Las pruebas de la UCO sobre el papel de Acciona en la trama de Santos Cerdán avivan las tensiones internas en el grupo

La causa judicial implica la declaración de directivos de Acciona y la suspensión cautelar de varios de ellos, mientras la empresa rescindió contratos y asociaciones con Servinabar tras conocerse los hechos.

Las investigaciones han provocado tensiones internas en Acciona y han reavivado críticas sobre la gestión familiar al frente de la compañía, especialmente hacia el presidente José Manuel Entrecanales.

El informe detalla cómo responsables de Acciona Construcción, en colaboración con la empresa Servinabar, canalizaban fondos a miembros de la trama, incluyendo a Koldo García y José Luis Ábalos.

La UCO sitúa a Acciona como epicentro de una presunta trama de corrupción liderada por Santos Cerdán, exsecretario general del PSOE, mediante adjudicaciones de obras públicas y reparto de comisiones del 2%.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sitúa a Acciona como epicentro de la trama de corrupción liderada por el exsecretario general del Partido Socialista Santos Cerdán.

El último informe remitido al juez Leopoldo Puente refleja con gran detalle el papel que jugó su filial Acciona Construcción como locomotora para lograr obras públicas sobre las que, posteriormente, Cerdán y sus socios se repartían comisiones del entorno del 2%.

Y aunque José Manuel Entrecanales, actual presidente del grupo, no aparece como uno de los impulsores de este modus operandi, las actuaciones de sus subordinados han hecho saltar a la luz las voces críticas que exigen que abandone su carácter ejecutivo al frente de la compañía.

Todo pese a que desde el primer minuto tanto él como su primo Juan Ignacio Entrecanales, vicepresidente del grupo, han negado tener ninguna relación con Cerdán ni la trama. Incluso han rechazado conocer también al que fuera asesor de José Luis Ábalos, Koldo García.

Aun así, el informe de la UCO conocido este martes incide en que el teléfono de Koldo recoge una cita entre el presidente de Acciona y Ábalos. Un encuentro que se produjo el 30 de julio de 2018 y en el que estuvo presente también el entonces CEO de Acciona Infraestructuras, Luis Castilla.

Una reunión que desde el grupo enmarcan en una visita de cortesía para conocer al nuevo ministro de Transportes. Sin embargo, los investigadores creen que ese encuentro pudo prepararse días antes a través de la conexión de la trama con Acciona.

En el informe se lee cómo Fernando Merino, entonces responsable de Acciona en Navarra, y la persona que promovió las alianzas con Servinabar -empresa del socio de Cerdán, Antxon Alonso-, impulsó la cita entre Entrecanales y Ábalos.

En concreto, el 15 de junio de 2018, Merino pidió a Antxon que llamase "a Madrid para confirmar que el gran Jefe Indio está esperando la llamada del Titular", y que era importante que la reunión fuera con el "gran jefe indio (Ábalos)" y no con ningún subalterno.

A continuación, Antxon Alonso contestó que la persona a la que hacían referencia estaba "a la espera" y que iba a trasladar que iban de parte de "su indio de Madrid".

Los investigadores también han encontrado comunicaciones entre Fernando Merino y Antxon Alonso en las que se trata de concertar una reunión entre el propio Antxon, Justo Vicente Pelegrini, hasta hace unas semanas director de Construcción para España, y Juan Ignacio Entrecanales.

Un correo electrónico fechado el 25 de septiembre de 2015 en el que se puede leer como asunto: "reunión alta dirección" para intentar concertar una cita. En ella se trataría de avanzar en un acuerdo firmado semanas más tarde entre Acciona Infraestructuras y Servinabar para el proyecto "Muga Mining Project".

Fotografía de Santos Cerdán con uno de los empresarios investigados hallada en el teléfono de Antxon Alonso. E.E

Conexiones que ya aparecían en otros informes y que han sido negadas una y otra vez por Acciona, que enmarca todo en la actuación de responsables de su filial de construcción.

Sin embargo, el pasado 1 de junio de 2025, el presidente de honor de Acciona, Juan Entrecanales de Azcárate, decía en XLSemanal que es "partidario de que el consejero delegado no sea de la familia, que hoy lo es, porque es muy difícil echar a uno de la familia si lo hace mal".

Unas palabras que pronunciaba tras el informe sobre el caso Cerdán que la UCO entregó al juez antes del verano, y que ahora muchos han vuelto a recuperar tras el documento conocido este martes.

Primero, porque el nombre del presidente y del vicepresidente vuelven a aparecer. Segundo, porque la Guardia Civil desmenuza cómo la relación entre Acciona Construcción, Antxon Alonso, Servinabar, Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos comienza allá por 2015 y se va haciendo más intensa a medida que el Partido Socialista se hace con el control del Gobierno.

Así, se puede comprobar cómo la relación entre Acciona y Servinabar tiene su origen en el año 2015. Es en esa fecha cuando la UCO "detecta" el primer contacto entre Koldo, Antxon y Fernando Merino.

Era un contacto para el proyecto de "Mina Muga" y cuya ejecución se hizo a través de la UTE Sangüesa/Zangoza Services. Una alianza que se "encuadraba" en un Acuerdo Marco de Colaboración Empresarial firmado por Acciona Infraestructuras y Servinabar.

