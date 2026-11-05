Ferrovial construirá una planta de tratamiento de aguas en Texas (EEUU) por casi 480 millones de euros

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Ferrovial construirá una estación depuradora de aguas residuales en Fort Worth (Texas) a través de su filial Webber por 478,6 millones de euros. El proyecto es su mayor contrato de infraestructura hídrica en EE.UU. y permitirá procesar más de 37,8 millones de litros de agua al día. Las obras de la planta comenzarán en noviembre de 2026 y está previsto que concluyan en el verano de 2030. La instalación incorporará tecnologías avanzadas de eliminación de nutrientes para proporcionar agua regenerada para usos industriales y de riego. Preguntas ¿Quién es Webber, la filial de Ferrovial que construirá la EDAR en Fort Worth? Ferrovial opera en EEUU a través de su filial Webber, una constructora con proyectos de infraestructuras en el país que ejecutará la estación depuradora por 537,9 millones de dólares. La filial ya figura como contratista principal en grandes obras de Ferrovial en Norteamérica. ¿Por qué Ferrovial ha presentado esta planta de tratamiento en Fort Worth por 537,9 millones de dólares? La compañía busca ampliar su presencia en infraestructuras hídricas en EEUU y responder al crecimiento poblacional de Texas; el contrato es su mayor proyecto hídrico en ese país hasta la fecha. Ferrovial argumenta que la obra reforzará la garantía de suministro y apoyará el desarrollo regional. ¿Qué capacidad tendrá la estación depuradora y para qué se usará el agua regenerada? La planta procesará más de 37,8 millones de litros de agua al día y proporcionará agua regenerada para usos industriales y riego. Esa capacidad ampliará significativamente el tratamiento de aguas residuales en la zona oeste de Fort Worth. ¿Qué tecnología incorporará la planta y qué ventajas aportan esos sistemas? La EDAR incluirá biorreactores de membrana (MBR), eliminación avanzada de nutrientes, tratamiento de fangos y desodorización, además de control eléctrico e instrumentación. Esas tecnologías permiten mayor eficiencia en la calidad del efluente y recuperación de agua para reutilización. ¿Cuándo empezarán y cuándo se prevé terminar las obras de la depuradora de Fort Worth? Las obras están previstas que comiencen en noviembre de 2026 y concluyan en el verano de 2030. Ese calendario define un periodo de construcción de varios años acorde con la escala y complejidad del proyecto.

Ferrovial, a través de su filial estadounidense Webber, construirá una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) en Fort Worth (Texas, Estados Unidos) por 537,9 millones de dólares (unos 478,6 millones de euros, al cambio actual), según ha anunciado la compañía este jueves.

El contrato supone su mayor proyecto de infraestructura hídrica en EEUU hasta la fecha y que, cuando entre en operación, procesará más de 37,8 millones de litros de agua al día y ampliará la capacidad de tratamiento de aguas residuales de la región.

Está previsto que las obras comiencen en noviembre de 2026 y finalicen en el verano de 2030, según ha explicado.

La planta contará con tanques de homogeneización y almacenamiento de caudales punta equipados con sistemas de agitación, instalaciones de pretratamiento con desbaste de gruesos y finos y eliminación de arenas.

También con biorreactores y sistemas avanzados de tratamiento de aguas residuales, sistemas de tratamiento de fangos, instalaciones de desodorización y los correspondientes sistemas eléctricos, de instrumentación y control, enumera.

La estación depuradora permitirá ampliar "significativamente" la capacidad de tratamiento de aguas residuales en la zona oeste de Fort Worth y proporcionar al mismo tiempo una fuente fiable de agua regenerada para usos industriales y de riego.

Además, la compañía de infraestructuras resalta que incorporará tecnologías "avanzadas" de eliminación de nutrientes y tratamiento mediante biorreactores de membrana (MBR).

La compañía espera que contribuya al crecimiento de la región, refuerce la garantía de suministro de agua a largo plazo y mejore la sostenibilidad de la comunidad.

"A medida que crecen las comunidades de Texas, también aumenta la necesidad de contar con una infraestructura hídrica fiable. Estamos orgullosos de colaborar con la ciudad de Fort Worth en un proyecto que contribuirá a reforzar las infraestructuras hídricas de la región y a respaldar su crecimiento a largo plazo", afirma el consejero delegado de Ferrovial Construcción, Ignacio Gastón.