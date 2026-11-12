Acciona mejora sus previsiones de beneficio para 2026 hasta los 3.100 millones y récord en su cartera de concesiones global

Nordex ha elevado sus márgenes y pedidos, con un EBITDA de 633 millones en nueve meses y previsión de margen EBITDA para 2026 entre 11,5% y 12,5%, lo que impulsa las expectativas consolidadas del grupo.

¿Qué papel juega Nordex en las nuevas previsiones de rentabilidad de Acciona para 2026?

La cartera concesional subió a 141.282 millones a 30 de septiembre, un 45,8% más que a cierre de 2025, y esos 79 activos en 12 países podrían generar aproximadamente 64.000 millones en dividendos y distribuciones a lo largo de 49 años.

¿Cómo ha crecido la cartera de concesiones de Acciona y qué significa para sus ingresos futuros?

El socio es Mexico Infrastructure Partners (MIP); la transacción anunciada en diciembre de 2025 aún no ha cumplido las condiciones para su cierre. (Dato del informe remitido a la CNMV).

¿Quién es el socio fuera de España cuya operación con Acciona está retrasando las desinversiones?

Ya ha provocado que Acciona deba revisar su calendario de desinversiones y moderar su ritmo inversor; en perspectiva podría retrasar la reducción de apalancamiento si esas ventas no se cierran.

¿Qué consecuencias tiene para Acciona no vender activos por 2.000 millones este año?

Porque la mejora procede principalmente de la buena marcha de sus negocios de infraestructuras y energía y de la fuerte recuperación de Nordex, cuya contribución operativa casi ha duplicado el EBITDA en nueve meses.

¿Por qué Acciona ha elevado su objetivo de beneficio para 2026 hasta 3.100 millones?

Nordex duplica su resultado operativo hasta los 633 millones de euros a septiembre y revisa al alza sus previsiones de rentabilidad para el cierre del ejercicio 2026.

El negocio de concesiones marca un récord histórico tras crecer un 45,8% hasta los 141.282 millones de euros, impulsado por nuevos contratos de envergadura en Brasil y Nueva Zelanda.

La compañía no alcanzará su meta de vender activos por 2.000 millones este año debido a retrasos en operaciones como la de Mexico Infrastructure Partners, lo que la lleva a recortar su ritmo inversor.

Acciona prevé cerrar 2026 en la parte alta de su objetivo de EBITDA, entre 2.800 y 3.100 millones de euros, gracias al impulso de sus áreas de infraestructuras, energía y el crecimiento de Nordex.

El Grupo Acciona mejora sus perspectivas de negocio para 2026. El grupo que preside José Manuel Entrecanales espera cerrar el ejercicio en la parte alta de su objetivo de EBITDA, situado entre los 2.800 y los 3.100 millones de euros.

Una cifra que podría alcanzar gracias a la evolución de sus negocios de infraestructuras y energía y a la mejora de los resultados de Nordex, su filial de fabricación de aerogeneradores.

La compañía, sin embargo, tendrá que revisar sus planes de desinversión. Acciona reconoce que no alcanzará su objetivo de vender activos por aproximadamente 2.000 millones de euros este año debido al retraso de varias operaciones.

Principalmente se refiere a la transacción con Mexico Infrastructure Partners (MIP) anunciada en diciembre de 2025, que todavía no ha cumplido las condiciones necesarias para su cierre.

Así lo recoge el informe de tendencias de negocio correspondiente a los nueve primeros meses de 2026 remitido este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Pese a este contratiempo, el grupo mantiene su objetivo de reducir el apalancamiento financiero y situar la ratio de deuda neta sobre EBITDA por debajo de tres veces a cierre del ejercicio.

Para ello, Acciona ha moderado también su ritmo inversor. La inversión neta ordinaria para el conjunto de 2026 se situará en torno a los 2.000 millones de euros, frente a la horquilla de entre 2.200 y 2.500 millones que contemplaba inicialmente.

Cartera de concesiones

Uno de los principales motores de crecimiento del grupo es el negocio de infraestructuras. La cartera de activos concesionales ha alcanzado los 141.282 millones de euros a 30 de septiembre, un 45,8% más que a cierre de 2025 y un nuevo máximo histórico.

