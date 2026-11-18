El consejero delegado para España y Portugal es Pedro Fernández de Santaella desde 2015; el proyecto Aion en España está registrado bajo UniCredit NV SA y fue puesto al frente Diego Azorín Durruty.

¿Quiénes lideran ahora las actividades de UniCredit vinculadas a España y al proyecto digital Aion Bank?

La reorganización coincide temporalmente con la opa sobre Commerzbank; UniCredit registró la sucursal bajo su filial alemana pocos días después de que Bruselas autorizara la compra, operación en la que el grupo ha concentrado esfuerzos.

¿Cómo está relacionado el movimiento societario en España con la compra de Commerzbank que dirige Andrea Orcel?

Lo ocurrido: el registro no ha incorporado servicios nuevos y, por tanto, no ha lanzado banca privada ahora. Posible consecuencia: un desembarco en banca privada deberá esperar o requerirá crear una entidad regulada o adquirir una especializada.

¿Qué consecuencias ha tenido ya el registro en Madrid para la oferta de banca privada de UniCredit en España y qué podría pasar después?

Mantendrá la banca corporativa y de inversión (CIB) para grandes empresas, actividad que viene desarrollando en España desde 2016.

¿Qué actividad seguirá prestando la sucursal de UniCredit en España tras el cambio de dependencia a Alemania?

Según el banco, es un cambio administrativo para que la sucursal española dependa de la filial alemana, que opera como HypoVereinsbank, y no implica cambio en la actividad que presta en España.

¿Por qué UniCredit ha pasado a registrar su sucursal en España bajo UniCredit Bank GmbH (Alemania) y no bajo la matriz italiana?

Esta reestructuración coincide con la autorización de Bruselas a UniCredit para comprar el germano Commerzbank y el proyecto pendiente del banco digital Aion en España.

El banco descarta por ahora incluir nuevos servicios de banca privada para altos patrimonios en suelo ibérico tras este movimiento registral.

La entidad aclara que se trata de un mero cambio administrativo y que mantendrá la misma actividad de banca corporativa y de inversión que opera desde 2016.

UniCredit reorganiza su estructura societaria y la sucursal de España pasará a depender de la filial alemana UniCredit Bank GmbH en lugar del cuartel general en Italia.

Andrea Orcel sigue mirando con cariño hacia España. UniCredit está reorganizando su estructura societaria en el Viejo Continente y, a partir de ahora, el negocio español dependerá de Alemania y no del cuartel general en Italia.

El banco transalpino ha inscrito en el Registro Mercantil de Madrid la sucursal en España de UniCredit Bank GmbH, que en el país germano opera bajo la marca comercial HypoVereinsbank. El registro aún está pendiente por parte del Banco de España.

UniCredit desarrolla el negocio de banca corporativa y de inversión para grandes empresas en nuestro país desde 2016. El consejero delegado del banco para España y Portugal es Pedro Fernández de Santaella, quien ocupa el cargo desde 2015.

La transición de España hacia una GmbH (sociedad de responsabilidad limitada en los mercados de Centroeuropa) "es simplemente un cambio administrativo", esgrime un portavoz de UniCredit.

"Seguiremos desarrollando la misma actividad a través de la misma sucursal que mantenemos desde 2016. El único cambio es que dicha sucursal está ahora registrada bajo nuestra filial alemana, en lugar de bajo la SpA italiana", explica este portavoz.

Banca privada, a la espera

Pese a que los rumores del mercado apuntaban a que UniCredit estaría explorando lanzar una unidad de banca privada para altos patrimonios y grandes fortunas en suelo ibérico, desde el banco italiano clarifican que "el registro no conlleva la incorporación de nuevos servicios".

"La sucursal lleva años prestando servicios de banca corporativa y de inversión (CIB, por sus siglas en inglés), y seguirá haciéndolo", avanzan desde la entidad.

Por lo que un posible desembarco en el negocio de la banca privada tendrá que esperar o buscar otra fórmula de entrada, con la constitución de una nueva figura regulada o la compra de alguna entidad especializada.

La reorganización societaria de UniCredit llega pocos días después de que Bruselas haya autorizado la compra de Commerzbank en Alemania por el banco que dirige Orcel, advirtiendo incluso la Comisión Europea al país germano contra cualquier intento de bloqueo a la operación.

La vicepresidenta primera de la Comisión y responsable de Competencia, la española Teresa Ribera, avisó a Berlín de que tomará medidas si trata de hacer descarrilar la fusión: "Europa necesita bancos más fuertes que puedan competir".

Por otra parte, UniCredit lleva meses trabajando en la sombra para lanzar en España su banco digital Aion Bank, un proyecto que ha sufrido demoras precisamente porque el grupo ha concentrado esfuerzos en sacar adelante la opa sobre Commerzbank.

Aion ya está registrado en el Banco de España bajo la denominación UniCredit NV SA Sucursal en España, dependiente de Bélgica. UniCredit puso al frente a Diego Azorín Durruty, que antes fue director general de Lea Bank para el mercado ibérico.

Como informó este periódico, los planes en torno a Aion son que empiece en España como un banco mayorista y que utilice la plataforma de inversión Slate WT, la plataforma B2B paralela a HeyTrade en España, propiedad de Gala Capital. Aunque todo está por definirse.