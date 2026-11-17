Existe un historial de sanciones y fallos de cumplimiento en la entidad; por ejemplo, la CNMV multó previamente a Deutsche Bank por infracciones en derivados de divisas, lo que sitúa la nueva investigación en un marco de vulnerabilidades regulatorias acumuladas. URL y fragmento de respaldo: https://www.elespanol.com/invertia/empresas/banca/20250210/cnmv-multa-millones-deutsche-bank-infracciones-graves-derivados-divisas/923157900_0.html — "La CNMV multa con 10 millones a Deutsche Bank por infracciones 'muy graves' en derivados de divisas"

¿qué hay detrás del contexto regulatorio que rodea a esta investigación y por qué importa para el sector bancario europeo?

El banco afirma que los hechos son en muchos casos antiguos, algunos de hasta dos décadas, y que desde entonces ha reforzado controles. Añade que entre 2019 y 2025 ha invertido 7.000 millones de euros en su entorno de control.

La investigación documenta relaciones comerciales pasadas con esos clientes y plantea dudas sobre cómo se gestionaron en términos de cumplimiento. El artículo indica que los documentos filtrados incluyen correos, actas e informes internos que fundamentan esas dudas.

Ya ocurrido: la acción se ha desplomado cerca de un 4% durante la jornada y llegó a caer un 6% al inicio, reflejo de la reacción del mercado. Podría ocurrir: si reguladores reabren expedientes o surgen sanciones, podría aumentar coste de cumplimiento y presión sobre resultados futuros.

¿qué consecuencias tiene para los clientes y accionistas que la investigación cuestione los controles antiblanqueo de Deutsche Bank?

La filtración expone dudas sobre controles antiblanqueo y relaciones con clientes controvertidos, lo que ha reabierto el riesgo reputacional y regulatorio para inversores. La noticia señala además que la investigación incluye 15 millones de documentos y la participación de más de 230 periodistas, lo que amplifica su impacto.

¿por qué ha provocado la investigación 'Inside Deutsche Bank' la caída de las acciones del banco?

El banco asegura que los hechos son antiguos y que invirtió 7.000 millones de euros entre 2019 y 2025 para reforzar sus controles.

La investigación, basada en 15 millones de documentos, cuestiona los controles internos del banco contra el blanqueo de capitales.

Deutsche Bank sufre caídas de hasta el 6% en bolsa tras la filtración de la investigación periodística 'Inside Deutsche Bank'.

Deutsche Bank se desploma este martes cerca de un 4% en bolsa, tras haber llegado a perder un 6% al inicio de la sesión, después de que se haya filtrado una investigación periodística que muestra dudas sobre los controles internos del banco en materia de prevención del blanqueo de capitales.

También sobre sus relaciones comerciales pasadas con clientes controvertidos, entre ellos oligarcas rusos, el actual presidente de EEUU, Donald Trump, y el fallecido financiero Jeffrey Epstein.

La investigación periodística, denominada 'Inside Deutsche Bank', se ha llevado a cabo de forma internacional e implica a profesionales de medios como Der Spiegel, Financial Times, Le Monde y The New York Times, entre otros. Más de 230 periodistas de unos 50 medios de comunicación han participado en ella, a partir de 15 millones de documentos filtrados, incluidos correos electrónicos, actas de reuniones e informes internos.

Esta investigación cuestiona las relaciones del banco con diversos clientes, así como los controles internos antiblanqueo de la entidad germana.

Cabe recordar que, desde hace años, Deutsche Bank trabaja para reconstruir su reputación tras haber sido objeto de sanciones relacionadas con deficiencias en los controles contra el blanqueo de capitales y otros fallos en materia de cumplimiento normativo.

El banco se ha defendido en un comunicado argumentando que los hechos descritos en la investigación "se remontan a hace muchos años; en algunos casos, hasta dos décadas atrás", y ha asegurado que desde entonces ha reforzado sus controles internos.

"Deutsche Bank ha experimentado una transformación fundamental". El refuerzo de sus controles internos "ha supuesto una inversión directa de 7.000 millones de euros en nuestro entorno de control entre 2019 y 2025".

De Deutsche a Revolut

"Hoy somos un banco distinto, más sólido y más seguro". De hecho, el banco germano esgrime que "dada la naturaleza histórica de estos asuntos, no se prevé que tengan un impacto financiero significativo". Es más, remarca, "es posible que no tengan impacto alguno".

La investigación a Deutsche Bank llega un día después de que la Justicia italiana haya intervenido la sucursal local de Revolut en el país transalpino durante un año por fallos en los controles antiblanqueo.

Tras detectar "graves carencias" en sus sistemas de prevención del blanqueo de capitales, que habrían facilitado movimientos sospechosos por valor de 76,5 millones de euros, con supuestos delitos graves de blanqueo de capitales y transferencias fraudulentas de fondos, algunas de ellas con la agravante de método mafioso.