Se trata de 79 activos repartidos en 12 países que generarán ingresos durante los próximos 49 años. Una vez que todos estén en operación, Acciona estima que podrán aportar dividendos y distribuciones de capital por aproximadamente 64.000 millones de euros a lo largo de ese periodo.

El fuerte crecimiento de esta cartera se explica, entre otras operaciones, por la incorporación de dos grandes contratos en Brasil: el saneamiento y abastecimiento de agua de Pernambuco, que aportó unos 36.000 millones de euros, y la operación de los servicios de alcantarillado sanitario de 85 municipios de Alto Piranhas, en el estado de Paraíba, con otros 3.800 millones.

También ha contribuido la adjudicación de la autopista Northland Corridor, en Nueva Zelanda, valorada en unos 1.500 millones de euros.

Por su parte, la cartera de Diseño y Construcción y Operación y Mantenimiento se mantiene prácticamente estable, en 22.614 millones de euros, equivalente a 2,5 años de ventas.

Dentro del negocio de construcción, la cartera alcanza los 18.650 millones, un 2,4% más que en diciembre de 2025, con una intensa actividad en Australia, Canadá y Brasil.

Marcha de Nordex

Otro de los elementos que explica la mejora de las perspectivas del grupo es la evolución de Nordex. El fabricante alemán de aerogeneradores ha alcanzado un EBITDA de 633 millones de euros en los nueve primeros meses del año, frente a los 324 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

Esto supone prácticamente duplicar su resultado operativo, con un margen EBITDA del 10,6%, frente al 6,5% de hace un año.

La evolución ha llevado a Nordex a revisar al alza sus previsiones de rentabilidad para 2026. Ahora espera un margen EBITDA de entre el 11,5% y el 12,5%, frente a la horquilla anterior del 8% al 11%.

En paralelo, los pedidos de turbinas han aumentado un 16,1%, hasta los 7.733 MW, mientras que su cartera total de pedidos alcanza los 19.341 millones de euros, un 20,2% más que a cierre de 2025.

De esa cifra, 7.126 millones corresponden al negocio de servicios, que presenta mayores márgenes y está ganando peso dentro de la actividad de la compañía.

Más de 10.000 millones

En el negocio energético, Acciona Energía mantiene su objetivo de alcanzar un EBITDA de aproximadamente 1.200 millones de euros en 2026, aunque reconoce que no podrá completar el programa de ventas de activos previsto.

La producción renovable consolidada del grupo ha aumentado un 3,9% entre enero y septiembre, hasta los 18.558 GWh, gracias al crecimiento internacional, que compensa la caída registrada en España por la venta de instalaciones.

En cuanto a la situación financiera, Acciona mantiene una posición de liquidez de 10.367 millones de euros a 30 de septiembre, incluyendo efectivo y equivalentes, así como líneas de financiación disponibles y no dispuestas.

El coste medio de la deuda se situó en el 4,29% durante los nueve primeros meses del año, con un 63% de la financiación a tipo variable y el 37% restante a tipo fijo.

Entre las principales operaciones financieras del periodo figuran la emisión de 175 millones de dólares y 110 millones de euros mediante colocaciones privadas en Estados Unidos, así como emisiones de 155 millones de euros bajo su programa EMTN.

Además, el grupo ha formalizado la extensión de financiaciones por un importe total de 3.291 millones de euros, incluyendo ACCIONA Energía.

Silence y Bestinver

En el resto de negocios, Acciona destaca el crecimiento de Silence, su fabricante de motos y vehículos eléctricos, que ha vendido 4.684 unidades entre enero y septiembre, un 85,7% más que en el mismo periodo del año anterior.

En el área inmobiliaria, la compañía ha entregado 432 viviendas, frente a las 502 de los nueve primeros meses de 2025. Para el conjunto del ejercicio prevé alcanzar unas 1.100 entregas, prácticamente todas ellas ya prevendidas.

Por su parte, Bestinver ha elevado sus fondos bajo gestión hasta los 8.386 millones de euros, un 9,5% más que al cierre del pasado ejercicio.

En conjunto, Acciona ha realizado inversiones netas por unos 1.000 millones de euros durante los nueve primeros meses del año, mientras que las desinversiones han ascendido a aproximadamente 500 millones, procedentes de la venta de activos hidráulicos y eólicos en España.