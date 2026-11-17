Qonto atiende actualmente a más de 750.000 pymes y autónomos en ocho mercados y su CEO ha estimado que podría superar el millón de clientes en 2027, con la mira puesta en dos o tres millones en los años siguientes.

¿Cuántos clientes tiene Qonto ahora y qué previsión de clientes ha dado su CEO para 2027?

La empresa ha decidido concentrarse en completar y mejorar su oferta en los ocho países donde ya opera en lugar de expandirse geográficamente durante 2027.

¿Por qué Qonto no planea entrar en nuevos mercados en 2027 pese a la nueva licencia?

Qonto ampliará su oferta desde herramientas de gestión y tarjetas hacia productos de crédito y ahorro, incluyendo financiación de facturas, líneas de crédito, préstamos, depósitos a plazo y, en 2028 si el piloto va bien, crédito revolving.

¿Cómo cambiará la oferta de Qonto para pymes y autónomos en España tras la licencia?

Los depósitos elegibles en Qonto quedarán cubiertos por el fondo de garantía francés (FGDR) hasta 100.000 euros por depositante, igual que en cualquier banco francés.

¿Qué protección tendrán los depósitos de las pymes y autónomos en Qonto tras la licencia?

La licencia habilita a Qonto a operar con régimen bancario en Francia y ofrecer productos regulados como depósitos garantizados y créditos en la UE. Además permitirá desplegar productos de financiación (líneas de crédito, préstamos y depósitos a plazo) desde la primera mitad de 2027.

¿Qué implica que Qonto haya obtenido la licencia de Entidad de Crédito concedida por la ACPR y respaldada por el BCE?

Los depósitos elegibles de los clientes estarán cubiertos por el fondo de garantía francés hasta un máximo de 100.000 euros.

A partir de 2027 desplegará nuevas soluciones de financiación y ahorro, y contempla traer el crédito revolving a España en 2028.

La compañía prevé alcanzar el millón de pymes y autónomos clientes el próximo año y llegar hasta los tres millones a medio plazo.

La fintech francesa Qonto obtiene la licencia de Entidad de Crédito otorgada por la ACPR y el Banco Central Europeo.

Qonto, la fintech francesa de gestión financiera para pymes europeas, por fin ha conseguido su ansiada licencia bancaria. Menos de una década después del lanzamiento de su plataforma, esta licencia abre un nuevo capítulo en el desarrollo de la empresa, lo que le permitirá ampliar progresivamente su plataforma integrada de gestión bancaria y financiera con mayores capacidades de crédito y ahorro para empresas y autónomos españoles y europeos.

La firma ha obtenido una licencia de Entidad de Crédito otorgada por la Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) de Francia y por el Banco Central Europeo (BCE).

La compañía presta actualmente sus servicios a más de 750.000 pymes y autónomos en ocho mercados europeos.

En una presentación ante la prensa europea, su cofundador y CEO, Alexandre Prot, ha avanzado que, gracias a esta nueva licencia, quizá el próximo año Qonto llegue al millón de pymes y autónomos que son clientes de la plataforma para, en un par de años, atacar la cota de los dos o tres millones de clientes en el Viejo Continente.

Pese a este nuevo armazón legal y operativo, en 2027 la firma gala no abrirá en nuevos mercados. Sino que más bien se centrará en mejorar y completar los servicios que ya ofrece en los ochos países europeos done está presente.

Además de Francia y España, también opera en Alemania, Italia, Portugal, Bélgica, Países Bajos y Austria.

Qonto obtuvo una licencia de entidad de pago en 2018 y opera con su propio core bancario desde 2019, año en el que llegó al mercado español.

A lo largo de ese periodo, ha ampliado progresivamente su oferta de productos más allá de la operativa bancaria (como tarjetas o transferencias) para incluir herramientas de gestión financiera, como la facturación, la gestión de gastos y la contabilidad, así como soluciones de financiación como pago a plazos.

De cara a la nueva etapa, si en Francia y Alemania el servicio tiene éxito, para 2028 Qonto traería a España el crédito revolving para empresas y autónomos.

El crédito revolving da un límite de dinero a los clientes que se renueva solo a medida que devuelven lo que han usado. Pagan intereses solo por lo que usan, pero suelen ser altos y es fácil perder de vista su deuda. Sirve para necesidades puntuales de liquidez, no para sostener el negocio ni para grandes inversiones.

Con todo, y haciendo extensible este servicio a otros, "la idea es que al final tengamos la misma oferta en todos los países", ha reconocido Prot.

Garantía de depósitos

Por otra parte, una vez que la licencia entre en vigor, los depósitos elegibles mantenidos en Qonto también estarán cubiertos por el sistema francés de garantía de depósitos, el FGDR, hasta un máximo de 100.000 euros por depositante, al igual que en cualquier otro banco francés.

Durante la primera mitad de 2027, Qonto prevé desplegar progresivamente en sus distintos mercados una primera gama de soluciones de financiación, que incluirá financiación de facturas, líneas de crédito y préstamos, así como depósitos a plazo.

El CEO también ha sido preguntado por una posible salida a bolsa de la fintech. Algo que Prot descarta a corto plazo: "Estamos lejos de ser aún una compañía pública. Hay que hacer muchas cosas en términos de gobernanza, pasos regulatorios o negocio, como hemos hecho con la licencia bancaria".