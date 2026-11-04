Turner (ACS) modernizará las instalaciones de la compañía Bechtel en Pensilvania (EEUU)

BPMI trabaja en el Programa de Propulsión Nuclear Naval de EE. UU., suministrando componentes para portaaviones, submarinos y plantas prototipo; modernizar sus instalaciones facilita la producción y control de calidad de esos componentes.

La reforma ampliará y modernizará el espacio operativo de BPMI, permitiendo la expansión de sus actividades y adaptando las instalaciones a sus necesidades futuras.

Reformará más de 41.000 metros cuadrados para crear espacios flexibles y eficientes, con la construcción prevista entre finales de 2026 y principios de 2029.

Turner ha sido seleccionada por su capacidad para ejecutar proyectos industriales de gran escala y por su experiencia en obras de modernización; la firma ya ha iniciado la fase de preconstrucción.

¿Por qué Turner (filial de ACS) ha sido elegida para reformar las instalaciones de Bechtel Plant Machinery en Monroeville?

BPMI es contratista principal del Programa de Propulsión Nuclear Naval de EE.UU. y suministra componentes clave para la Armada estadounidense.

Los trabajos de preconstrucción ya están en marcha, previendo que las obras comiencen a finales de 2026 y concluyan a principios de 2029.

El proyecto abarca la renovación de más de 41.000 metros cuadrados de espacio para crear un entorno de trabajo moderno, funcional y flexible.

Turner, filial estadounidense de ACS, ha sido seleccionada para reformar las instalaciones de Bechtel Plant Machinery Inc. (BPMI) en Monroeville, Pensilvania.

Turner, filial estadounidense del grupo español ACS, ha sido seleccionada para llevar a cabo la reforma de las instalaciones de Bechtel Plant Machinery Inc. (BPMI) en Monroeville, Pensilvania (Estados Unidos), según ha anunciado este miércoles.

La empresa informa de que los trabajos de preconstrucción ya están en marcha y que está previsto que la construcción comience a finales de 2026 y se prolongue hasta principios de 2029.

Como parte del proyecto, Turner reformará más de 41.000 metros cuadrados de espacio para crear un entorno de trabajo "moderno y funcional", que dé cabida a la expansión de las operaciones de BPMI.

El proyecto ofrecerá espacios "flexibles y eficientes", diseñados para responder a la evolución de las necesidades de la empresa y respaldar su crecimiento a largo plazo.

"Nos comprometemos a entregar unas instalaciones de alta calidad que satisfagan las necesidades de BPMI y ofrezcan un entorno excepcional a sus empleados", ha declarado el director comercial de Turner, Chris DiLorenzo, quien se ha mostrado "orgulloso" por colaborar con la firma en este "importante" proyecto.

Bechtel Plant Machinery, Inc. es contratista principal del Programa de Propulsión Nuclear Naval de EEUU y participa en el diseño, la compra, el control de calidad y la entrega de componentes clave para plantas de propulsión, destinados a portaaviones, submarinos y plantas prototipo de propulsión nuclear para la Armada del país, de acuerdo con su sitio web.