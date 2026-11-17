Los analistas descuentan que un ejecutivo con fuerte conocimiento del mercado estadounidense y experiencia internacional sería el candidato ideal, capaz de impulsar la expansión en EEUU que la compra de Webster pretende facilitar.

¿Quién podría sustituir a un Botín al frente del Santander y qué perfil sería el más buscado?

El artículo compara a Santander con ejemplos como Goldman Sachs, Lazard, Julius Baer, Lloyds y JPMorgan, que pasaron de control familiar a estructuras cotizadas y dirigidas profesionalmente, mostrando rutas de transformación corporativa que Santander podría seguir.

¿Qué modelos históricos de bancos familiares citados por El Español sirven de referencia para el futuro de Santander?

Esas operaciones fortalecen la presencia del grupo en mercados anglosajones y sirven de plataforma para crecer en EEUU y Reino Unido, coherente con la idea de diseñar un Santander menos atado a un liderazgo familiar y más orientado a escala global.

¿Cómo encaja la compra de Webster Bank y TSB en la estrategia de un Santander sin Botín en la cúpula?

Lo ocurrido: el anuncio refuerza la expectativa de continuidad en la expansión internacional y en reestructuración de activos, como ya mostró la compra de TSB y Webster Bank. Lo que podría ocurrir: el banco podría pivotar más hacia Estados Unidos y buscar directivos con experiencia en ese mercado o incluso fusiones estratégicas.

¿Qué consecuencias ya ha tenido para Santander la decisión de que no haya otro Botín y qué podría ocurrir después?

Ana Botín anunció en una entrevista con Financial Times que no habrá otro miembro de su familia al mando para profesionalizar la dirección y facilitar una transición hacia un modelo corporativo. El cambio responde a la voluntad de desvincular el liderazgo ejecutivo del linaje familiar y atraer gestores con perfil internacional.

¿Por qué Ana Botín ha dicho que será “la última Botín” al frente del Banco Santander?

La entidad ha impulsado recientemente su expansión internacional con la adquisición de Webster Bank en EE. UU. y de TSB en el Reino Unido.

El banco busca enfocar su estrategia en el mercado de Estados Unidos y seguir la estela de gigantes financieros globales como JPMorgan, Goldman Sachs o Lazard.

La presidenta fijó como objetivo alcanzar los 500 millones de clientes globales antes de su salida, frente a los 190 millones que la entidad posee actualmente.

Ana Botín anuncia que será la última integrante de la saga familiar al frente de Banco Santander, cerrando cuatro generaciones de liderazgo desde 1909.

Ana Botín ha sorprendido al mercado anunciando en una entrevista con Financial Times que será la última de su familia al frente del Banco Santander.

"No habrá otro Botín al frente", adelantó la presidenta del banco cántabro al rotativo británico. Santander continuará como una gran institución financiera global, pero sin depender de que un miembro de la familia asuma el control ejecutivo.

Botín lleva más de una década liderando la entidad. Tomó las riendas ejecutivas en 2014, tras la muerte de su padre. La directiva ha remarcado que quiere que el banco alcance los 500 millones de clientes antes de marcharse, frente a los 190 millones actuales y los 120 millones que tenía cuando asumió el cargo.

Han sido cuatro generaciones de Botín las que han dirigido el Banco Santander desde comienzos del siglo XX: tres Emilios y, desde 2014, Ana. Aunque el banco fue fundado en 1857, su vinculación con la entidad se remonta a 1909.

Emilio Botín y López fue el primer Botín en presidir el Santander y consolidó la influencia familiar en la entidad. Después, Emilio Botín Sanz de Sautuola y López expandió el banco desde Cantabria por toda España y adquirió numerosas entidades locales.

Pero la etapa más prolífica fueron los 28 años en los que Emilio Botín Sanz de Sautuola y García de los Ríos, padre de Ana, impulsó la internacionalización del grupo, con operaciones en América Latina, Reino Unido y Estados Unidos.

Ana Botín ha sido la primera mujer de la familia en la presidencia. Ha liderado la transformación digital y la estrategia global del grupo. En los últimos 18 meses, la entidad ha cerrado dos de las mayores operaciones de su gestión: la compra de TSB en el Reino Unido a Banco Sabadell y la adquisición de Webster Bank en EEUU, además de la venta del negocio de Santander en Polonia.

Clanes familiares en la banca

El anuncio de Ana Botín sigue la estela de lo ocurrido en otros grandes bancos internacionales a lo largo de la historia reciente.

Las familias Goldman y Sachs tuvieron una presencia decisiva durante generaciones, pero dejaron de dirigir Goldman Sachs, que salió a bolsa en 1999.

La firma fundada por los hermanos Lazard nació en 1848 como negocio familiar, pero en 2005 abandonó la propiedad privada y pasó a ser una compañía cotizada. Por su parte, la familia Baer renunció al control del banco y éste salió a bolsa en 1980. Julius Baer es un caso especialmente claro de transición de banco familiar a grupo financiero internacional.

Otro ejemplo. Lloyds Bank nació en 1765 como Taylors & Lloyds, fundado por Sampson Lloyd y John Taylor, junto con sus hijos. Hoy forma parte de un gran grupo bancario cotizado, sin control de esas familias.

Mientras que JPMorgan Chase conserva el nombre Morgan, pero la familia Morgan ya no controla ni dirige el grupo. Además, el banco actual es el resultado de la integración de numerosas entidades, no una simple continuación de la banca familiar original.

Precisamente, la senda trazada por JPMorgan es el mismo camino que, presumiblemente, quiere recorrer Santander. Todos los analistas concuerdan en ello. Y Ana Botín nunca lo ha ocultado.

En el pasado Mundial de fútbol de Canadá, México y EEUU que ganó España, la presidenta del Santander aprovechó su presencia en la semifinal contra Francia -donde le acompañaba el fundador y presidente de Mercadona, Juan Roig- para remarcarle al popular youtuber Speed y a sus millones de seguidores que Santander es "el JPMorgan de Europa".

En octubre de 2025, Botín bromeaba con el mismísimo Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, para sugerirle la posible fusión de sus bancos. Era un encuentro organizado por el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés). "No estoy sugiriendo una opa hostil, pero siempre estoy abierta a negociar", le soltó al norteamericano.

"La idea que tienen es pivotar cada vez más a EEUU frente a Europa. Ven más estabilidad fiscal y un mercado más integrado. Alguien con un perfil internacional podría cumplir con esta línea", resume sobre un futuro Santander sin un Botín en la cima un gestor de fondos que pide no ser citado.

Sobre el futuro paso al lado de la saga familiar, considera que banqueros con perfil internacional y con un fuerte conocimiento del mercado americano "lo podrían hacer bien". Webster es ahora su punta de lanza.

"Claro que el Santander tiene futuro, un futuro distinto que no tiene por qué ser peor sin un Botín", esgrime otro gestor de fondos bajo anonimato.

Este segundo analista valora como positivo el anuncio hecho por Ana Botín. Y concluye: "Salvando las insalvables distancias, les encantaría ser JPMorgan".