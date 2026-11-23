El primer intento fue un proyecto local en España que acabó traspasando pymes a Bankia; la nueva apuesta es una estrategia global del grupo, con plataforma tecnológica modular exportable desde Países Bajos y adaptaciones locales.

¿Qué diferencias hay entre el intento de banca de empresas que hizo ING entre 2014 y 2019 y la nueva apuesta global que prepara para 2027?

Lanzará primero productos y servicios básicos con atención digital remota para autónomos y microempresas; conforme escale hacia pymes incorporará gestión remota dedicada y luego atención en sucursal y equipos especializados.

¿Qué servicios y formato de atención ofrecerá ING a las pymes cuando lance su banca de empresas en España?

ING considera que microempresas y autónomos están “olvidados” por la banca tradicional desde 2008 y ven una oportunidad por su demanda de servicios digitales y menor necesidad de crédito; por eso priorizarán esos subsegmentos.

¿Por qué apuesta ING por microempresas y autónomos al lanzar su banca de empresas en España?

El núcleo directivo son cinco personas: Juan Rosas (jefe), Denis Nakagaki (Clientes y Estrategia), Nadia Bouabouz, Ignacio Aymerich y Birgit Wauters, combinando fichajes y recolocaciones internas. Todos reportan a Rosas y mezclan experiencia local e internacional.

Juan Rosas es director de Negocio Bancario y Nuevos Negocios en ING España y fue fichado desde EVO Banco para liderar la banca de empresas. Reporta directamente al comité de dirección del banco y es el ideólogo de la estrategia para lanzar el segmento en España.

El proyecto se basará en una plataforma tecnológica modular exportable desde Países Bajos y adaptada a la regulación y contexto local español.

La hoja de ruta a cuatro años prevé abordar de forma paulatina a microempresas y autónomos primero, para después extenderse a pymes y grandes empresas.

La entidad ya ha cerrado un equipo directivo de cinco profesionales liderado por Juan Rosas, procedente de EVO Banco, y cuenta con un equipo de 30 personas.

ING prevé lanzar su banca de empresas en España durante el segundo semestre de 2027 como parte de una estrategia global del grupo.

Después de abrir su nueva banca privada y acordar la compra del 40% de Singular Bank, operación aún pendiente de formalización, ING va a por la banca de empresas.

El banco neerlandés ha emprendido un proyecto global para apostar por este segmento en varios países: Alemania hace año y medio, Italia nueve meses después, Australia ahora y, próximamente, España.

En España, su responsable es Juan Rosas, director de Negocio Bancario y Nuevos Negocios, a quien fichó desde EVO Banco. La entidad prevé estrenar su banca de empresas en España en el segundo semestre de 2027, y lo hará con un equipo directivo que ya ha cerrado con cinco profesionales entre fichajes y ascensos.

Denis Nakagaki (responsable de Clientes y Estrategia) procede de Banco Sabadell y antes estuvo en CaixaBank o EY; mientras que Nadia Bouabouz (francesa de origen marroquí que ya estaba en España y pone el contexto local), Ignacio Aymerich (también estaba en España y se encarga de financiero y negocio) y Birgit Wauters (belga responsable de Ventas Digitales que ya desarrollaba esta labor para empresas en Bélgica) ya estaban en otras áreas o geografías de ING, por lo que han sido recolocados o ascendidos para el nuevo proyecto español.

Todos ellos reportan a Juan Rosas, el jefe del quinteto de la banca de empresas e ideólogo de su estrategia. Un equipo directivo que mezcla experiencia internacional y local, así como experiencia en diferentes áreas del negocio bancario, tanto en físico como en digital.

El banco que Alfonso Tolcheff capitanea en España ha establecido una hoja de ruta para su próxima banca de empresas a cuatro años vista. Fuentes de ING explican que el plan recoge ir atacando diferentes subsegmentos de forma paulatina: microempresas y autónomos primero, pymes después y grandes empresas más tarde.

Así, su banca de empresas irá lanzando desde productos y servicios básicos hasta los más complejos a medida que se vaya escalando en tipo de clientes. Al principio, el trato a los clientes será digital con atención remota, y cuando se llegue al segundo escalón de las pymes, ING empezará a involucrar a su red de oficinas.

En este punto, primero se les dotará de gestión remota dedicada o alguien en sucursal para casos específicos, y acto seguido se añadirán equipos dedicados con red especializada.

La banca de empresas de ING se volcará con aquellos que están empezando como autónomo o emprendedor, especialmente con los perfiles de cliente más digitalizados. Extrapolando estas pautas a la economía real, los profesionales liberales estarán en el corazón de la estrategia del segmento, mientras que el sector de la restauración quedaría en un segundo plano por estar menos digitalizado.

Plataforma modular exportable

Asimismo, y dada la experiencia que Rosas incorporó desde EVO, el banco naranja está cerrando un listado de socios colaboradores para externalizar algunos de los servicios de su banca de empresas.

A estas alturas, la banca de empresas de ING España ya cuenta con 30 personas en su equipo, y otras 20 trabajan para ella en otras áreas relacionadas o dedicadas del banco.

A juicio de ING, los autónomos y microempresas son los peor tratados y han sido los grandes olvidados por la banca tradicional desde la gran crisis financiera mundial de 2008, que se ha centrado en las grandes empresas y los clientes de banca privada por ser más rentables. Algo que el banco holandés quiere remediar.

"Las pymes, por ejemplo, no necesitan tanto crédito, sino trabajar en lo que mejor saben hacer, tener más tiempo para sus clientes y más tiempo propio, y menos burocracia. Ahí está la oportunidad", aseveran desde la entidad.

Desde ING consideran que su iniciativa de empresas será diferencial cuando la lancen porque se basará en una plataforma tecnológica modular exportable desde Países Bajos traducida al idioma local, con pequeñas adaptaciones al contexto regulatorio local de cada país. En este caso, España y en español.

Hay que tener en cuenta que ING ya hizo un primer intento de banca de empresas entre 2014 y 2019, proyecto que terminó con el traspaso de pymes a la antigua Bankia en condiciones preferenciales. Pero aquel proyecto era puramente local: hecho en España sólo para España. Mientras que su nueva banca de empresas es una estrategia global del grupo, desde Ámsterdam al resto del mundo.