigor en otras geografías" y destaca que el menor precio de las energías renovables en España puede ayudar a compensar los costes adicionales.

Para ello, ACS también contempla recurrir a contratos de compraventa de energía (PPA) que permitan "garantizar que no vamos a aumentar los costes".

Inversiones en EEUU

Al otro lado del Atlántico, ACS tampoco considera que los resultados de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, las midterms, pongan en peligro sus proyectos.

No obstante, Santamaría reconoce que podrían producirse retrasos en la concesión de permisos en estados como Ohio, Georgia y Texas, donde las nuevas exigencias energéticas buscan evitar que el consumo de los centros de datos repercuta en las facturas de los ciudadanos.

Pese a ello, el grupo descarta una oposición generalizada a estas instalaciones y ya mantiene conversaciones con sus clientes para estudiar los posibles cambios.

En cualquier caso, el directivo insiste en que "la pregunta no es si se van a construir o no, sino dónde".

Por otro lado, ACS mantiene abierto su enfrentamiento con Ferrovial por la adjudicación de la autopista I-24 Sudeste de Tennessee.

La compañía, junto con Acciona, ha solicitado información sobre el concurso para aclarar las condiciones económicas de la adjudicación.

El desacuerdo está en los plazos de pago. Según Santamaría, las bases exigían abonar el valor de la concesión durante la construcción de la autopista, mientras que la propuesta ganadora de Ferrovial permite repartirlo a lo largo de los 50 años de concesión.

ACS estudiará la documentación antes de decidir si da nuevos pasos. "Analizaremos y tomaremos una decisión", ha señalado.

Más peso en Hochtief

En paralelo, la compañía ha retomado las compras de acciones de Hochtief, con una inversión de 524 millones de euros durante el tercer trimestre.

Estas operaciones han elevado su participación en la constructora alemana hasta el 79,3% a cierre de septiembre, frente al 77,77% que controlaba en junio.

Pese al aumento de su presencia, ACS negó el pasado sábado que estuviera estudiando lanzar una oferta pública de adquisición (opa) sobre Hochtief.

Santamaría ha explicado que las compras responden a "una apuesta oportunista" tras la caída de la cotización de la compañía alemana desde mayo.

Sobre la posibilidad de mantener este ritmo de adquisiciones, el consejero delegado ha asegurado que "no hemos tomado una decisión".