Tal y como se comprueba en el informe de la Guardia Civil, el documento fue refrendado por Antxon Alonso y Justo Vicente Pelegrini. Una colaboración para trabajar juntos en promociones inmobiliarias, formalizar UTEs o para que Acciona subcontratara a Servinabar.

Una empresa, esta última, de reciente creación pero de la que "no resulta baladí la estrecha vinculación de la misma con Santos Cerdán, quien formó parte del Parlamento Foral de Navarra desde 2014 hasta 2017".

De hecho, apunta a que "Santos Cerdán habría canalizado fondos procedentes de la constructora a Koldos y Ábalos". Alude a las conversaciones entre el exsecretario general del PSOE y Koldo, en las que se hablaban de una "deuda con Acciona por presuntas adjudicaciones fraudulentas, y Cerdán se encargaba de gestionar el monto y los pagos".

El objetivo de los acuerdos entre ambas empresas, tal y como recoge el informe de la UCO, era ampliar las oportunidades de negocio de Acciona Infraestructuras en Navarra. Sin embargo, hubo también negocios conjuntos a nivel nacional una vez que Ábalos fue nombrado titular del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA) tras la moción de censura de 2018.

Llama la atención una reunión entre el CEO de Acciona Construcción y Antxon Alonso, de la que se han encontrado anotaciones "que podrían tratarse de diferentes licitaciones dependientes de algún órgano del MITMA dedicado a la conservación".

Lo que la UCO ha encontrado en la documentación intervenida es "una operativa común" mediante la que Acciona Construcción contrataba a Servinabar para trabajos dentro de adjudicaciones procedentes del MITMA o proyectos de interés para el ente público.

Obras licitadas

Para ello firmaban previamente un memorando de entendimiento de "obras que serían licitadas en fechas próximas". En él se reconocía a Servinabar como una subcontrata que ofrecía "asistencia técnica especializada durante la preparación de ofertas para la licitación y un subcontratista especializado durante la ejecución del proyecto".

¿Y cuál era el pago? Pues la UCO pone como ejemplo el Memorando de la Autovía A-68 Variante Logroño en el tramo Arrúbal-Navarrete, en el que se habla del 2,19% del importe total adjudicado a Acciona Construcción. Ahora bien, "en el resto las partes acordaban que los honorarios a percibir ascendían al 2% del total adjudicado".

La Guardia Civil apunta directamente a una serie de obras en las que existió esa conexión entre Acciona Construcción y Servinabar, más allá del ya mencionado en Logroño.

La UCO pone también de relieve otro contrato por el Puente del Centenario en Sevilla, en el que el modus operandi es idéntico entre ambas empresas y se fijaba que Servinabar sería contratada "sin proceso de licitación por valor del 2% de los cobros netos que Acciona percibiese por parte del cliente".

Una obra en la que se detecta "una notoria insistencia de Santos Cerdán porque la licitación se llevara a cabo", y que "forma parte de la lista de obras que, según Koldo y Cerdán, habrían derivado en contraprestación económica para Ábalos y su asesor".

La tercera obra puesta en entredicho son las obras de ejecución del proyecto de construcción de la integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).

Imagen de la videollamada, incluida en el último informe de la UCO sobre Santos Cerdán y Acciona. EL ESPAÑOL

La UCO destaca que hubo también interés en llevar a cabo proyectos internacionales. Pone el foco en un proyecto en Marruecos y otro en Gabón, al margen del ya conocido proyecto del túnel de Belate en Navarra.

Una alianza que reportó a Servinabar algo más de 6,7 millones de euros. Es decir, el 75,33% de su facturación, lo que provoca que fuera "su principal fuente de ingresos".

Por todo ello es por lo que el juez decidía este martes declarar como investigados a Justo Vicente y dos de sus subordinados: Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel. Todos ellos declararán el próximo 3 de diciembre en el Tribunal.

¿Y qué dice Acciona? Recuerda que ya despidió a Justo Vicente, y ahora ha optado por suspender de sus funciones a los otros directivos a la espera de conocer cuál ha sido su actuación en todo este caso.

Insisten, además, en que "en junio de este año se decidió rescindir todos los contratos y acuerdos de asociación vigentes con Servinabar". Y que los "contratos y pedidos asociados a esos proyectos cumplen con los estándares exigibles y de cumplimiento normativo".

Todo a la espera de cómo evolucione una causa judicial que hace mucho ruido en la compañía y que vuelve a poner la presión sobre su presidente, José Manuel Entrecanales, en un momento crucial para el grupo.

No sólo por las palabras de su tío. Sino también porque en julio del próximo año vence el pacto de adquisición preferente que existe entre las dos ramas de los Entrecanales en Acciona.

Esto permitirá que o bien los Entrecanales Franco (rama a la que pertenece el vicepresidente) o los Entrecanales Domecq (a la que pertenece el actual presidente) puedan vender sus títulos sin necesidad de que la otra parte haga una propuesta de compra preferente.

Es decir, podrán venderlos al mejor postor en el momento en el que lo consideren. Un punto más de inestabilidad para una compañía que, en este momento, requiere de más estabilidad que nunca.