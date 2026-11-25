El relevo concentra la dirección europea en ejecutivos con experiencia en mercados de capitales y fusiones, y Portillo reportará directamente a José María Linares, reforzando la supervisión centralizada de Santander CIB en Europa. Esto apunta a una mayor integración entre áreas de capitales y cobertura corporativa.

Ignacio Domínguez‑Adame pasará a ser asesor sénior de banca de inversión dentro del grupo, dejando la dirección de Santander CIB en España y Europa. El puesto refleja un rol de apoyo estratégico más que de gestión operativa.

Ya ocurrido: Brian O'Keeffe asumirá la dirección de Santander UK CIB y de la sucursal de Londres, lo que cambia la gestión operativa en el Reino Unido. Podría traducirse en cambios en la estrategia local de fusiones y mercados por el perfil del nuevo director.

¿Qué consecuencias tiene para Santander UK que Brian O'Keeffe sustituya a Conor Hennebry al frente de Santander UK CIB?

Antonio Limones sustituye a Felipe Portillo como responsable global de Mercados de Capitales de Acciones, mientras Portillo asume la dirección de Santander CIB en Europa y España. Este movimiento realinea la jefatura de mercados con la nueva cúpula europea.

¿Qué cambios concretos se han producido en los puestos de Mercados de Capitales de Acciones dentro de Santander CIB?

Felipe Portillo es el responsable global de Mercados de Capitales de Acciones que llegó a Santander desde Credit Suisse hace dos años. El banco le nombra por su experiencia en mercados de capitales y para integrar la cobertura de acciones en la nueva estructura europea de Santander CIB.

¿Quién es Felipe Portillo y por qué le ha nombrado Santander director de Santander CIB en Europa y España?

Brian O'Keeffe sustituirá a Conor Hennebry al frente de Santander UK CIB y la sucursal de Londres, mientras que Hennebry liderará el grupo global de Instituciones Financieras.

Antonio Limones relevará a Felipe Portillo como nuevo responsable global de Mercados de Capitales de Acciones.

Felipe Portillo asumirá la dirección de Santander CIB en Europa y España en sustitución de Ignacio Domínguez-Adame, quien pasará a ser asesor sénior de banca de inversión.

Banco Santander reorganiza la directiva de su división de banca corporativa y de inversión (Santander CIB) en Europa, España y Reino Unido, con cambios efectivos desde el 1 de enero de 2027.

Santander ha llevado a cabo una remodelación directiva en su división de banca corporativa y de inversión (Santander CIB) en Europa, España y Reino Unido, donde la mayoría de los cambios se harán efectivos a partir del 1 de enero de 2027.

El más reseñable es el ascenso de Felipe Portillo, actual responsable global de Mercados de Capitales de Acciones, que asumirá la dirección de Santander CIB en Europa y España, en sustitución de Ignacio Domínguez-Adame, quien pasará a ser asesor sénior de banca de inversión.

Portillo, que llegó hace dos años desde Credit Suisse, reportará a José María Linares, vicepresidente ejecutivo de Banco Santander y responsable global de Santander CIB, tal y como ha adelantado Bloomberg.

Por su parte, Antonio Limones pasará a ser responsable global de Mercados de Capitales de Acciones, puesto que ocupaba Portillo antes de la reestructuración.

En otro orden, Brian O'Keeffe (exdirector de Fusiones y Adquisiciones en Europa) sucederá a Conor Hennebry al frente de Santander UK CIB, de la sucursal de Londres y de banca global en el Reino Unido.

Mientras que Hennebry será el nuevo director global del grupo de Instituciones Financieras, responsable de la cobertura de bancos, instituciones financieras no bancarias, compañías de seguros y el área corporativa de gestoras de activos.