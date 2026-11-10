ACS acuerda la compra del 100% del Grupo Voltan a través de Dragados para reforzar su negocio energético

La operación está pendiente de las autorizaciones de los organismos de competencia y otras aprobaciones regulatorias necesarias antes de su cierre definitivo.

¿Qué riesgo regulatorio queda pendiente para que la operación entre ACS y Voltan se cierre?

La compra reforzará capacidades en montaje y mantenimiento para centrales de ciclo combinado, permitiendo a ACS gestionar fases de puesta en marcha y operación con equipos especializados.

¿Qué efectos concretos tendrá la adquisición de Voltan sobre los proyectos de centrales térmicas y de ciclo combinado de ACS?

Es importante porque facilita la entrada y la contratación en proyectos de transporte y distribución eléctrica y acelera la internacionalización de servicios especializados de ACS.

¿Qué importancia tiene para ACS que Voltan tenga relaciones consolidadas con operadores de redes eléctricas?

Voltan aporta experiencia en construcción y mantenimiento de redes de transporte y distribución, montaje de turbinas y puesta en marcha de instalaciones, lo que complementa los proyectos energéticos de ACS.

¿Qué aporta Voltan al negocio de redes e infraestructuras eléctricas de ACS?

ACS ha comprado Voltan para reforzar su negocio energético y ampliar servicios desde el diseño hasta el mantenimiento de instalaciones eléctricas. La operación encaja en su estrategia de crecer en negocios especializados y participar en todas las fases de los proyectos.

¿Por qué ha comprado ACS el 100% del Grupo Voltan a través de Dragados?

La operación se encuentra actualmente pendiente de recibir las autorizaciones de competencia y las aprobaciones regulatorias correspondientes.

Grupo Voltan proyecta facturar unos 150 millones de euros en 2026, cuenta con más de 1.200 empleados y opera en países como Reino Unido, Alemania, Perú, Países Bajos, Portugal y Bélgica.

Con la incorporación de Voltan, el grupo busca reforzarse en la construcción, puesta en marcha y mantenimiento de redes eléctricas, proyectos de ciclo combinado e infraestructuras digitales.

ACS acuerda la compra del 100% de la compañía especializada en infraestructuras energéticas Grupo Voltan a Henko Capital Partners, a través de su filial Dragados.

El Grupo ACS, a través de su filial Dragados, ha alcanzado un acuerdo con Henko Capital Partners, principal accionista del Grupo Voltan, para comprar el 100% de esta compañía especializada en infraestructuras eléctricas y energéticas.

Con esta operación, ACS busca reforzar su presencia en el sector energético y ampliar los servicios que ofrece a sus clientes.

En concreto, incorporará una empresa especializada en la construcción de redes eléctricas, instalaciones mecánicas y eléctricas, puesta en funcionamiento de proyectos y trabajos de mantenimiento.

La compra forma parte de la estrategia de crecimiento de ACS, que busca aumentar su actividad en negocios especializados y participar en todas las fases de los proyectos. Es decir, desde su diseño y construcción hasta su puesta en funcionamiento y posterior mantenimiento.

Además, la incorporación de Voltan permitirá a ACS ganar peso en el negocio de las infraestructuras eléctricas, especialmente en la construcción y mantenimiento de redes de transporte y distribución de electricidad.

La compañía adquirida cuenta con una amplia experiencia en este mercado y mantiene relaciones consolidadas con los principales operadores de redes eléctricas. Su actividad complementará los proyectos que ACS ya desarrolla en distintos países.

La operación también abrirá nuevas oportunidades de negocio para el grupo constructor. En el sector energético, Voltan aportará experiencia en el montaje de turbinas, la puesta en marcha de instalaciones y su posterior funcionamiento y mantenimiento.

Asimismo, permitirá reforzar la participación de ACS en proyectos de centrales eléctricas de ciclo combinado, que producen electricidad utilizando gas natural y vapor, y en otras infraestructuras energéticas.

La adquisición también ampliará las capacidades de ACS en instalaciones mecánicas, eléctricas y sistemas de control y medición para infraestructuras digitales.

Más de 1.200 trabajadores

Fundada en 2021, el Grupo Voltan reúne varias empresas especializadas en servicios técnicos y de ingeniería para el sector energético. En conjunto, estas compañías acumulan más de 45 años de experiencia.

Su negocio se concentra principalmente en dos áreas: energía y redes de transporte y distribución de electricidad.

Voltan prevé alcanzar una facturación de aproximadamente 150 millones de euros en 2026 y cuenta con una plantilla de más de 1.200 profesionales.

Además, desarrolla su actividad en varios mercados internacionales, entre ellos Reino Unido, Alemania, Perú, Países Bajos, Portugal y Bélgica.

No obstante, la compra todavía no está cerrada. La operación está pendiente de recibir las autorizaciones de los organismos de competencia y las demás aprobaciones regulatorias necesarias.

Por su parte, Juan Santamaría, consejero delegado de ACS y HOCHTIEF, ha destacado que la adquisición permitirá al grupo seguir creciendo en negocios especializados y reforzar su presencia en sectores estratégicos relacionados con la energía y las infraestructuras.

Según ha explicado, la incorporación de Voltan aportará un equipo de profesionales con amplia experiencia y permitirá a ACS ofrecer servicios más completos a sus clientes en distintos mercados internacionales.