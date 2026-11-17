En el último mandato Rubiales lideró un proceso de transformación y mejoría de indicadores financieros tras la integración y retos del banco, lo que justificó su propuesta de reelección por la comisión de nombramientos y la votación favorable de la junta.

Se han renovado por tres años las consejeras independientes Nuria Aliño e Inés Guzmán; su papel es aportar independencia en el consejo y supervisar la gestión, incluida la gobernanza y controles.

¿Quiénes han sido también renovados en la junta y qué papel cumplen en el consejo de Unicaja?

Por ahora la junta no cambió el conflicto laboral: sindicatos criticaron al consejo por condiciones laborales y algunos votaron en contra; la dirección afirmó su voluntad de mejorar condiciones y negociar pendientes como aportaciones a planes de pensiones.

¿Cómo afecta la reelección de Isidro Rubiales a la plantilla de Unicaja y a las reclamaciones sindicales?

Ya ocurrido: mantiene continuidad ejecutiva en la gestión diaria mientras la presidencia queda abierta; esto facilita la transición porque el banco ya busca sustituto para la presidencia. Podría aumentar la influencia del equipo actual en la elección del nuevo presidente.

¿Qué consecuencias tiene para la cúpula de Unicaja que José Sevilla no optará a la reelección y Rubiales siga como consejero delegado?

La comisión de nombramientos propuso su reelección por el desempeño del mandato, citando la evolución favorable de resultados, rentabilidad, eficiencia y la gestión prudente de riesgos, y los accionistas lo ratificaron en la junta extraordinaria.

El consejero delegado se compromete a mejorar las condiciones laborales y alcanzar acuerdos tras las críticas recibidas por algunos sindicatos.

El presidente José Sevilla destaca la evolución favorable de los resultados y la gestión eficiente durante el anterior mandato de Rubiales.

Junto a Rubiales, las consejeras independientes Nuria Aliño e Inés Guzmán también han sido reelegidas para el mismo periodo.

La junta de accionistas de Unicaja ha votado a favor de renovar el mandato de Isidro Rubiales como consejero delegado (ejecutivo) por otros tres años en la sesión extraordinaria que han mantenido este martes.

En total, han asistido a la junta, presentes o representados, 543 accionistas titulares de algo más de 2.240 millones de acciones del banco. Además de a Rubiales, también se ha renovado por otros tres años a las consejeras independientes Nuria Aliño e Inés Guzmán.

Tras conocerse el resultado de la votación, Rubiales ha expresado su agradecimiento por la confianza depositada en el grupo Unicaja y en su gestión.

"En estos tres años hemos avanzado juntos, acometiendo un importante proceso de transformación. Ahora afronto de nuevo un mandato con la ilusión y con la responsabilidad de corresponder a la confianza depositada en mí", ha dicho el consejero delegado de Unicaja.

"Junto a todo el equipo seguiremos trabajando intensamente para alcanzar las metas que nos hemos fijado y para consolidar a Unicaja como un banco rentable, solvente, cercano al territorio, con el mejor servicio a sus clientes y capaz de crecer y generar valor de manera sostenida", ha proseguido.

Según ha explicado el presidente no ejecutivo de la entidad, José Sevilla (quien, sin embargo, no optará a la reelección tras su mandato de tres años el próximo abril y para quien el banco ya está buscando sustituto internamente y en el mercado), la comisión de nombramientos del consejo de administración había propuesto la elección de Rubiales atendiendo a su desempeño durante el mandato, teniendo en cuenta la evolución "favorable" de los resultados, la rentabilidad, la eficiencia y la "gestión prudente de los riesgos".

Las únicas intervenciones durante la junta por parte de los accionistas han sido de los representantes sindicales, que han criticado al consejo por la situación laboral de la plantilla. De los que han intervenido, Cesica ha informado de su voto en contra de las reelecciones, mientras que Suma+T se ha abstenido y Comisiones Obreras ha votado a favor.

Tras las críticas recibidas, Rubiales ha afirmado que el banco "viene demostrando su voluntad y su compromiso inequívoco de mejorar las condiciones de la plantilla".

"Es verdad que hay ciertos temas que quedan pendientes en lo alto de la mesa, de aportaciones a planes de pensiones, del tema de las condiciones financieras de los productos de empleados", ha reconocido, aunque se ha comprometido a llegar a acuerdos con los representantes de los trabajadores.