Cimic (ACS) construirá en Australia una planta solar de 72 MW y una batería de 104 MWh

La construcción comenzará a finales de 2026 y se prevé que la planta esté operativa a mediados de 2028.

La iniciativa busca mejorar la fiabilidad energética y reducir emisiones, apoyando el crecimiento económico y la transición energética de Queensland.

El proyecto Sybella Solar Farm and BESS, ubicado en Mount Isa (Queensland), aportará energía renovable y almacenamiento a la región minera.

Cimic, filial de ACS, construirá en Australia una planta solar de 72 MW y una batería de 104 MWh para APA Group.

UGL, compañía perteneciente a Cimic, ha recibido de APA Group el contrato para diseñar, suministrar, construir y poner en funcionamiento el proyecto Sybella Solar Farm and Battery Energy Storage System (BESS), en Mount Isa, en el estado australiano de Queensland.

El proyecto incluye una planta solar fotovoltaica de 72 megavatios (MW) y un sistema de almacenamiento mediante baterías de 52 MW de potencia y 104 megavatios hora (MWh) de capacidad.

La instalación forma parte de la inversión de APA Group en nuevas infraestructuras de energías renovables para la región minera del noroeste de Queensland.

Según Cimic, el proyecto proporcionará una solución energética más fiable y con menores emisiones para la zona, además de contribuir a la seguridad del suministro y al crecimiento económico del norte del estado.

"UGL continúa demostrando su liderazgo en el desarrollo de infraestructuras de generación y almacenamiento de energía renovable en Australia", afirmó Jason Spears, consejero delegado de Cimic.

El directivo añadió que la instalación "apoyará la seguridad energética y el crecimiento económico del norte de Queensland, al tiempo que contribuirá a la transición energética de Australia".

El proyecto Sybella será el decimosexto parque solar desarrollado por UGL y su duodécimo sistema de almacenamiento de energía mediante baterías. La compañía considera que la adjudicación refuerza su posición en el mercado australiano de generación y almacenamiento de energía renovable.

UGL mantiene una relación comercial con APA Group a través de la ejecución de proyectos anteriores, entre ellos el parque solar de Dugald River y el sistema de almacenamiento mediante baterías de Port Hedland.

La construcción está previsto que comience a finales de 2026, mientras que la finalización del proyecto se espera para mediados de 2028.