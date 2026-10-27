Sacyr escala entre las empresas más sostenibles del mundo y mejora sus calificaciones en S&P Global y MSCI

Les aporta señales de menor riesgo ESG y mayor previsibilidad en la gestión a largo plazo, lo que puede mejorar la confianza de inversores y clientes en contratos y financiación sostenibles.

¿Cómo afecta a clientes y accionistas la inclusión de Sacyr entre las empresas más sostenibles de su sector?

Ya ha reforzado la percepción de su capacidad para generar valor sostenible, apuntala su transparencia y facilita acceso a financiación vinculada a sostenibilidad para apoyar proyectos y crecimiento.

¿Qué efectos ya ha tenido en la compañía la mejora en las calificaciones de S&P y MSCI?

La ruta establece cuatro pilares —planeta, personas, prosperidad y gobernanza— y ejes transversales de cultura, innovación y finanzas sostenibles, además de metas y un Marco de Financiación Sostenible con instrumentos vinculados a métricas ESG.

Significa que MSCI considera que Sacyr gestiona con mayor madurez los riesgos y oportunidades ESG, respaldado por un modelo de gobernanza y controles más sólidos que justifican la mejora de la nota.

¿Qué significa para Sacyr que MSCI le haya subido la calificación de A a AA?

Porque S&P Global ha valorado mejoras en ética empresarial, gestión ambiental, innovación y transparencia que la empresa ha integrado en su estrategia, lo que elevó su puntuación un punto respecto a 2025 y un 26% desde 2021.

¿Por qué Sacyr ha subido a 77 puntos en el CSA de S&P Global?

Estos avances respaldan la estrategia Ruta Sacyr Sostenible 2024-2027, articulada en torno a los pilares de planeta, personas, prosperidad y gobernanza.

MSCI ESG Ratings eleva la calificación de la constructora de A a AA, reconociendo su solidez en gobernanza y gestión de riesgos ambientales y sociales.

La compañía alcanza 77 sobre 100 puntos en el CSA de S&P Global, situándose un 26% por encima del resultado de su primera evaluación en 2021.

Sacyr se consolida como una de las empresas más sostenibles del mundo tras mejorar sus valoraciones en las evaluaciones de S&P Global y MSCI.

Sacyr se consolida como una de las compañías más sostenibles de su sector a nivel mundial, según las últimas evaluaciones de S&P Global y MSCI, que destacan sus avances en materia de sostenibilidad y su incorporación a la estrategia empresarial.

La compañía ha alcanzado una puntuación de 77 sobre 100 en el Corporate Sustainability Assessment (CSA) de S&P Global, un punto más que en 2025 y un 26% por encima del resultado obtenido en su primera evaluación, realizada en 2021.

Por su parte, MSCI ESG Ratings ha elevado la calificación de Sacyr de A a AA. Estas mejoras ponen de manifiesto el compromiso de la compañía con la sostenibilidad y su objetivo de generar un impacto positivo en toda su cadena de valor.

La puntuación obtenida en el CSA de S&P Global sitúa a Sacyr entre las compañías con mejor desempeño de su sector a escala internacional y reconoce la solidez de sus prácticas en ámbitos clave como la ética empresarial, la gestión ambiental, la innovación y la transparencia.

Asimismo, la mejora hasta la categoría AA en MSCI pone de manifiesto la capacidad de Sacyr para gestionar los riesgos y oportunidades más relevantes desde una perspectiva ESG, gracias a un modelo de gobernanza sólido y a políticas, procedimientos y mecanismos de control maduros y eficaces.

Estos reconocimientos avalan la capacidad de la compañía para generar valor sostenible a largo plazo, al integrar la sostenibilidad de manera transversal en su modelo de negocio y convertirla en una palanca para reforzar su resiliencia, competitividad y capacidad de respuesta ante las expectativas de sus grupos de interés.

Con estos resultados, Sacyr reafirma su compromiso con la transparencia y la mejora continua e impulsa un crecimiento sostenible que genere valor compartido para accionistas, clientes, empleados, socios y la sociedad en su conjunto.

Estos resultados refuerzan la estrategia Ruta Sacyr Sostenible 2024-2027, basada en cuatro pilares: planeta, personas, prosperidad y gobernanza, con la cultura, la innovación y las finanzas sostenibles como ejes transversales.

La compañía cuenta con objetivos y acciones concretas en cada ámbito, así como con un Marco de Financiación Sostenible que incluye financiación verde, social y vinculada a métricas de sostenibilidad.

Además, continúa impulsando su estrategia frente al cambio climático, su impacto positivo en la sociedad y su posicionamiento como empleador de referencia.