La Justicia italiana interviene la sucursal de Revolut durante un año por fallos en los controles antiblanqueo

La investigación arrancó por un procedimiento penal por fraude fiscal y una inspección antiblanqueo a un proveedor de criptoactivos del grupo; además, un hackeo previo que comprometió datos de clientes se produjo a través de Italia y pudo afectar controles de cumplimiento.

¿Qué relación tiene el reciente hackeo a Revolut con la investigación sobre su sucursal en Italia?

Según Revolut, los servicios bancarios para particulares y empresas en Italia siguen operando con normalidad y no ha habido interrupciones, mientras que la administración judicial supervisará la actividad durante un año con carácter preventivo.

¿Cómo afecta esta intervención de la sucursal italiana de Revolut a los clientes en Italia?

La inspección detectó incumplimientos sistemáticos en diligencia debida, identificación de clientes, conservación de datos e información y en la comunicación de operaciones sospechosas; también constató más de un millón de presuntas infracciones relacionadas con estas obligaciones.

¿Qué fallos concretos en los controles antiblanqueo detectaron los investigadores en la filial italiana de Revolut?

Los investigadores señalan operaciones de traslado, ocultación o distracción de capitales por un total de 76,5 millones de euros, incluidas transferencias relacionadas con personas investigadas o condenadas por delitos graves y con agravante de método mafioso. Además, se habrían ocultado más de 4,6 millones sometidos a medidas cautelares.

¿Qué operaciones sospechosas habrían pasado por las cuentas de Revolut en Italia y cuánto dinero afectaron?

El Tribunal de Milán ordenó la administración judicial por detectar «graves carencias» en los controles contra el blanqueo que, según la Fiscalía, permitieron movimientos sospechosos por 76,5 millones de euros. La medida fue solicitada por la Dirección Distrital Antimafia y ejecutada por la Guardia de Finanzas.

Este problema sucede pocas semanas después de que una brecha de seguridad originada también en Italia comprometiese los datos de cientos de usuarios del banco digital.

La medida preventiva aplica de forma exclusiva a las operaciones de la entidad en Italia, donde la compañía asegura que sus servicios operan con total normalidad.

Las fallas en los sistemas permitieron movimientos sospechosos por valor de 76,5 millones de euros, implicando a personas investigadas por delitos graves y vínculos mafiosos.

El Tribunal de Milán decreta un año de administración judicial para la sucursal italiana de Revolut tras hallar graves deficiencias en sus controles antiblanqueo.

El Tribunal de Milán ha decretado este lunes la administración judicial durante un año de la sucursal italiana del banco digital Revolut, tras detectar "graves carencias" en sus sistemas de prevención del blanqueo de capitales que habrían facilitado movimientos sospechosos por valor de 76,5 millones de euros.

La medida, solicitada por la Dirección Distrital Antimafia (DDA) de la Fiscalía de Milán, ha sido ejecutada este lunes por la Guardia de Finanzas (policía fiscal y de fronteras), según ha informado el Ministerio Público milanés en un comunicado.

Según las investigaciones, las deficiencias en los controles permitieron que numerosas personas investigadas o condenadas por delitos graves, entre ellos blanqueo de capitales y transferencias fraudulentas de fondos, algunas de ellas con la agravante de método mafioso, accedieran al sistema financiero a través de esta entidad bancaria lituana, autorizada por el Banco Central Europeo (BCE).

Entre ellas, supuestamente habría personas vinculadas a entornos mafiosos y algunas de las operaciones investigadas presentaban delitos dentro de la normativa antimafia o con el agravante de método mafioso.

La Fiscalía subrayó que estos fallos no constituyeron hechos aislados, sino "un modelo de gestión estable" que propició operaciones de traslado, ocultación o distracción de capitales por un total de 76,5 millones de euros.

Según los investigadores, estas operaciones podrían haberse detectado mediante la aplicación adecuada de los controles antiblanqueo exigidos por la normativa.

Además, el análisis de los flujos financieros permitió determinar que las deficiencias de los sistemas de control facilitaron que los implicados movieran también fondos sujetos a medidas cautelares patrimoniales y dificultaran su localización por un importe superior a 4,6 millones de euros.

La investigación tuvo su origen en dos actuaciones previas: un procedimiento penal por fraude fiscal en el que se detectó el uso de cuentas de la entidad para cometer delitos tributarios y una inspección antiblanqueo a un proveedor de servicios de activos virtuales perteneciente al mismo grupo bancario.

En esta última actuación se detectaron más de un millón de presuntas infracciones relacionadas con las obligaciones de diligencia debida e identificación de los clientes y de conservación de datos e información, además de incumplimientos sistemáticos en la comunicación de operaciones sospechosas.

Nuevo bache tras el 'hackeo'

"Revolut toma en consideración la decisión del tribunal de Milán y colaborará plenamente con las autoridades italianas", esgrime un portavoz de Revolut.

"Nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones normativas y los controles de prevención de blanqueo de capitales, por lo que invertimos de forma continua en reforzar nuestros sistemas de prevención de delitos financieros, los modelos de supervisión de transacciones y nuestros equipos especializados en cumplimiento normativo en todos los mercados".

Y añade el portavoz: "Aunque no podemos hacer comentarios sobre cuentas concretas ni sobre asuntos legales y administrativos en curso, podemos confirmar que nuestros servicios bancarios para particulares y empresas en Italia siguen operando con total normalidad, sin ninguna interrupción para nuestros clientes".

Fuentes del mercado conocedoras explican que el mecanismo legal italiano al que se hace referencia (la administración judicial) es una medida administrativa de carácter "estrictamente preventivo". "No constituye una acusación penal, una sanción ni una declaración de complicidad por parte de la empresa". De hecho, subrayan estas fuentes, "esta medida de supervisión se aplica exclusivamente a las operaciones de Revolut en Italia".

Este episodio sucede un mes después de que un hackeo a la entidad comprometiese los datos de 680 clientes, 25 de ellos en España, mediante "un sofisticado caso de suplantación de identidad".

Aquel hackeo también se produjo a través de Italia. Los ciberdelincuentes comprometieron una cuenta de correo electrónico oficial de la Prefectura de Reggio Calabria y enviaron solicitudes fraudulentas haciéndose pasar por autoridades judiciales italianas durante meses para engañar al equipo de cumplimiento de la entidad.

La filtración incluyó nombres completos, fechas de nacimiento, direcciones, teléfonos, correos electrónicos, documentos de identidad (pasaportes y licencias), fotografías de verificación (selfies), extractos de cuenta e historiales de transacciones.